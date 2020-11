Người Hàn có món thịt xào ngon nức nở mà làm dễ vô cùng, không thử thì thật tiếc!

Thịt lợn là món thịt quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày của người Việt bởi thịt lợn cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng từ đạm đến chất béo, các vitamin và muối khoáng cho cơ thể. Đây là loại thực phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi từ trẻ em đến người già.

Tuy nhiên, để đảm bảo mua được thịt lợn ngon và an toàn thì chúng ta cần chọn thịt đã qua kiểm dịch, mua ở những cơ sở có uy tín và biết rõ nguồn gốc thực phẩm, cửa hàng có uy tín. Việc lựa chọn thực phẩm an toàn là yếu tố then chốt giúp hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm và giúp bảo vệ sức khỏe.