Người mẹ vừa mất con lại nhận tin sét đánh chồng, em trai, anh rể cùng tử nạn trong vụ cháy

Đến rạng sáng nay, hàng chục thi thể nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, TP Thuận An) đã được chuyển vào Trung tâm y tế TP Thuận An, phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Khuya ngày 7 và rạng sáng ngày 8/9, trước khu vực này có rất đông người dân đến chờ nhận thi thể người thân và làm thủ tục đưa về quê an táng.

Không khí tang thương bao trùm khu vực Trung tâm y tế TP Thuận An. Ảnh: Phạm Nguyễn

Ngồi lặng một góc, chị Trần Thị Bích V. (32 tuổi, quê Bình Định) thất thần vì cùng lúc mất đi ba người thân gồm chồng, em trai ruột và anh rể.

Đôi mắt đỏ hoe, nữ công nhân 32 tuổi không ngờ cuộc hội ngộ định mệnh của chồng, em trai và anh rể vào tối 6/9 tại quán karaoke An Phú, đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An lại đem đến bi kịch quá lớn.

Chị Trần Thị Bích V. quá bàng hoàng trước biến cố quá lớn vừa xảy ra. Ảnh: Phạm Nguyễn

Chị V. kể, chồng chị là anh anh L. (37 tuổi) làm ở Bình Dương, em trai là ngư dân đi biển ở Phú Quốc đến đây chơi. Sáng 6/9, anh rể của chồng đưa cháu ngoài quê vô khám bệnh nên chồng chị đã mời họ về nhà. Sau buổi ăn uống, anh L. cùng hai người thân đến quán karaoke An Phú hát rồi gặp nạn.



“Vụ cháy xảy ra vào đêm khuya nên tôi không hay biết, sáng ngày 7/9 tôi vẫn đi làm bình thường. Đến hơn 10h30 thì công ty của chồng báo là anh ấy cùng người thân đang mắc kẹt trong đám cháy… Anh cháy đen hết người, nhưng khuôn mặt, dáng người tôi vẫn nhận ra”- chị V. kể trong tiếng nấc.

Gần 0h ngày 8/9, chị V. đang làm những thủ tục cuối cùng để đưa chồng về quê Bình Định an táng.

"Đêm nay, tôi sẽ đưa chồng và anh rể về quê Bình Định”- chị V. nói nghẹn. Ảnh: Phạm Nguyễn

Nỗi đau chồng nỗi đau khi trước đó chưa tròn năm, đứa con lớn 5 tuổi của chị đã qua đời vì bệnh u não, nay chồng lại gặp nạn bỏ lại chị cùng đứa con 8 tháng tuổi khiến chị càng bế tắc.



“Hiện tại bên Hội Chữ Thập đỏ hỗ trợ 3 triệu đồng, chính quyền địa phương 30 triệu đồng, phía công ty karaoke hỗ trợ 30 triệu đồng, số tiền vừa đủ để đưa thi thể về tới quê và mai táng. Trước mắt chỉ nghĩ đến lo tang sự cho chồng, còn tương lai tôi với con thì chưa biết ra sao” - chị V. nói.

Thoát nạn vì đến hát muộn

Đứng lặng ở phía trước trung tâm y tế rạng sáng ngày 8/9, anh K. (đã đổi tên) là bạn của nhóm nạn nhân trong vụ cháy kinh hoàng cũng không giấu được những giọt nước mắt.

Bạn của nhóm nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke tối qua chờ đợi với ánh mắt bàng hoàng. Ảnh: Phạm Nguyễn

Anh K. kể, nhóm bạn của anh gồm 6 người hẹn nhau đi karaoke, nhưng một người bạn đến muộn, chưa kịp lên phòng hát nên may mắn thoát nạn khi quán karaoke bốc cháy, 5 người còn lại đều đã tử vong. Người bạn thoát nạn đó đã gọi điện thoại báo cho bạn bè cùng gia đình hay tin.



Chia sẻ về việc nhận dạng thi thể, anh Đ. cho hay, đến nay người thân chỉ mới nhận dạng được 2 thi thể qua tư trang, còn lại chưa nhận dạng được phải dùng biện pháp xét nghiệm ADN.

“5 người bọn họ đều là bạn bè thân thiết cùng quê Hà Nam vào Bình Dương làm việc hơn 2 năm nay. Hôm xảy ra vụ việc, tôi không có mặt ở đó. Đến khoảng rạng sáng ngày 7/9, tôi mới nhận được cuộc gọi thông báo từ người bạn đi chung nhóm với các nạn nhân. Thời điểm khi tôi đến, lửa đã cháy mạnh nên chỉ có thể đứng cách đó 20 - 30m quan sát, chờ tin”- anh K. nghẹn ngào nói.