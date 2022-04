Người người nhà nhà hát "Thì ra mùa xuân, hoa nở là vì em": Không phải đâu, KHOA HỌC đã giải thích nguyên do như này cơ mà!

Nếu là một tín đồ Tiktok thì ắt hẳn bạn không còn xa lạ với những đoạn clip cover theo trend "Thì ra, mùa xuân hoa nở là vì em". Được biết, chủ nhân của trend này là một nam Tiktoker tên Phát Trần. Anh chàng đã kết hợp nền bài hát You'll Get Over It của DJ John và câu nói "Thì ra, mùa xuân hoa nở là vì em" do chính mình thu âm để làm clip tặng bạn gái. Sau đó đoạn clip nhanh chóng trở nên "hot hòn hot" được dân tình đua nhau cover để thả thính, khoe nhan sắc xinh xắn long lanh của mình,...

Nhưng có đúng "mùa xuân hoa nở là vì... em" không nhỉ? Cho những trái tim mộng mơ, đang yêu, hoặc muốn thả thính đối phương thì đúng rồi. Còn theo khoa học thì không nha! Giới khoa học đã từng nghiên cứu về vấn đề này và nghiên cứu này còn được đăng trên Science - tập san học thuật của Hiệp hội Mỹ vì sự Phát triển Khoa học (American Association for the Advancement of Science - AAAS), một trong những tập san khoa học có uy tín nhất.

Đến mèo cũng bắt trend "Mùa xuân hoa nở vì em".

Nếu là một người đam mê khoa học hơn "thả thính" thì hãy cập nhật ngay kiến thức cực kỳ thú vị này nhé:

Theo nghiên cứu được đăng trên tạp chí Science, hoạt động của một protein phản ứng với ánh sáng mặt trời đã khởi động một chuỗi phản ứng giúp thực vật khai hoa.

Các nghiên cứu trước đã nhận thấy một protein gọi là CONSTANS điều khiển sự nở hoa, dưới tác động của sự thay đổi thời gian ngày và đêm. Trong nghiên cứu mới, Steve A. Kay và cộng sự tại Viện nghiên cứu Scripps, Mỹ, đã nhận ra protein thứ 2, FKF1, kiểm soát CONSTANS và từ đó điều hành sự nở hoa. Bằng cách biến đổi các loài thực vật sao cho chúng mất đi gene KFK1, các nhà khoa học nhận thấy chúng ra hoa muộn hơn các loài bình thường khác.

Còn ở các loài hoa tự nhiên, ngày dài hơn ở thời điểm mùa xuân đến cho phép FKF1 nhạy cảm với ánh sáng, tạo điều kiện cho CONSTANS hoạt động mạnh mẽ và từ đó quá trình nở hoa diễn ra. Giờ thì bạn đã biết, "ai" mới là người thực sự khiến cho hoa nở vào mùa xuân rồi phải không nào!

Khoa học thì là như vậy, nhưng chị em phụ nữ vốn dĩ là những đóa hoa rồi. Chúng ta chẳng "nở" riêng gì vào mùa xuân, mà "nở" quanh năm luôn. Hãy luôn là một đóa hoa rạng rỡ, yêu kiều nha chị em!

