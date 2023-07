Người mẫu Lĩnh An bị nhiếp ảnh gia nổi tiếng quấy rối, sợ lộ hình nóng

Xuất hiện trong chương trình về phái nữ, hoạt náo viên, người mẫu Lĩnh An chia sẻ cô từng làm việc với nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Người này đã mời cô chụp ảnh chân dung theo phong cách Nhật Bản. Trước khi chụp, cả hai có hẹn gặp nhau ở nhà hàng để bàn về phong cách chụp nên cô đồng ý.

Không ngờ đến thời điểm bấm máy, Lĩnh An mới biết địa điểm chụp là nhà của nhiếp ảnh gia, cô đến cuộc hẹn một mình và bắt đầu cảm thấy bất an. Sau đó nhiếp ảnh gia muốn cô khỏa thân và chỉ quấn băng. Vì đã thỏa thuận, Lĩnh An không còn cách nào khác phải chấp nhận. Cô phải thay đồ bơi màu vàng, không có miếng đệm ngực.

“Anh ta thuyết phục tôi đó là tác phẩm nghệ thuật. Tôi đã thay quần áo theo yêu cầu dù cảm thấy khó chịu” – nữ hoạt náo viên chia sẻ.

Ngay sau đó, nhiếp ảnh gia yêu cầu cô nằm trong bồn tắm và đổ chai rượu vang đỏ lên người Lĩnh An. Cô tiết lộ rằng một số người mẫu cô quen biết từng có quan hệ tình cảm với nhiếp ảnh gia này.

Hoạt náo viên, người mẫu Lĩnh An tiết lộ từng bị nhiếp ảnh gia nổi tiếng quấy rối. Ảnh: HK01.

Lĩnh An nhận ra tình huống không ổn sau khi nhiếp ảnh gia thay đổi bối cảnh và tắt hết đèn trong phòng. Lấy hết can đảm, nữ người mẫu nói: “Tôi không nghĩ mình phù hợp với công việc của anh, tôi muốn về nhà".



Sự việc xảy ra 10 năm nhưng vẫn khiến Lĩnh An ám ảnh, cô nói bản thân chìm trong bóng đêm, luôn cảnh giác vì sợ bị lộ hình ảnh nhạy cảm. Mẫu nữ kêu gọi mọi người bảo vệ chính mình, tránh xảy ra sự việc không đáng có.

Ngoài ra, danh tính nhiếp ảnh gia này cũng được cộng đồng mạng quan tâm. Tuy nhiên, chưa có thông tin gì về người đàn ông này được tiết lộ.

Theo HK01