Người mẹ bật khóc sau khi cùng con vào căn phòng trống của Biti’s

Để tìm hiểu điều gì khiến trẻ thực sự hạnh phúc, các chuyên gia trong dự án Biti’s Happy Kids đã đề nghị một số phụ huynh tưởng tượng về căn phòng khiến trẻ vui thích. Đa số hình dung về màu sơn tường, những người bạn thú bông…



Sau đó, các gia đình được đưa vào một căn phòng trống rỗng, không đồ chơi, không thiết bị điện tử.

Hầu hết cha mẹ nghĩ rằng trẻ sẽ chán nản, cáu gắt, đòi ra khỏi phòng. Chính các bé cũng nghĩ mình sẽ buồn. Nhưng kết quả cuối cùng đã khiến tất cả bất ngờ, thậm chí, một người mẹ còn bật khóc sau khi ở phòng trống 30 phút.

Clip trải nghiệm của cha mẹ và các con trong căn phòng trống 30 phút

Căn phòng trống là ẩn dụ cho việc trong thực tế có những lúc bé không có được món đồ mình ưa thích. Nhưng khi ở trong không gian trống đó, 100% các bé đều trả lời "Rất vui" bởi đơn giản điều bé cần nhất là được chơi với cha mẹ.



Không chỉ đem lại những giây phút hạnh phúc cho con, các phụ huynh cũng nhận về niềm hạnh phúc. "Thật là tuyệt vời, chơi với hai con, tôi hết mình luôn. Mồ hôi ra ướt đẫm cả áo", một người bố chia sẻ.

Một số người cũng nhận ra họ chưa hiểu con và cần phải dành nhiều thời gian chất lượng bên con hơn. Họ tâm sự: "Ở nhà bé hơi mất tập trung, thiếu kiên nhẫn. Khi bé vào căn phòng đó, mọi chuyện diễn ra ngoài dự đoán của mình" hay "Mình đã bỏ sót rất nhiều thời gian bên con. Mình đã không để ý tới cảm xúc của con. Sau thời gian đó, mình cảm thấy con thực sự cần mình hơn".

Khoảnh khắc phụ huynh và những người quan tâm đến hạnh phúc con trẻ vỡ òa cảm xúc khi xem thước phim từ Biti's

Thử nghiệm thú vị trên nằm trong dự án Biti's Happy Kids hướng tới các em nhỏ từ 3 tới 10 tuổi ở Việt Nam, với mong muốn đem đến hạnh phúc bền vững cho hàng triệu gia đình. Dự án mang tới Trạm Hạnh Phúc Biti's, Trạm Hạnh Phúc Online giúp phụ huynh và các bé hướng tới ba sự kết nối: với bản thân, mọi người và thiên nhiên.



Tại Trạm Hạnh Phúc Biti’s, các phụ huynh và trẻ được được thực hành triết lý hạnh phúc thông qua ba kết nối tương thích với ba không gian của trạm

Tại Trạm Hạnh Phúc Biti’s, cha mẹ và các bé cùng vui chơi, vẽ tranh, làm một số món đồ dễ thương. Cùng thực tập các kỹ năng kết nối với bé là Gấu Chú Tâm - một nhân vật mascot hoạt hình. Các gia đình có thể tham gia các trải nghiệm vui chơi, sáng tạo tại Trạm Hạnh Phúc Biti's bằng cách truy cập website: https://happykids.bitis.com.vn/ .



Dự án được phát triển trên nền tảng triết lý hạnh phúc do GS.TS Hà Vĩnh Thọ tư vấn. Từng là Giám đốc chương trình Trung tâm Tổng hạnh phúc Quốc gia Bhutan, Giáo sư Thọ thấu hiểu về hành trình dẫn tới hạnh phúc, đặc biệt với trẻ em.

Trạm Hạnh Phúc Biti's - trạm dừng chân cho các bé chú tâm tìm hiểu về kỹ năng Hạnh Phúc ở 3 không gian tương ứng 3 kết nối

"Hầu hết các bậc cha mẹ đều muốn điều tốt nhất cho tương lai của con cái nhưng trong xã hội tiêu dùng này, nhiều người nhầm lẫn ‘điều tốt nhất’ với việc cho con đồ chơi hoặc vật chất", Giáo sư Thọ viết trong cuốn Happy Children.



Không ít người lớn ngày nay luôn lo lắng họ chưa làm đủ cho con mình. Họ ước mình có thể xây ngôi nhà đẹp, cho con học trường quốc tế, mua thêm đồ chơi để trẻ vui vẻ. Họ tin rằng đó là những điều khiến con hạnh phúc. Bởi vậy, nhiều người sẵn sàng nhận hai, ba công việc, làm 10-12 tiếng mỗi ngày để kiếm tiền.

"Mỗi ngày, tôi dành khoảng 15-20 phút chơi với con", một người mẹ ở TP.HCM tâm sự. Khoảng thời gian quá ít ỏi nhưng vẫn là mơ ước của nhiều đứa trẻ thành thị. Có người cha ngại ngùng chia sẻ: "Công việc bận rộn khiến tôi không có thời gian để cùng chơi với con".

Ngay cả ở Mỹ, nghịch lý "nhiều nhà to, ít tổ ấm" đã diễn ra từ lâu. Trong 35 năm qua, mặc dù Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng lên nhưng mức độ hạnh phúc không cải thiện. Đại học California, Berkeley cho hay, một trong những lý do khiến trẻ em ở Mỹ không hạnh phúc như các bạn ở nhiều quốc gia khác là do cha mẹ phải đối mặt với áp lực tài chính và ít công ty có chế độ hỗ trợ cho người đã có con.

Cụ thể, không ít phụ huynh thấy áp lực phải có tiền mua "đồ" cho con - sữa cao cấp, quần áo hàng hiệu, trò chơi điện tử đắt tiền… Thêm vào đó, nhiều bậc cha mẹ cung cấp vật chất để bù đắp cho khoảng thời gian họ không thể dành cho con vì quá bận rộn. Đó là một vòng luẩn quẩn.

Thực tế, những trẻ nhỏ tham gia khảo sát chia sẻ, các em hạnh phúc nhất khi được chơi cùng cha mẹ. Một số phụ huynh cảm nhận được mong ước đó của con nhưng cũng có người nghĩ rằng, con hạnh phúc nhất khi được làm điều bé thích, chơi thứ bé thích, ăn món ngon.

Thực tế, điều các con cảm thấy hạnh phúc nhất khi được chơi cùng cha mẹ

"Cho nhau thời gian - chia sẻ, lắng nghe, chơi đùa, đọc sách, đi dạo trong thiên nhiên - là điều quý giá nhất mà chúng ta có thể trao cho con", Giáo sư Thọ bày tỏ.



Quan điểm trên cũng đồng nhất kết luận của các nghiên cứu ở châu Âu và Mỹ: Điều thực sự khiến trẻ hạnh phúc hoàn toàn không phải là "đồ vật". Đó là sự chăm sóc và yêu thương; cảm giác gắn bó với cha mẹ.