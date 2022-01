Người đẹp miền Tây của HHVN 2018 Lâm Bích Tuyền mang hơi thở áo dài đến với "Thị"

Áo dài là trang phục truyền thống và là niềm tự hào của người dân Việt Nam, tà áo được trưng dụng trong những dịp đặc biệt như Lễ Tết hay tung bay phấp phới trước sân trường của những nữ sinh tuổi mộng mơ. Là một thế hệ tiếp nối, Lâm Bích Tuyền muốn truyền tải cho các bạn đồng trang lứa gen Z hiểu rõ hơn về ba tà áo tượng trưng cho từng thời kỳ vàng son của một tà áo đã làm nên tiếng vang khắp thế giới. Đây cũng là dự án ảnh thời trang tiếp theo của chân dài 21 tuổi sau thành công vang dội của HƯƠNG và WE ARE ONE.

THỜI VÀNG SON CỦA ÁO DÀI CHÍT EO TỪ CHỐN ĐÔ THỊ

Khác biệt và đột phá là những mỹ từ mà giới thời trang nhắc về tà áo dài những năm 60-70. Thời kỳ giao thoa và hội nhập thể hiện rõ nét bằng đường chít eo tinh giản, ý nhị mà cũng gợi cảm một cách lạ kỳ của tà áo dài.

Với tư duy cởi mở của thế hệ Gen Z, Lâm Bích Tuyền trước khi thực hiện bộ ảnh đều đọc về những tà áo đặc trưng mà cô diện lên người. Với áo dài chít eo, chân dài An Giang hóa thân vào một quý cô thành thị có nét đẹp tân thời, cập nhật xu hướng và muốn tôn lên những đường cong cơ thể với tà áo chít eo chặt ở vòng hai, đồng thời tôn vinh được vòng một đẫy đà.

Đây từng được xem là biểu tượng thời trang của quý cô thành thị bởi chỉ cần bước xuống phố, bạn sẽ có thể chứng kiến một sàn diễn thời trang áo dài khổng lồ với đủ sắc màu và kiểu dáng thời thượng.

ÁO DÀI VÀ DẤU ẤN TẠI CÁC CUỘC THI HOA HẬU

Ở thập niên 1990 sang 2000, tà áo dài xuất hiện ở những đấu trường sắc đẹp mà trước nhất là “Hoa hậu áo dài”. Với tà áo ôm vừa đủ như được đo ni đóng giày cho người mặc, từng thớ vải và đường cắt chạm vào cơ thể tôn lên hết mọi đường cong của phái đẹp mà vẫn vô cùng kín đáo, trang nhã. Lâm Bích Tuyền với vóc dáng chuẩn mực đã hóa thân vào quý cô thành thị về đêm hoa lệ với tà áo họa tiết khai triển được mọi đường cong hình thể của cô. Tà áo lúc này cũng đã đa dạng hơn, dẫu vậy vẫn có chi tiết kiểu raglan được nhiều người ưa chuộng.

HƠI THỞ PHỐ THỊ CỦA ÁO DÀI CÁCH TÂN

Sau một khoảng thời gian, áo dài trở lại mạnh mẽ ở thập niên 2020 đến nay, tà áo dài được ưa chuộng và được xem là một trong những bộ trang phục không thể thiếu trong những dịp đặc biệt nhất của mỗi người. Những ngày Tết cận kề, Lâm Bích Tuyền lựa chọn một mẫu áo dài cách tân đẹp mắt mang sắc màu hồng tươi tắn để khoác lên người trong dự án ảnh thứ 3 của cô. Như muốn mang đến vẻ đẹp của Gen Z được thể hiện thông qua tà áo truyền thống nức lòng giới mộ điệu.

Chia sẻ về dự án ảnh lần này, Lâm Bích Tuyền cho biết: “Việc thể hiện những tà áo dài đặc trưng nhất của 3 thời kỳ làm cho em hiểu thêm về lịch sử thời trang của tà áo truyền thống nước mình, đây thực sự là một dự án thú vị nhất mà em được làm cùng với Ekip thân thương của mình. Là những người trẻ cùng hoạt động trong thế giới thời trang, chúng em muốn lan tỏa những giá trị tuyệt vời tưởng chừng bị lãng quên ở thế hệ kế tiếp. Sự đa dạng của áo dài cũng như những tà áo đặc trưng trong dự án ảnh lần này sẽ làm mọi người gợi nhớ, cũng như có thêm nhiều thông tin về áo dài ở những thời điểm mà có thể ta đã và đang cùng nhau đi qua”.

Nhiếp ảnh gia: Hoàng Phúc

Makide: Hàng Thanh Thiện

Tạo mẫu tóc: Bi Hà

Tạo dựng hình ảnh: Kiệt Cao

Trợ lý nhiếp ảnh: Khánh Quốc Lê

Trợ lý Makide: RôBin Nguyễn

Trợ lý hình ảnh: Hiền Danh

Áo dài: Song Toàn Phạm Sĩ Toàn Huỳnh Bảo Toàn

Ý tưởng: Bình Lê

Nails xinh: Nguyen Thi Nguyen





https://afamily.vn/nguoi-dep-mien-tay-cua-hhvn-2018-lam-bich-tuyen-mang-hoi-tho-ao-dai-den-voi-thi-2022012612000043.chn