Người mẹ nhẫn tâm bỏ lại 2 con nhỏ ở trường mẫu giáo suốt 3 tháng

Trong một diễn biến đáng buồn của xã hội hiện đại, một phụ nữ ở độ tuổi 30 đã bị Tòa án Cheongju (Hàn Quốc) kết án một năm tù giam vì tội bỏ rơi con cái. Theo thông tin từ báo chí nước ngoài, người phụ nữ này, chỉ được nhắc đến với tên gọi A, đã để lại hai con trai của mình tại một trường mầm non vào ngày 31 tháng 7 và không trở về đón chúng cho đến ngày 20 tháng 10, khiến cả cộng đồng phải bàng hoàng.

Bà mẹ trẻ đã nhẫn tâm bỏ lại hai đứa trẻ, lần lượt 3 và 2 tuổi, không một lời giải thích hay thông báo. Điều khiến vụ việc càng trở nên phức tạp hơn là người phụ nữ này được xác định là có trí tuệ hạn chế. Trước đó, ngày hôm sau khi chồng cô bị đưa vào trại giam, cô đã quyết định ly hôn và từ bỏ quyền nuôi con.

Khung cảnh bên ngoài Tòa án Cheongju.

Trong thời gian mất tích, A đã lẩn trốn tại các khách sạn ở khu vực Daejeon và Cheonan với sự giúp đỡ của một người bạn, được xác định là D, người đàn ông 30 tuổi. D đã cung cấp nơi ẩn náu và thức ăn cho A dù biết rõ việc cô đã bỏ rơi con mình. Khi cảnh sát liên lạc, D còn nói dối rằng không biết A ở đâu, điều này đã khiến anh ta bị kết án với mức phạt 3 triệu won (khoảng 2,500 USD) vì tội che giấu tội phạm.

Trong quá trình xét xử, thẩm phán của Tòa án Cheongju, bà Shin Yoon-ju, đã chỉ trích hành động của A: "Người mẹ đã gây nguy hiểm cho sinh mạng và thân thể của hai đứa trẻ khi bỏ rơi chúng mà không có sự bảo vệ của cha mẹ". Tuy nhiên, trong quá trình tuyên án, tòa án cũng đã xem xét đến việc A là người có khuyết tật trí tuệ và không có tiền án tiền sự, từ đó đưa ra bản án cuối cùng.

Nguồn: Naver