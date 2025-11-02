Người mẹ "tí hon" vượt khó khăn sinh đôi 2 bé gái ở Phú Thọ: Bác sĩ nói mà không tin

Tai ù đi khi nghe bác sĩ thông báo mang thai đôi

Ngọc Huyền (sinh năm 1997, quê ở Phú Thọ) ra đời với ngoại hình bình thường. Tuy nhiên, khi lớn hơn 1 chút, gia đình phát hiện chân cô đi hơi lệch. Theo lời Huyền và gia đình, sau khi đi khám, cô được chẩn đoán mắc bệnh viêm đa khớp, lệch xương chậu, cố gắng chạy chữa nhưng không khỏi.

Hiện, Huyền cao hơn 1m20. Cô gái trẻ là mẹ của một cặp sinh đôi dễ thương tên Kim Ngân và Kim Tiến gần 3 tuổi. Nhìn người mẹ có thân hình nhỏ bé lại sinh được cặp sinh đôi dễ thương, nhiều người không khỏi bất ngờ. Đối với Huyền, sự xuất hiện của 2 con gái trong cuộc đời cô giống như một phép màu, là món quà quý giá mà ông trời ban cho.

Sau khi lập gia đình, Huyền và chồng đã làm thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Hai vợ chồng chuyển một phôi nhưng phôi đã tự tách thành 2 phôi. Huyền kể, ngày nhận tin mang thai đôi, tai cô như ù đi, không tin là sự thật. Khi Huyền ra nói với chồng thì ông xã của cô cũng “đơ” người.

Ngọc Huyền và 2 con sinh đôi Kim Ngân và Kim Tiến.

Bác sĩ cho biết, nếu Huyền mang thai một bé thì không có vấn đề gì, nhưng mang thai đôi thì khá lo ngại. Người mẹ trẻ sống trong cảm giác vừa mừng, vừa lo, khi sinh đôi cùng trứng kèm theo nhiều rủi ro, bản thân Huyền thì thấp bé, không biết 3 mẹ con có cán đích thành công hay không?

Quá trình mang thai, Huyền phải đối diện với rất nhiều khó khăn khi một bé bị mắc chứng phù thai. Huyền cũng bị dọa sảy, phải nằm viện theo dõi sát sao. Đến tuần thứ 19, Huyền phải khâu eo tử cung để giữ thai, 28 tuần thì bị dọa sinh non.

Gian nan, thử thách không ít nhưng người phụ nữ nhỏ bé luôn mạnh mẽ, kiên cường và tin rằng mình sẽ chiến thắng. Đến tuần thứ 31, Huyền phải mổ cấp cứu. 2 bé gái chào đời với cân nặng lần lượt là 900gam và 1,2kg.

“Nhìn con bé xíu, mình lo không biết có nuôi được không? Đến vài ngày sau, mình mới nghĩ là con mình nuôi được”, Huyền bồi hồi nhớ lại.

Vượt qua rất nhiều chông gai, thử thách, Huyền đã đón được 2 bé gái chào đời bình an.

Mẹ tròn con vuông mới chỉ là khởi đầu, bởi hành trình nuôi con của Huyền cũng vất vả khi 2 bé thường xuyên đau ốm, phải đi viện liên tục. May mắn là đến hiện tại, các bé cũng đã trộm vía hơn.

Vượt biến cố hôn nhân, nỗ lực để nuôi 2 con

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Huyền cho biết cô và bố 2 bé đã chia tay được một thời gian. Bố các bé thỉnh thoảng vẫn qua thăm và có trách nhiệm với bọn trẻ. Sau đổ vỡ, Huyền chuyển về sống ở nhà ngoại, bán bánh chưng, bánh sắn mưu sinh. Vào mùa nóng, bánh bán chậm, cô lại nhận thêm hàng về may.

Tuy nhỏ bé nhưng Huyền rất đảm đang, khéo léo. Mỗi ngày, cô thức dậy từ 3-4 giờ sáng để bắt đầu công việc. 5 giờ thì đi nấu cơm, chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà rồi đưa con đi học. Sau đó, Huyền về dọn dẹp nhà cửa rồi lại ngồi vào máy may, đến 11 giờ đêm mới nghỉ. Thời điểm có hàng gấp thì may tới 1-2 giờ.

Người phụ nữ tuy nhỏ bé nhưng rất kiên cường, nghị lực.

Bà mẹ 2 con tranh thủ làm thêm, kiếm tiền trang trải cuộc sống, lo cho các con, mỗi tháng tiền công may cũng được khoảng 6-7 triệu đồng.

Lắng nghe câu chuyện, nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ nghị lực của Huyền, và gửi lời chúc sức khỏe, bình an đến 3 mẹ con.

Huyền tâm sự hiện tại, mong ước của cô là phát triển món bánh sắn đặc sản của quê hương Phú Thọ để được nhiều người biết thương hiệu của mình hơn.