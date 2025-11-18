Người mẹ có VẬN MAY thường sở hữu 6 đặc điểm này: Nếu có 1 thôi cũng chúc mừng bạn!

Dân gian có câu: “Mệnh do mình tạo, phúc do tâm sinh".Trong đời sống, ta vẫn thường gặp những người mẹ, nhìn bề ngoài rất đỗi bình dị, không ồn ào khoe khoang, không nổi bật giữa đám đông, nhưng lại được cuộc đời ưu ái một cách lạ kỳ: gia đình hòa thuận, con cái trưởng thành, vợ chồng đồng lòng, ngày tháng trôi qua yên ổn và đủ đầy. Hóa ra, thứ gọi là “phúc khí” ấy không phải vận may từ trên trời rơi xuống, mà chính là phần thưởng cho cách sống, cách nghĩ và tấm lòng của người mẹ ấy dành cho gia đình.

Ảnh minh hoạ

Một người mẹ có phúc, trước hết là người thấu hiểu chữ “hiếu”.

Đối với cha mẹ ruột hay cha mẹ chồng, mẹ luôn giữ tấm lòng kính trọng, biết ơn, mềm mỏng mà có chừng mực. Khi hiểu được nỗi nhọc nhằn của bậc sinh thành, người mẹ ấy càng dễ dung hòa mối quan hệ hai bên nội ngoại, biết cách giữ hòa khí, khiến ngôi nhà luôn ấm áp. Trong mỗi hành xử, mẹ đều nghĩ đến tình, đến nghĩa, đến cái gốc của đạo làm người. Mà ở một gia đình, khi người mẹ giữ được chữ hiếu, giữ được lòng biết ơn, thì phúc khí theo đó mà vào cửa.

Một người mẹ có phúc cũng luôn giữ cho mình sự tự trọng và chung thuỷ

... không phải chỉ trong chuyện vợ chồng, mà là sự tử tế trong nhân cách. Mẹ biết gìn giữ các giới hạn, biết trân trọng hạnh phúc của chính mình, càng biết rằng gia đình được xây dựng bằng sự thành tín, bằng những lời hứa được giữ trọn, bằng tình yêu được nuôi dưỡng mỗi ngày. Khi mẹ sống chân thành, con cái sẽ lớn lên trong môi trường an toàn, đủ tin cậy để học cách yêu thương đúng mực. Đó là nền tảng quan trọng nhất của một mái ấm bền lâu.

Cũng không thể thiếu ở người mẹ phúc hậu chính là sự tề gia.

“Thành nhờ cần kiệm, bại vì xa hoa”, câu nói xưa chưa bao giờ lỗi thời. Một người mẹ biết giữ nếp nhà, biết thu vén, biết đâu cần chi, đâu nên giữ, thì dù giàu hay nghèo, gia đình vẫn gọn ghẽ, ấm yên. Trong thời đại vật chất phong phú, lòng người dễ bị xao động bởi những thứ hào nhoáng, việc một người mẹ sống đơn giản, biết đủ, không phô trương lại trở thành điều quý giá. Mẹ có thể không khiến nhà giàu lên trong chốc lát, nhưng mẹ biết cách để “ngày khó cũng thành ngày vui, ngày đủ lại thành ngày bền”.

Đồng thời, một người mẹ có phúc thường là người có giáo dưỡng.

Mẹ không cần nói lời hay ý đẹp để thể hiện mình, mà chính thái độ sống ôn tồn, hiểu chuyện, biết nghĩ cho người khác đã tạo nên một bầu không khí đầm ấm trong nhà. Khi mâu thuẫn xảy ra, mẹ lựa lời mà nói; khi con cái sai, mẹ dạy nhưng không nặng nề; khi đứng giữa những va chạm đời thường, mẹ chọn nhẫn nại thay vì nóng nảy. Mẹ sống nhẹ nhàng, nhưng không nhu nhược; sống hiền hòa, nhưng không vô nguyên tắc. Sự bình thản ấy chính là lá bùa hộ mệnh cho cả gia đình.

Và quan trọng hơn hết, một người mẹ có phúc là người biết dạy con.

Từ phương Đông xa xưa đã có câu: “Mẹ hiền dạy con, cha nghiêm dưỡng chí.” Trong gia đình, người mẹ là người gần con nhất, ảnh hưởng đến tính cách, lối sống và nhân sinh quan của con.

Một người mẹ biết dạy con không nuông chiều tới mức hư hỏng, cũng không ép buộc đến mức nghẹt thở. Mẹ vừa là người dẫn dắt, vừa là người đồng hành; vừa nghiêm để con có khuôn phép, vừa thương để con có lòng nhân. Một đứa trẻ được nuôi dạy đúng cách có thể làm rạng danh cả dòng họ; một đứa trẻ bị buông thả có thể gieo tai hoạ cho chính gia đình mình. Bởi vậy, phúc của người mẹ, phần lớn nằm trong cách mẹ gieo “nhân” ở đời con.

Cuối cùng, tất cả những điều đó chỉ thực sự trọn vẹn khi người mẹ biết “đủ”.

Biết đủ không phải là bằng lòng với thiệt thòi, mà là giữ cho lòng mình nhẹ nhõm. Mẹ không so đo với thiên hạ, không chạy theo những thứ xa hoa vô nghĩa, không giam hãm đời mình trong sự hơn thua. Mẹ sống trọn trong hiện tại, vui với những gì mình có, nâng niu từng giây phút nhỏ bé bên gia đình. Một người mẹ biết đủ sẽ mang lại bình an cho cả nhà; một trái tim an hoà tự nó đã là một loại phúc đức.

Phúc khí của người mẹ không nằm ở tuổi tác, dung mạo hay điều kiện; mà nằm trong tấm lòng mẹ đối đãi với đời, với chồng, với con và với chính mình. Mẹ sống thiện lương thì gia đình sáng lên; mẹ sống an nhiên thì con cái vững tâm; mẹ sống tử tế thì vận may tự khắc tìm đến cửa. Vì rốt cuộc, phúc không ở đâu xa, phúc nằm trong chính người mẹ giữ lửa cho gia đình mỗi ngày.