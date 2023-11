Người dùng Việt mất trắng chiếc iPhone cũ sau khi "Thu cũ đổi mới" trên Apple Store Online

Mới đây, một thành viên trên diễn đàn Tinh Tế đã chia sẻ trải nghiệm tương đối "đau thương" sau khi tham gia chương trình thu cũ, đổi mới trên Apple Store Online tại Việt Nam. Đây là chương trình được Apple tạo ra nhằm giúp người dùng dễ dàng tiếp cận với những sản phẩm mới, thông qua việc định giá và thu lại sản phẩm cũ.

Cụ thể, thành viên có nickname Chaebol đã quyết định nâng cấp từ chiếc iPhone 12 Pro Max 128GB lên iPhone 15 Pro Max 256GB. Theo quy định chương trình thu cũ đổi mới của Apple, người mua sẽ phải tiến hành thanh toán chiếc máy mới trước (trong trường hợp này là 34.99 triệu đồng với iPhone 15 Pro Max), sau khi nhận hàng Apple mới tiến hành thu về chiếc máy cũ. Lúc này, Apple sẽ thẩm định máy và hoàn lại số tiền tương ứng giá trị máy cho người mua.

Apple Trade in, hay "Thu cũ, đổi mới", là chương trình giúp người mua dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với các sản phẩm Apple mới.

Thành viên này cho biết quá trình mua chiếc iPhone 15 Pro Max diễn ra suôn sẻ. Không lâu sau đó, anh này nhận được một chiếc hộp từ Apple để gửi lại chiếc iPhone 12 Pro Max cũ. Toàn bộ quá trình giao nhận được đảm nhiệm bởi đơn vị vận chuyển Giao Hàng Tiết Kiệm.

Theo ước tính sơ bộ của Apple, chiếc iPhone 12 Pro Max 128GB được định giá 9.2 triệu đồng, với điều kiện máy ở trong "tình trạng tốt".

Apple cho biết một chiếc máy đạt điều kiện này khi hội tụ những yếu tố sau:

- Máy bật và hoạt động bình thường - Tất cả các nút đều hoạt động bình thường

- Camera hoạt động bình thường và tất cả ống kính đều không bị hư hỏng

- Thân máy không bị lõm hoặc trầy xước

- Màn hình cảm ứng và mặt kính sau không bị hư hỏng

- Màn hình không bị biến dạng, sọc, có chấm đen hoặc trắng

- Pin vẫn hoạt động bình thường

Tuy nhiên, người dùng này thừa nhận chiếc iPhone 12 Pro Max của anh "bị bể phần kính góc trên mặt sau". Nhưng trong quá trình định giá online, anh này vẫn xác nhận việc chiếc iPhone của mình "trong tình trạng tốt", bất kể "Mặt kính sau không bị hư hỏng" là một yêu cầu của Apple. Lý giải cho điều này, Chaebol viết: "Mình nghĩ mình định giá máy của mình còn tốt để được giá cao khi bán máy chẳng vấn đề gì bởi vì sau đó kiểu gì Apple cũng check lại và đưa ra thông báo quyết định cho sản phẩm này".



Hai ngày sau, Apple gửi thông báo xác nhận về giá trị thu cũ đổi mới, cho thấy chiếc iPhone 12 Pro Max bị vỡ lưng có mức giá thu cũ là 0 đồng (tức vô giá trị). Lúc này, người dùng sẽ có hai lựa chọn là nhận lại máy, hoặc Apple sẽ hỗ trợ tái chế miễn phí.

Tuy nhiên, thông báo của Apple lại bị trộn lẫn giữa cả tiếng Anh và tiếng Việt, khiến cho thành viên Chaebol bị hiểu nhầm. Trong đó, ba dòng nội dung quan trọng nhất là Giá thu cũ đổi mới ban đầu (Original instant trade-in credit), Giá thu cũ đổi mới sau xét duyệt (Revised instant trade-in credit) và Chênh lệch giữa hai mức giá trên (Difference to be charged to) đều bằng tiếng Anh.

Thông báo của Apple về giá trị thu cũ lẫn lộn giữa tiếng Anh và tiếng Việt

Sự mập mờ trong ngôn ngữ đã khiến người dùng này hiểu rằng chiếc iPhone của anh vẫn được định giá cũ là 9.2 triệu đồng. Để rồi sau đó, anh này đã bấm "Đồng ý" mà không biết rằng mình đang chấp thuận cho Apple tái chế chiếc iPhone mà không nhận về một đồng nào.

Sau đó, Apple gửi email xác nhận đã hoàn thành quá trình thu cũ đổi mới. Trong đó, nội dung email có ghi rõ "Giá trị trao đổi cuối cùng: 9.200.000đ". Nhưng sau nhiều ngày không thấy tiền về, thành viên này kiểm tra lại trên website của Apple thì mới tá hỏa khi biết rằng chiếc máy của mình đã bị đem đi tái chế. Mặc dù đã liên hệ với tổng đài CSKH của Apple, tuy nhiên vấn đề vẫn không được giải quyết.

Email được Apple gửi đến người dùng này xác nhận quá trình trao đổi đã hoàn tất. Mặc dù chiếc iPhone đã bị tái chế và không còn giá trị, nhưng email thể hiện giá trị trao đổi cuối cùng vẫn là 9.200.000 đồng.

Hiện tại, câu chuyện vẫn đang được thảo luận sôi nổi trên diễn đàn Tinh Tế với hơn 80.000 lượt xem và gần 800 lượt phản hồi. Trong đó, luồng ý kiến được nhiều người ủng hộ là cả thành viên này và Apple đều có lỗi. Nếu như chủ nhân chiếc iPhone 12 Pro Max đã khai báo không trung thực về tình trạng máy, thì phía Apple cũng đưa ra những thông báo mập mờ, khó hiểu và chưa được bản địa hóa để phù hợp với thị trường Việt Nam.