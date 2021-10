Người nhà bé trai tử vong sau 5 ngày mất tích ở Bình Dương xin không nhận quyên góp, ủng hộ

Liên quan đến vụ bé trai tử vong sau 5 ngày mất tích ở Bình Dương, tối 20/10, tài khoản H.L. - người thân của cháu H. đã chia sẻ trên trang cá nhân dòng thông tin đáng chú ý.

Theo đó, đã có nhiều mạnh thường quân ngỏ ý xin số tài khoản để giúp đỡ gia đình sau khi hay tin cháu H. qua đời, tuy nhiên gia đình cháu từ chối nhận ủng hộ, dù rất cảm ơn mọi người.

"Cá nhân em và mẹ cháu xin được từ chối và rất cảm ơn. Không phải không cần mà nỗi lòng của người mẹ muốn con sớm được siêu thoát, mong mọi người thông cảm. Có gì không phải mong mọi người bỏ qua" - chị H.L chia sẻ.

Gia đình bé H. từ chối nhận quyên góp, ủng hộ

Bên dưới bài đăng là rất nhiều lời chia buồn gửi đến gia đình cháu H., mong những người thân của cháu mạnh mẽ vượt qua sự mất mát này.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Khu vực hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu bé

Cháu H. mất tích sáng 15/10, khi đang chơi trước cửa nhà cùng mẹ là chị H.T.A.N. Thấy bé đang chơi nên chị N. đi vào trong nhà, tuy nhiên lúc quay ra thì tá hỏa không thấy con trai, tìm xung quanh nhà cũng không phát hiện thấy bé.

Ngay khi phát hiện, gia đình hoảng hốt đi tìm, đồng thời thông báo sự việc đến cơ quan chức năng. Đến chiều cùng ngày, người thân tìm thấy đồ chơi của cháu trước lô cao su. Khu vực xảy ra sự việc ít người qua lại, không có camera an ninh nên việc tìm kiếm cháu bé gặp nhiều khó khăn.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương huy động hàng trăm người phối hợp với người dân và người thân cháu bé tổ chức tìm kiếm các khu vực lân cận nhưng không có tung tích.

Công an huyện Dầu Tiếng cũng phát thông báo gửi Bộ Công an cùng Công an các tỉnh, thành phố, huyện, thị, xã phường để hỗ trợ tìm người mất tích, nêu rõ đặc điểm nhận dạng của bé.

Đến trưa 20/10, người dân phát hiện thi thể bé trai ở con suối cách nhà nạn nhân khoảng 600m đã thông báo với gia đình và lực lượng chức năng.