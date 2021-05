Người mẹ ôm thi thể con gái lên đường tàu tự tử bị khởi tố về tội giết người

Tối 17/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, tạm giam đối với Đỗ Thị Soa (34 tuổi, trú xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên) về hành vi "Giết người".

Nạn nhân là cháu N.T.P.T. (6 tuổi) con gái lớn của Soa.

Trước đó,vào sáng ngày 8/5, Soa ôm con gái lên đường tàu nằm chờ tàu với ý định tự tử.

Thi thể cháu T. được Soa bỏ lại bên đường.

Thời điểm trên, anh Vũ Văn Hải điều khiển tàu hàng mang số hiệu AH2 lưu thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Khi tàu đến địa phận xã Hưng Mỹ (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) thì bất ngờ phát hiện phía trước khoảng 200m có 2 người nằm dọc đường tàu nên phanh khẩn cấp.

Khi tàu dừng hẳn, anh Hải xuống kiểm tra thì Soa bế theo đứa con nhỏ bỏ chạy ra cánh đồng. Anh Hải sau đó điều khiển đoàn tàu tiếp tục hành trình.

Hiện trường nơi Soa ôm thi thể con ý định tự tử.

Theo lãnh đạo địa phương, khi người thân yêu cầu Soa đưa đến vị trí bỏ cháu bé thì thấy cháu T. ở trong bụi cây, đã tử vong từ trước. Chiếc xe máy mà Soa đưa con đi từ nhà ra được dựng bên đường cũng có nhiều vết máu trên yên xe.

Khám nghiệm tử thi phát hiện trên tay trái cháu T. có 1 vết cắt sâu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hưng Nguyên, Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường thu thập chứng cứ, điều tra vụ việc.

Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.