Người Mỹ nhận xét thẳng thừng về cuộc phỏng vấn của nhà Sussex, đủ làm Harry và Meghan bẽ mặt

Cuộc phỏng vấn của nhà Sussex đã chính thức lên sóng vào hôm 7/3, trong khung giờ vàng của CBS, thu hút khoảng 17,1 triệu lượt xem. Những tiết lộ gây sốc của vợ chồng Harry - Meghan về gia đình hoàng gia ngay lập tức đã gây ra cơn bão truyền thông ở Mỹ và Anh.



Truyền thông Mỹ được cho là thiện cảm hơn đối với nhà Sussex sau khi họ tuyên bố mình là nạn nhân. Tuy nhiên trên thực tế thì người dân Mỹ không hẳn đã nghĩ như vậy. Trong một chương trình podcast, chuyên gia Kelly O'Keefe cho hay cô là người Mỹ nhưng đã có thời gian sống ở London, Anh.

Người phụ nữ nói rằng: "Cuộc phỏng vấn của nhà Sussex dường như được báo chí Mỹ ủng hộ. Nó đúng với báo chí Mỹ nhưng lại không đúng với người dân Mỹ. Hầu hết những người tôi biết và từng nói chuyện đều cho rằng có quá nhiều lỗ hổng trong cuộc phỏng vấn của nhà Sussex. Họ cũng nói thêm rằng việc cặp đôi giàu có than nghèo khổ khi nhiều người đang khốn khó giữa đại dịch thực là một chuyện 'nực cười'".

Nhiều người Mỹ không tin những gì nhà Sussex nói.

Có thể thấy rằng, một bộ phận người Mỹ cũng như dân chúng nước Anh không mấy tin tưởng về tính chân thực về những câu chuyện được Meghan đưa vào trong cuộc phỏng vấn. Việc cặp đôi trách móc và than khổ khi bị hoàng gia Anh cắt đứt tài chính cũng trở thành trò cười cho thiên hạ.

Trên thực tế chỉ có bạn bè của Meghan lên tiếng ủng hộ nữ công tước khi đã dũng cảm nói ra những uất ức cô phải chịu đựng khi sống chung cùng với gia đình chồng. Trong khi đó, cả cha đẻ và chị gái cùng cha khác mẹ của Meghan đều phản đối nữ công tước, lên tiếng bênh vực hoàng gia Anh.

Nói về việc "than nghèo khổ" của nhà Sussex, một nguồn tin thân cận hoàng gia cho biết Công tước xứ Sussex nhận được tài sản nhiều hơn anh trai tới 18 triệu USD (hơn 400 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại) sau khi cụ nội của cả hai qua đời năm 2002. Theo đó, sau khi Công nương Diana thiệt mạng trong vụ tai nạn ôtô vào năm 1997, tài sản của bà được chia đều cho hai con trai.

Thái hậu Elizabeth bên hai chắt trai khi bà còn sống.

Tuy nhiên, khi mẹ của Nữ hoàng, Thái hậu Elizabeth, mất 5 năm sau đó, Hoàng tử Harry lại được thừa hưởng số tiền nhiều hơn anh trai. Tổng số tiền Hoàng tử Harry được thừa kế từ cụ nội vẫn chưa được công bố chính xác nhưng một báo cáo năm 2002 của BBC cho biết "khối tài sản của mẹ Nữ hoàng sẽ được chuyển cho Hoàng tử Harry nhiều hơn Hoàng tử William 18 triệu USD".

Theo The Sun, lý do của hành động này là cụ nội của hai hoàng tử muốn đảm bảo tài chính trong tương lai cho Hoàng tử Harry, bù đắp cho việc anh khó có thể được kế vị. Có thể thấy rằng Harry nhận được khối tài sản khổng lồ từ gia đình để lại nhưng anh vẫn lên tiếng kêu than trên sóng truyền hình chỉ khiến nhiều người càng thêm chán ngán mà thôi

Nguồn: Mirror, Express