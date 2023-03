Người khôn ngoan đi ‘lối tắt’ để lên đến đỉnh cao của sự nghiệp: Chớ ôm đồm, chỉ tập trung 3 điều!

Greg McKeown, tác giả của Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less (Tựa Việt: Nghệ thuật theo đuổi sự tối giản) từng nói: “Hãy theo đuổi, làm việc “ít hơn nhưng tốt hơn”, đừng tham lam làm tất cả mọi thứ”. Khi thời gian là hữu hạn, thay vì làm mọi thứ, hãy chọn nâng cấp bản thân chỉ với những gì bạn cho rằng thật sự thiết yếu.

Trong cuộc sống, chúng ta sẽ phải làm nhiều điều, điều quan trọng có và cả những thứ vụn vặt cũng không ít. Nếu ôm đồm, muốn hoàn thành tốt tất cả là điều không thể, sẽ chỉ làm lãng phí thời gian của bản thân. Đó là lý do có những người làm việc rất chăm chỉ, làm rất nhiều nhưng hiệu quả lại không cao, mãi không thể thăng tiến, phát triển được.

Bởi vậy, nếu bạn muốn phát triển hơn, trở thành người giỏi trong lĩnh vực bạn đang theo đuổi và nhận được một mức lương cao, điều quan trọng nhất là cần học cách dồn sức lực và thời gian có của mình vào những điều quan trọng nhất.

Ảnh minh họa.

01. Trong cuộc sống, hãy chỉ làm những gì thực sự có ý nghĩa

Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook, đã luôn xuất hiện trước công chúng trong chiếc áo phông xám trong suốt 10 năm. Anh giải thích lý do của cách ăn mặc này: “Nếu tôi dành hết thời gian cho những thứ vô giá trị, tôi không còn năng lượng để làm những việc quan trọng”. Đối với Mark Zuckerberg, ăn mặc không phải là điều quan trọng nhất, vì vậy anh ấy có thể chỉ mặc một kiểu trong nhiều thập kỷ, điều này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian chọn và mua quần áo.

Khi bạn học cách tiết kiệm sức lực và thời gian có hạn của mình vào những điều giá trị nhất, bạn sẽ chợt nhận ra rằng cuộc sống có rất nhiều thứ, và không cần phải tiêu tốn quá nhiều thời gian và sức lực.

Nếu bạn dành nhiều thời gian, công sức cho những việc vặt vãnh, bạn sẽ không còn thời gian để giải quyết những việc thực sự có ý nghĩa với mình. Thời gian và sức lực của chúng ta là có hạn, không thể hoàn thành và làm tốt mọi việc, bạn cần cắt giảm và tập trung vào những việc thực sự có giá trị.

Bạn bè không hợp nhau có thể kết thúc mối quan hệ, người vô lý không cần giải thích dài dòng thay vì lãng phí thời gian và sức lực vào những thứ không cần thiết, tốt hơn hết là hãy tập trung làm những việc để bản thân phát triển, trưởng thành hơn và kiếm được nhiều tiền hơn.

Hôm nay bạn bị một người va phải trên đường, vì anh ta có thái độ không tốt, bạn cay cú vì điều đó, thậm chí còn đánh nhau với anh ta. Trên thực tế, kết quả cuối cùng chẳng là gì ngoài tình thế thua-thua.

Đừng quá bị ám ảnh bởi những thứ tầm thường trong cuộc sống, ai cũng sẽ gặp phải rắc rối, nhưng vấn đề là một người thực sự thông minh sẽ tập trung vào những điều có ý nghĩa trong cuộc sống.

Tĩnh tâm tìm những điều ý nghĩa nhất cho đời mình còn hơn làm ầm ĩ lên một chuyện nhỏ. Khi bạn học cách dành thời gian và năng lượng cho những điều ý nghĩa này, bạn sẽ thấy rằng những điều khiến chúng ta bận rất tầm thường.

Ảnh minh họa.

02. Học bất cứ điều gì, phải tập trung tiếp thu tinh hoa

Vi Đông Dịch của Đại học Bắc Kinh đã nhiều lần xuất hiện trên hotsearch. Khi còn là sinh viên Đại học Bắc Kinh, với chuyên môn toán học của mình, anh từng giải một bài toán làm đau đầu một nhóm tiến sĩ hơn 4 tháng trong một khoảng thời gian ngắn.

Đối với một người đàn ông có thể được gọi là bậc thầy như vậy, bí quyết thành công thực ra rất đơn giản, chỉ là anh ta dành phần lớn thời gian và sức lực cho môn toán học yêu thích của mình. Anh ăn mặc giản dị, đi chậm rãi đi bộ trong khuôn viên Đại học Bắc Kinh với nước khoáng và một túi bánh hấp. Chính sự đơn giản trong những cái khác đã giúp anh có nhiều thời gian và sức lực hơn để suy nghĩ sâu sắc, mở rộng tư duy và leo lên đỉnh cao của toán học.

Một số người sẽ nói rằng Vi Đông Dịch là một học sinh hàng đầu và chúng ta không thể so sánh được, nhưng tại sao một số người bình thường xung quanh chúng ta lại không giống nhau?

Khi học bất cứ khóa học nào, bao giờ bạn cũng nắm vững dàn ý trước, nhớ những điểm chính rồi mới học thuộc lòng. Rất ít người sẽ học thuộc lòng toàn bộ cuốn sách để đi thi, một mặt không cho phép thời gian và sức lực, học thuộc lòng quá nhiều sẽ dẫn đến rối loạn tư duy cũng là một nguyên nhân quan trọng.

Thực chất cách ôn thi này tuân theo định luật 28. Định luật 28 còn gọi là định luật Paredo, nghĩa là trong bất kỳ viêc gì, điều quan trọng nhất chỉ chiếm khoảng 20%, còn 80% còn lại, tuy chiếm đa số nhưng chỉ là thứ yếu.

Khi tôi học cấp ba, một cô bạn trong ký túc xá của tôi là một học sinh rất chăm chỉ. Các ghi chú được viết ngay ngắn, cả ký túc xá mỗi tối tắt đèn nhưng cô ấy vẫn học bài, mỗi lần nhìn thấy cô, tôi cảm thấy những người trong cả ký túc xá đều không chăm chỉ bằng cô ấy, nhưng kết quả kiểm tra không được như mong đợi.

Sau này tôi nhận ra, do cô ấy dành nhiều thời gian cho việc ghi chép, viết lại mọi thứ hơi lộn xộn và không có nhiều thời gian để tổng kết và tích lũy kiến thức. Đây là lý do quan trọng tại sao điểm số của cô không thể cải thiện.

Học tập thực sự không phải là dành nhiều thời gian để làm những điều phức tạp, mà là để tìm ra điểm mấu chốt và tiếp thu bản chất.

Ngay cả khi bạn không cần làm bài kiểm tra, phương pháp này cũng được áp dụng khi học một kỹ năng hoặc phương pháp mới. Học tập chú trọng vào bản chất là trong quá trình học tìm ra những điểm mấu chốt quan trọng, suy đi nghĩ lại, trải nghiệm kỹ lưỡng, chuyển hóa kiến thức đã học thành sự hiểu biết của mình, như vậy mới thực sự đánh giá đúng bản chất của việc học.

Ảnh minh họa.

03. Trong công việc, cống hiến hết mình cho công việc có giá trị cao

Zhang Lei, người được mệnh danh là "bố già đầu tư" của Trung Quốc , đã đầu tư vào 800 công ty trong vòng 15 năm và sở hữu khối tiền kếch xù. Tại sao Zhang Lei lại mạnh như vậy? Điều này chủ yếu là do các khái niệm và phương pháp đầu tư tiên tiến mà ông đã học được, cũng như triết lý đầu tư giá trị mà ông luôn tuân thủ.

Trong cuốn sách “Giá trị” của mình, ông đã chỉ ra rằng một nguyên tắc rất quan trọng mà bản thân luôn tuân theo là "nghĩ lớn, nghĩ dài". Theo ông, là một nhà đầu tư, cần phải tập trung hơn trước những cám dỗ và không ngừng tự hỏi bản thân điều gì là giá trị và ý nghĩa.

Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, trước lượng thông tin tràn ngập, nhà đầu tư cần giữ vững tinh thần tự giác trong quá trình đầu tư, tìm hướng đi tốt nhất cho mình giữa muôn vàn dự án đầu tư để đầu tư chính xác. Nếu không, cuối cùng bạn sẽ bị lạc trong vô số cơ hội và lối thoát mà không nhận được gì.

Các vị thần chứng khoán đầu tư tiền như thế này, đối với những người bình thường, thời gian và sức lực của chúng ta cũng là một khoản đầu tư. Mọi người chỉ có 24 giờ một ngày và chỉ bằng cách dành thời gian và năng lượng cho công việc có giá trị cao, bạn mới có thể nhanh chóng trở thành bậc thầy trong lĩnh vực bạn đang làm việc.

Ảnh minh họa.

Nhà khoa học quản lý nổi tiếng Stephen Covey đã đưa ra một lý thuyết về quản lý thời gian đó là quy tắc 4 góc phần tư. Căn cứ theo mức độ khẩn cấp và quan trọng của sự việc, công việc được chia ra chúng thành bốn mức độ, tương ứng với 4 góc: Quan trọng và khẩn cấp; Quan trọng và không khẩn cấp; Khẩn cấp và không quan trọng; Không quan trọng và không khẩn cấp.

Trên thực tế, chúng ta thường không dám chểnh mảng “việc gấp” vì tính cấp bách của chúng, bất kể việc đó có quan trọng hay không. Ngược lại, với những “việc quan trọng nhưng không khẩn cấp” thường không được quan tâm, không được tiến hành nhanh chóng vì chưa đủ cấp bách.

Chỉ bằng cách dành thời gian và công sức, tập trung vào việc cải thiện các kỹ năng cốt lõi và làm những việc quan trọng có ảnh hưởng và quyết định tương lai, chúng ta mới có thể thực sự phát triển thành chuyên gia trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Nếu không, thời gian sẽ được dành cho những công việc khẩn cấp và không quan trọng, và cuối cùng bạn sẽ chẳng làm được gì cả.

Cuộc sống, học tập, công việc, bất kể lĩnh vực nào, nếu bạn muốn ngày càng phát triển hơn, cách tốt nhất là làm những việc mang lại nhiều giá trị. Khi chúng ta học cách tập trung thời gian và sức lực hạn hẹp của mình vào những việc có ý nghĩa, giá trị thì thành công sẽ không còn là điều xa vời nữa, việc đạt đến “đỉnh cao” sự nghiệp cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Theo: Sohu