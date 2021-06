Người Hàn có món canh vừa ngon vừa mát, ăn vào mùa hè thì chuẩn không cần chỉnh!

Các bước làm 1. Sơ chế tảo bẹ, đậu phụ, nấm

Sơ chế tảo bẹ, đậu phụ, nấm 2. Nấu canh Chuẩn bị nguyên liệu 1. Nấm sò 7 cây

2. Đậu phụ 1 miếng

3. Tảo bẹ khô 80g

4. Gừng, hành tỏi, hạt tiêu, muối mỗi thứ một ít.





Vào mùa hè cơ thể ra nhiều mồ hôi nên rất dễ bị thiếu kali. Nếu thiếu kali cơ thể sẽ cảm thấy mệt mỏi, suy nhược, rất dễ bị say nắng. Trong khi đó, tảo bẹ lại khá giàu kali: Cứ 100g tảo bẹ khô chứa khoảng 4,36g kali cùng nhiều nguyên tố vi lượng. Ăn tảo bẹ thường xuyên trong những ngày nắng nóng giúp cơ thể bổ sung thêm kali, tránh tình trạng suy kiệt cơ thể do đổ mồ hôi nhiều. Tảo bẹ kết hợp với đậu phụ béo ngậy cùng nấm tươi thơm ngon tạo nên một món ăn hoàn hảo, giúp ăn ngon miệng, giải nhiệt và tốt cho tiêu hóa. So với các loại canh thịt nhiều dầu mỡ thì canh tảo bẹ có vị thanh nhẹ và còn giúp giảm cân giữ dáng.



Món ăn mùa hè: Cách nấu canh tảo bẹ nấu nấm đậu phụ

1 Sơ chế tảo bẹ, đậu phụ, nấm Tảo bẹ rửa sạch sau đó ngâm nước cho nở ra, rồi rửa sạch lại.

Cắt tảo bẹ thành dải vừa ăn, đậu phụ thái khối, nấm sò rửa sạch rồi xé nhỏ.



2 Nấu canh Đun nóng chút dầu ăn trong chảo, cho gừng tỏi thái nhỏ vào xào thơm rồi đổ tảo bẹ vào xào trong 2 phút.

Thêm lượng nước nóng vừa ăn vào đun sôi, đổ nấm sò và đậu phụ vào đun trong 8 phút ở lửa vừa.



Thêm chút muối, hạt tiêu cho vừa ăn rồi rắc chút hành lá thái nhỏ vào là xong.



Thành phẩm:

Món canh tảo bẹ nấu nấm đậu phụ là một món canh chế biến nhanh, ngon miệng và bổ dưỡng. Món ăn giàu dinh dưỡng, ít béo lại giúp cơ thể giải nhiệt trong mùa hè. Mặc dù là một món chay nhưng lại có vị hải sản rất hấp dẫn.

Để làm được món canh tảo bẹ trên bạn sẽ chi phí khoảng 35.000 đồng với thời gian chế biến khoảng 10 phút.

Lưu ý: - Khi sơ chế, tảo bẹ phải rửa thật sạch, nếu không sẽ có muối và cát mịn dính vào gây ảnh hưởng đến vị của món ăn. - Không nên đun canh quá lâu, nấu lâu sẽ làm giảm độ tươi ngon của món ăn. - Vì bản thân tảo bẹ đã có chút vị mặn, bạn nên thử vị của món canh trước khi thêm muối hoặc hạt nêm.

Chúc bạn thành công với cách nấu canh tảo bẹ này nhé!