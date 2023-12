Người hay đi tiểu sau khi uống nước, người lâu mới đi vệ sinh, ai khỏe mạnh hơn?

Sau khi uống nước, khoảng thời gian đi vệ sinh bao lâu là hợp lý?

Một lượng lớn nước được tiêu thụ trong quá trình hoạt động của các chức năng cơ thể con người, lượng nước này cuối cùng được chuyển hóa thành nước tiểu thông qua quá trình trao đổi chất và phân hủy.

Trên thực tế, tốc độ chuyển hóa nước trong cơ thể thành nước tiểu ở mỗi người là khác nhau, có người chỉ cần 6 đến 8 phút nhưng có người có thể cần khoảng 120 phút. Trong hầu hết các trường hợp, thời gian trao đổi chất trung bình là 30 đến 45 phút . Vì vậy, dù bạn đi vệ sinh ngay sau khi uống nước hay không đi vệ sinh trong thời gian dài thì thực ra đó là điều bình thường .

Hơn nữa, khoảng cách giữa các lần đi tiểu cũng bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, chẳng hạn như kích thước của bàng quang, tần suất uống nước, thói quen nhịn tiểu, lượng mồ hôi và sự hồi hộp, v.v. , tất cả sẽ ảnh hưởng đến tần suất đi tiểu.

Vì vậy, nếu chỉ dựa vào thời gian đi tiểu để đánh giá cơ thể hay thận có bình thường hay không là không chính xác, cần phải căn cứ vào tình huống cụ thể để phân tích.

Tại sao có người tiểu nhiều, có người lâu không tiểu

Nhiều câu hỏi tại sao có người uống nước xong lại đi tiểu nhiều lần nhưng cũng có người rất lâu mới đi vệ sinh, do những nguyên nhân sau:

Nguyên nhân đầu tiên liên quan đến lượng nước tiêu thụ. Càng uống nhiều nước thì lượng nước tiểu chuyển hóa càng nhiều, dẫn đến bàng quang bị đầy liên tục và tần suất đi tiểu tăng lên.

Mặt khác, nó có liên quan đến dung tích bàng quang, những người có dung tích bàng quang từ 200 ml trở xuống cũng sẽ tăng tần suất đi tiểu do lượng nước tiểu chứa ít.

Đồng thời, cần lưu ý rằng khi bị viêm bàng quang sẽ kèm theo các triệu chứng kích ứng đường tiết niệu rõ ràng như đi tiểu thường xuyên, tiểu gấp.

Ngoài ra, các nguyên nhân bệnh lý như tắc nghẽn đường tiết niệu do phì đại tuyến tiền liệt cũng có thể dẫn đến việc phải đi vệ sinh ngay khi uống nước và tăng tần suất đi tiểu.

Uống nước nửa ngày không buồn tiểu là tốt hay xấu?

Lý do phổ biến khiến bạn không muốn đi tiểu sau khi uống nước là do bàng quang tự nhiên lớn, có khả năng chứa lớn do đó đi tiểu ít hơn.

Những người tập thể dục thường xuyên sẽ tiêu thụ ít nước hơn do đổ mồ hôi, v.v., và không chuyển hóa nhiều nước tiểu nên không có cảm giác muốn đi tiểu.

Cũng có những người thường xuyên nhịn tiểu vì độ nhạy cảm của bàng quang đã giảm nên dù uống nước cũng không có cảm giác buồn tiểu nhanh như vậy.

Tuy nhiên bác sĩ Xiaojiu nhắc nhở mọi người rằng, việc nhịn tiểu lâu sẽ dẫn đến việc đi tiểu chậm và tích tụ chất độc trong cơ thể, ngoài việc tăng áp lực lên bàng quang và hệ tiết niệu còn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất.

Ngoài ra, một số bệnh cũng có thể ảnh hưởng đến việc thải nước tiểu, chẳng hạn như chức năng tim, thận bất thường hoặc tắc nghẽn đường tiết niệu ... Nếu cơ thể kèm theo những cảm giác khó chịu khác, nên kịp thời đi khám để kiểm tra nguyên nhân.

Theo aboluowang