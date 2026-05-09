Người dùng Việt nói về lý do bỏ xe xăng sang xe điện: Tiện hơn, tiết kiệm hơn và phù hợp với đô thị

Vừa nhẹ ví, vừa tiện lợi

Trước đây, với nhiều hộ gia đình, chi phí xăng xe là khoản chi đều đặn hàng tháng. Khi giá nhiên liệu biến động, áp lực kiểm soát chi phí đè nặng lên sinh hoạt hằng ngày. Trong bối cảnh đó, xe máy điện trở thành lựa chọn của các gia đình nhờ chi phí vận hành thấp và ổn định hơn.

Không ít người dùng cho biết, sau khi chuyển sang xe điện, chi phí di chuyển giảm đáng kể. Bên cạnh đó, việc không cần thay dầu, ít hỏng vặt cũng giúp giảm thêm chi phí bảo dưỡng. Anh Lê Hoàng Phương (Tây Ninh) chia sẻ, sau thời gian sử dụng xe máy điện VinFast Feliz 2025, anh nhận thấy rõ hiệu quả về mặt chi phí.

"Trước đây dùng xe xăng, trung bình mỗi tháng tôi tốn khoảng 600.000–700.000 đồng tiền xăng và các khoản bảo dưỡng lặt vặt. Từ khi chuyển sang Feliz 2025, chi phí giảm đi đáng kể vì một tuần chỉ cần sạc một lần, việc bảo dưỡng cũng đơn giản hơn nhiều", anh Phương nói.

Đặc biệt, xe máy điện giờ đây còn trở nên thuận tiện và linh hoạt hơn với các dòng xe áp dụng công nghệ đổi pin. Chị Hương Ly (phường Thanh Xuân, Hà Nội), một người đang sử dụng VinFast Evo Lite, cho biết mẫu xe này giúp chị không còn phải chờ đổ xăng trong giờ cao điểm, việc đi lại hằng ngày cũng thuận tiện hơn.

"Tôi thích nhất là sự tiện lợi của việc đổi pin. Khi cần chỉ mất 1-2 phút là có thể tiếp tục di chuyển, không phải chờ đợi. Việc đi lại hằng ngày vì thế nhẹ nhàng hơn rất nhiều", chị Ly chia sẻ.

Không chỉ tiết kiệm, các dòng xe máy điện VinFast còn được người dùng đánh giá cao ở khả năng vận hành êm, dễ điều khiển và sử dụng pin LFP. Những yếu tố này giúp xe điện đáp ứng trọn vẹn hơn nhu cầu đi lại hằng ngày của các cá nhân và gia đình.

Hạ tầng khủng thúc đẩy làn sóng "bỏ xăng, lên điện"

Không chỉ tiện lợi và tiết kiệm, xe máy điện còn được ngày càng nhiều người dùng lựa chọn bởi lợi thế xanh - yếu tố đặc biệt quan trọng trong điều kiện ô nhiễm ngày càng nặng nề hiện tại.

Trả lời báo chí mới đây, giáo sư Jago Dodson (Đại học RMIT) khẳng định, ưu điểm không tạo khí thải trực tiếp trong quá trình vận hành giúp xe máy điện trở thành một trong những giải pháp thiết thực để giảm phát thải tại đô thị.

"Lợi ích của việc chuyển đổi sang xe máy điện bao gồm giảm ô nhiễm từ khí thải, bụi từ phanh xe cũng như giảm tiếng ồn. Chính vì vậy, việc chuyển đổi sẽ có ý nghĩa lớn đối với các đô thị", ông Dodson nhấn mạnh.

Cũng theo vị chuyên gia này, để lợi ích môi trường của xe điện phát huy trên diện rộng, quá trình chuyển dịch từ phương tiện dùng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện cần được thực hiện với quy mô lớn, đi kèm các giải pháp hỗ trợ cụ thể. Tại Việt Nam, một số đô thị lớn đã bắt đầu đi theo hướng này. Đơn cử, Hà Nội hiện đang xem xét, thông qua lộ trình triển khai vùng phát thải thấp từ 1/7.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ, theo các chuyên gia, hạ tầng dành cho xe máy điện cũng sẽ quyết định tốc độ chuyển đổi xanh trên diện rộng, đặc biệt là mạng lưới tủ đổi pin. Theo kế hoạch, 60.000 tủ đổi pin xe máy điện VinFast sẽ được V-Green triển khai tại 34 tỉnh, thành trên cả nước ngay trong quý II/2026. Theo ông Nguyễn Mạnh Thắng - Giám đốc WhatcarVN, hệ thống đổi pin hiệu quả sẽ trở thành lợi thế quan trọng, tạo cú hích cho thị trường xe máy điện trong 1-3 năm tới.

"Với đặc thù đô thị có nhiều chung cư, nhà trọ, việc sạc tại nhà không phải lúc nào cũng thuận tiện. Do đó, mô hình đổi pin với tính linh hoạt, độ phủ rộng và có chi phí hợp lý sẽ đáp ứng tốt nhu cầu người dùng", ông Thắng nhận định.

Vị chuyên gia này cũng cho rằng, hạ tầng dần hoàn thiện sẽ tạo điều kiện để xe máy điện phổ biến hơn trong đời sống. Thực tế thị trường cũng cho thấy xu hướng chuyển dịch đang tăng tốc. Riêng trong tháng 3/2026, hơn 20.000 xe máy điện VinFast đã được bàn giao tại Hà Nội, phản ánh nhu cầu ngày càng lớn đối với phương tiện xanh.

Theo giới quan sát, khi các chính sách hỗ trợ và hạ tầng được mở rộng, cùng với dải sản phẩm ngày càng chiếm được lòng tin của người dùng, việc chuyển từ xe xăng sang xe điện sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, qua đó góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và giảm áp lực ô nhiễm tại các đô thị lớn.