Người mẫu ảnh trộm hơn 100 triệu đồng của bạn cùng phòng

Vụ việc một người mẫu ảnh trộm tiền của bạn cùng phòng đang khiến dư luận Đà Nẵng xôn xao. Thông tin trên tờ Thanh Niên cho biết, ngày 20/4, Công an phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng đã bàn giao Đỗ Thảo Uyên (23 tuổi, ngụ Sơn Tây, Hà Nội) cho công an quận thụ lý điều tra về hành vi trộm cắp.

Trước đó, vào tối 18/4, chị N.T.T. (23 tuổi, ngụ Quảng Trị) đến Công an P.An Hải Tây trình báo về việc mất số tiền 63 triệu đồng tại căn hộ tầng 6 Permanent (475 Trần Hưng Đạo, P.An Hải Tây).

Đỗ Thảo Uyên tại cơ quan điều tra.

Sau khi kiểm tra hiện trường, Công an P.An Hải Tây nhận thấy không có dấu hiệu lục soát, khu căn hộ không có người lạ ra vào. Ngoài ra chị T. cũng không có bạn bè đến chơi. Cùng với đó phòng chị T. chỉ có Đỗ Thảo Uyên ở cùng.

Nghi vấn Đỗ Thảo Uyên nên Công an P.An Hải Tây mời Uyên về trụ sở để làm việc, tuy nhiên Uyên quanh co chối tội. Sau gần một ngày làm việc, Uyên mới thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Vào đầu năm 2021, chị T. và Uyên quen nhau qua mạng xã hội Facebook. Uyên giới thiệu mình là người mẫu ảnh. Sau thời gian quen biết, vì thấy hợp nhau nên cả hai đã thuê phòng trọ sống chung. Đến đầu năm 2022 thì cả hai chuyển đến căn hộ ở đường Trần Hưng Đạo sinh sống.

Trong thời gian này, Uyên bắt đầu trộm tiền của chị T. và đã thực hiện trót lọt 8 lần với số tiền 50 triệu đồng.

Mỗi lần Uyên chỉ lấy một vài triệu trong cọc tiền, lần nhiều nhất chỉ 10 triệu đồng.

Thấy chị T. không nghi ngờ nên đến phi vụ cuối, Uyên trộm cắp 63 triệu đồng. Theo chị T., đây là tiền dành dụm chị giấu trong túi xách cất trong phòng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

