Người gọi thẳng Kendall Jenner là "Instagram model" vì phát ngôn thiển cận: Là búp bê Nga danh tiếng, nắm giữ kỉ lục chưa ai phá được

Trong lịch sử làng mốt thế giới, có không ít siêu mẫu sở hữu nhan sắc huyền thoại, cũng không thiếu những cái tên được nhớ đến nhờ cá tính nổi bật. Nhưng để được nhắc tới như một "cỗ máy runway”, “chiến thần chốt show” thực thụ, đủ sức thiết lập kỷ lục tồn tại gần hai thập kỷ mà vẫn chưa ai vượt qua, chỉ có ít người làm được. Và một trong số đó là Vlada Roslyakova – siêu mẫu người Nga từng công khai đáp trả Kendall Jenner vì phát ngôn trong vụ lùm xùm năm 2018.

Huyền thoại chốt show lập nên kỷ lục, 20 năm chưa ai phá được

Sinh năm 1987 tại Omsk (Nga), Vlada Roslyakova bước chân vào làng mẫu chuyên nghiệp từ khi mới 17 tuổi. Được phát hiện từ tuổi thiếu niên, Vlada nhanh chóng trở thành hiện tượng tại các kinh đô thời trang nhờ vẻ đẹp gần như phi thực tế. Đôi mắt xanh to tròn, gương mặt nhỏ, làn da trắng sứ cùng thần thái mong manh khiến cô trở thành đại diện tiêu biểu của trào lưu "doll face" – những người mẫu mang vẻ đẹp như búp bê từng thống trị làng mốt giữa thập niên 2000.

Vlada có visual đẹp như búp bê. Cô cũng là một trong những người mẫu nổi tiếng nhất của trào lưu model "doll face" cuối thập niên 2000.

Thời kỳ đó, những cái tên như Gemma Ward, Jessica Stam, Sasha Pivovarova hay Vlada Roslyakova được xem là biểu tượng của một kỷ nguyên thời trang hoàn toàn khác hiện nay. Họ nổi tiếng nhờ khả năng trình diễn, gương mặt độc đáo và sức làm việc đáng kinh ngạc, thay vì lượng người theo dõi trên mạng xã hội.

Vlada Roslyakova mang đến vẻ đẹp ma mị đầy mê hoặc cho làng mẫu.

Vlada đặc biệt được yêu thích bởi bước catwalk rất riêng. Cô di chuyển nhẹ nhàng nhưng đầy năng lượng, kết hợp với những cú đánh hông mềm mại tạo nên một trong những dáng đi dễ nhận biết nhất của làng mẫu quốc tế. Nhiều nhà thiết kế thời đó xem cô là nàng thơ, trong đó có huyền thoại Christian Lacroix.

Vlada có lối catwalk đầy năng lượng cùng thần thái sắc lạnh, cực kì high fashion.

Năm 2005, khi mới vào nghề, nữ siêu mẫu 8X đã trúng tới 86 show diễn cho Tuần lễ thời trang Xuân/Hè 2006. Và chỉ vài tháng sau, Fashion Week mùa Thu/Đông 2006 được xem là đỉnh cao trong sự nghiệp của Vlada khi cô đã trúng và trình diễn 91 show diễn, từ Prada, Chanel, Dior, Louis Vuitton, Gucci, Givenchy, Valentino cho đến Alexander McQueen, gần như mọi sàn diễn danh giá nhất đều có sự góp mặt của chân dài người Nga.

"Búp bê Nga" thời mới vào nghề.

Năm 2006, nữ siêu mẫu đã trình diễn cho 91 show chỉ trong 1 mùa Fashion Week.

Con số này trở thành một trong những kỷ lục vô tiền khoáng hậu không chỉ với riêng siêu mẫu gốc Nga mà còn với cả lịch sử ngành thời trang nói chung. Dù đã trải qua 2 thập kỷ nhưng đến nay, vẫn chưa có ai có thể phá được kỷ lục chốt show mà Vlada Roslyakova đã làm năm 2006.

2 thập kỷ đã trôi qua nhưng đến nay, chưa có ai có thể phá được kỉ lục "chốt show" của Vlada Roslyakova.

Để dễ hình dung, phần lớn người mẫu hiện đại chỉ tham gia khoảng 10-30 show mỗi mùa. Ngay cả những "IT girl" đình đám nhất hiện nay cũng hiếm khi chạm đến cột mốc 40-50 show. Việc hoàn thành 91 show đồng nghĩa với lịch casting dày đặc, di chuyển liên tục giữa New York, London, Milan và Paris, gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, siêu mẫu 39 tuổi đã xuất hiện trên rất nhiều bìa tạp chí, bộ ảnh thời trang cùng vô số các chiến dịch quảng cáo đình đám của hàng loạt thương hiệu lớn.

Những thành tích ấn tượng kể trên giúp Vlada Roslyakova được giới chuyên môn công nhận là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của thế hệ siêu mẫu thập niên 2000. Tạp chí thời trang danh tiếng Vogue Paris từng đưa cô vào danh sách 30 người mẫu xuất sắc nhất thập niên 2000, đồng thời xếp cô vào nhóm những chân dài có ảnh hưởng lớn nhất của thời kỳ hoàng kim runway. Không chỉ vậy, các biên tập viên của Vogue còn nhiều lần gọi cô với danh xưng "huyền thoại catwalk”.

Nhiều tạp chí thời trang danh giá đã gọi Vlada là "huyền thoại catwalk".

Màn đáp trả Kendall Jenner cực căng

Năm 2018, Kendall Jenner được nhận danh hiệu là người mẫu có thù lao cao nhất thế giới. Cô có chia sẻ với tạp chí Love Magazine: " Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp, ê-kíp của tôi đã rất kén chọn về những show diễn mà tôi tham gia. Tôi chưa bao giờ là kiểu người mẫu diễn tới 30 show trong mỗi mùa thời trang, hay làm bất cứ việc vớ vẩn các cô gái đó làm. Mong chuyện đó tốt cho họ... ".

Kendall Jenner xuất hiện với hình ảnh ngực trần cùng những chia sẻ gây tranh cãi trên tạp chí Love vào năm 2018.

Không chỉ bị đánh giá là thiếu khiêm tốn, phát ngôn của Kendall Jenner còn gây tranh cãi bởi cách dùng từ bị cho là thiếu tôn trọng đối với những người mẫu đã và đang làm việc cật lực trên sàn diễn. Nhiều ý kiến cho rằng mỹ nhân sinh năm 1995 đang vô tình hạ thấp công sức của các đồng nghiệp khi so sánh bản thân với những người mẫu phải tham gia hàng chục show diễn mỗi mùa thời trang.

Ngay sau khi bài phỏng vấn được công bố, làn sóng phản ứng đã bùng nổ trong giới mộ điệu lẫn nội bộ ngành thời trang. Một trong những người lên tiếng gay gắt nhất chính là Vlada Roslyakova. Trên mạng xã hội, "huyền thoại catwalk" đã đăng tải bài viết đáp trả trực diện Kendall, mở ra cuộc tranh luận lớn về khoảng cách giữa thế hệ siêu mẫu runway truyền thống và lớp người mẫu nổi lên nhờ sức ảnh hưởng của mạng xã hội.

Vlada ngay lập tức lên tiếng chỉ trích Kendall Jenner, nữ siêu mẫu cũng đăng tải cả những bức ảnh hậu trường thời chạy show mệt nghỉ của bản thân.

Cụ thể chia sẻ của Vlada: " Xin nhớ rằng một trong số những cô gái đó từng walk 86 show diễn trong 1 mùa Fashion Week chứ không phải chỉ có 30 thôi đâu. Tôi và những người mẫu khác không có đặc quyền để nói "không". Chúng tôi phải làm việc cật lực để kiếm sống, từ những ngày thế giới chưa có mạng xã hội cơ, khác hẳn với "Instagram model" (người mẫu Instagram) như ai kia. Tôi dành rất nhiều sự tôn trọng cho những cô gái ngoài kia đang nỗ lực chật vật, lăn lộn từng ngày để tồn tại trong ngành công nghiệp này. "

Những hình ảnh hậu trường được Vlada chia sẻ trong bài viết.

Lời đáp trả của Vlada khi ấy cũng nhận được sự đồng thuận từ đông đảo những người mẫu khác. Sau rất nhiều lời chỉ trích từ đồng nghiệp và cư dân mạng, Kendall đã phải lên tiếng xin lỗi và giải thích về phát ngôn thiển cận, thiếu suy nghĩ của mình.

Hơn 2 thập kỷ làm nghề vẫn chưa từ bỏ sàn diễn

Sau những thành công vang dội ở thập niên 2000, năm 2011, Vlada Roslyakova đã kết hôn và dần dần vắng mặt trên các sàn diễn thời trang. Năm 2020, cô thông báo rằng mình đã ly hôn và hiện đang tận hưởng cuộc sống độc thân tại New York. Sau biến cố tình cảm, cô lựa chọn cuộc sống riêng tư hơn và hiếm khi nhắc đến chuyện cá nhân trước công chúng.

Nữ siêu mẫu kết hôn vào năm 2011 và cuộc hôn nhân này kéo dài 9 năm.

Dù thời hoàng kim của mình đã qua đi nhưng khác với một số siêu mẫu cùng thời đã giải nghệ hoàn toàn, Vlada vẫn tiếp tục hoạt động trong ngành thời trang. Theo hồ sơ nghề nghiệp cập nhật gần đây, cô vẫn xuất hiện trên các sàn diễn lớn như Ralph Lauren, Christian Siriano hay Sergio Hudson trong các mùa thời trang 2025 và 2026.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2023, Vlada cho biết cô vẫn tiếp tục làm người mẫu nhưng với tần suất ít hơn trước rất nhiều. Theo cô, thời trang không chỉ là quần áo mà còn là những con người đã đồng hành cùng mình suốt hơn hai thập kỷ làm nghề. Cô thừa nhận không còn thực hiện nhiều những chiến dịch quảng cáo toàn cầu như thời kỳ đỉnh cao, nhưng vẫn có cuộc sống ổn định nhờ công việc hiện tại. Mỹ nhân U40 cũng thông báo rằng mình sẽ đảm nhiệm thêm vai trò host của podcast nổi tiếng về thời trang cùng với người mẫu Ines Crnokrak.

Ít ai biết rằng bên cạnh sự nghiệp người mẫu lẫy lừng, Vlada Roslyakova còn có một hướng đi khác trong nghệ thuật. Những năm gần đây, chân dài người Nga dành nhiều thời gian cho diễn xuất, tham gia các vở kịch sân khấu, phim ngắn và dự án điện ảnh độc lập tại New York. Dù chưa tạo được tiếng vang lớn như trên sàn runway, đây được xem là nỗ lực của siêu mẫu sinh năm 1987 trong việc mở rộng sự nghiệp sau nhiều năm gắn bó với thời trang. Với Vlada, ánh đèn sân khấu chưa bao giờ tắt, chỉ là từ sàn catwalk chuyển sang màn ảnh.

Ở tuổi 39, "búp bê Nga" vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai, gương mặt trẻ trung và thần thái đặc trưng từng làm nên thương hiệu của cô.

Ảnh: IGNV, Instagram, Vogue