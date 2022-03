“Người lắng nghe: Lời thì thầm”: Trong thế giới của sự trầm cảm ai cũng cần một người lắng nghe

Mở đầu phim "Người lắng nghe: Lời thì thầm", đạo diễn Khoa Nguyễn lựa chọn yếu tố kinh dị để thu hút khán giả và mở màn cho những nỗi đau, biến cố của từng nhân vật.

Tác phẩm mở đầu gây ấn tượng nhờ lối dẫn chuyện chậm, đủ cho khán giả hiểu được nguyên do, những vết cắt trong tâm hồn vô tình tạo nên lỗ hổng sâu trong tâm hồn của mỗi người như thế nào. Hai nhân vật chính nắm giữ mạch của "Người lắng nghe" là nhà văn An Nhiên (Oanh Kiều thủ vai) và bác sĩ tâm lý Tường Minh (Quang Sự). 'Bóng ma' bước ra từ trang sách – Lời thì thầm – quyển tiểu thuyết đang rất được công chúng quan tâm của nhà văn An Nhiên.

'Bóng ma' đó vẫn bám lấy nữ nhà văn cả ngày lẫn đêm khiến cho cô rơi vào tình trạng hoảng loạn, sợ hãi và gặp ảo giác. Với sự kết nối của Phương Vy (Phạm Quỳnh Anh đóng) và chồng, Tuấn Khang (Quốc Cường), bác sĩ Tường Minh là người chịu trách nhiệm điều trị cho An Nhiên bằng biện pháp trị liệu nghệ thuật (Art Therapy). Với biện pháp này, bác sĩ cho người bệnh vẽ tranh để có thể khai thác sâu hơn về sức khỏe tinh thần của bệnh nhân. Thông qua đó chẩn đoán được các ám ảnh hoặc thương tổn tâm lý mà người bệnh đang gặp phải.

"Người lắng nghe: Lời thì thầm", những cú twist phía sau nhất định cũng sẽ khiến cho số đông người xem đồng cảm. Ai cũng có một bí mật được chôn sâu ở nơi đáy tâm hồn, tâm lý ảnh hưởng và vô thức tạo nên những hành động nguy hiểm bản thân. Trong đó Tường Minh – một bác sĩ tâm lý giỏi cũng không ngoại lệ. Các tuyến nhân vật khác trong phim đều có cho riêng mình một câu chuyện, một nỗi đau chẳng thể chia sẻ cùng ai. An Nhiên may mắn có được bác sĩ lắng nghe, đưa cô trở về sống trong thực tại. Còn những nhân vật khác, ai sẽ là người lắng nghe? Nữ quản lý talent Phương Vy cũng đã mệt mỏi trong công việc, cuộc sống gia đình, ai sẽ là người lắng nghe cô?

Điểm trừ lớn của phim đó chính là màu sắc và âm vực khi các diễn viên thoại với nhau. Việc lấy yếu tố kinh dị khi ra mắt đoạn Teaser đầu tiên để thu hút khán giả cũng phần nào hiểu được sự cố gắng đưa bộ phim đầu tay của mình đến với công chúng một cách dễ dàng hơn khi "chào sân" và từng bước đưa thông tin "Người lắng nghe: Lời thì thần" là một bộ phim tâm lý.

Tuy nhiên, điều này cũng sẽ dễ dàng gây hiểu lầm về tính chất, mạch phim hướng đến dẫu người bệnh trầm cảm nặng khi có triệu chứng "loạn thần" số đông đều có thể bị hoang tưởng, mắt nhìn thấy… ma, quỷ. Ngoài ra, việc không có một tên nào bảo chứng phòng vé nên việc lấy lại "vốn" cũng là một bài toán khó cho đơn vị sản xuất, đầu tư.

Việc mạo hiểm với kịch bản mới lạ, thể loại phim hiếm hoi trong thị trường điện ảnh hiện nay cũng là một điểm sáng rất lớn của đạo diễn Khoa Nguyễn. Bên cạnh đó, "Người lắng nghe: Lời thì thầm" cũng đã có cho mình 18 đề cử, trong đó đạt được 12 giải thưởng các hạng mục chính ở các Liên hoan quốc tế phần nào cũng khẳng định được sự chỉn chu, tâm huyết dành cho bộ phim.

Bộ phim Người lắng nghe: Lời thì thầm được công chiếu toàn quốc từ ngày hôm nay 4/3.

https://afamily.vn/nguoi-lang-nghe-loi-thi-tham-trong-the-gioi-cua-su-tram-cam-ai-cung-can-mot-nguoi-lang-nghe-20220304194503896.chn