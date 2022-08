Người đẹp gốc Cần Thơ chiều cao 'khủng' nhất Miss World Vietnam nói gì về cơ hội đội vương miện?

Hành trình tìm kiếm Miss World Vietnam 2022 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022) đang dần đến đích, những ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất đang dần lộ diện.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc (SBD 228) thuộc nhóm ứng viên nổi bật trong Top 37 trước thềm Chung kết. Ngoài chiều cao nổi trội, Bảo Ngọc được chú ý nhờ kỹ năng tiếng Anh, giao tiếp, ứng xử tốt. So với thời điểm thi Hoa hậu Việt Nam, phong cách catwalk của cô cũng cải thiện. Với giải thưởng phụ Người đẹp thời trang, Bảo Ngọc giành được tấm vé vào thẳng top 20 chung cuộc.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc là một trong những nhân tố thu hút truyền thông bởi chiều cao 1m8. Người đẹp gốc Cần Thơ từng vào Top 22 Hoa hậu Việt Nam 2020

Khi trở lại với cuộc thi sắc đẹp lần này, Bảo Ngọc muốn cho mọi người thấy mình đã hoàn thiện hơn so với những lần trước.

Tại vòng thi Head to Head Challenge (Người đẹp bản lĩnh), Bảo Ngọc cho biết bất ngờ khi nhận được danh hiệu này. Khi được đương kim Hoa hậu Lương Thùy Linh đặt câu hỏi có bao nhiêu phần trăm tự tin với khả năng giành vương miện năm nay? - người đẹp gốc Cần Thơ ngại ngùng khi đưa ra con số cụ thể.

Cô bộc bạch: "Để đưa ra con số cụ thể rất khó. Tôi chỉ muốn nói về những trải nghiệm của mình. Tại Hoa hậu Việt Nam 2020, sự tự tin của tôi gần như là 0%, lúc ấy mình đi không đẹp. Đến Miss World Vietnam 2022, tôi chỉ muốn cho giám khảo thấy sự tiến bộ của mình. Khi thắng giải cao nhất, tôi rất bỡ ngỡ. Bây giờ tôi tự tin nhiều hơn và sẽ cố gắng hết sức".

Chia sẻ thêm về bản thân, cô gái sinh năm 2001 nói: "Ước mơ của tôi không phải trở thành một điều gì cụ thể, mà là mang đến điều tích cực cho mọi người. Tôi vốn thích đi phượt, từng rong ruổi đến nhiều nơi bằng xe máy. Khi mình đi nhiều, mình thấy thế giới vật chất xung quanh trở nên bớt quan trọng hơn. Điều quan trọng chính là những người xung quanh mình".

Với Bảo Ngọc, hành trình nhân ái của cuộc thi Miss World Vietnam 2022 mang đến những điều ý nghĩa. "Tôi được gặp má Ba, gặp An. Má Ba đã ngoài 80 tuổi, tóc bạc trắng nhưng vẫn nguyện cống hiến quãng đời còn lại cho việc từ thiện. An là cô gái bằng tuổi tôi, nhưng vì bệnh tật phải gác lại ước mơ. Suốt hành trình, tôi không xem má Ba hay An là nhân vật, mà xem họ là người thân. Khi mình cho đi, mình nhận lại rất nhiều. Bây giờ, tôi không chỉ là con gái của ba mẹ mình, mà là con gái của má Ba và thay An trở thành con gái của bố mẹ bạn ấy", người đẹp chia sẻ về hành trình nhân ái của mình.

Cũng có mặt trong vòng thi Head to Head Challenge cùng Bảo Ngọc là Lương Thành Minh Châu (SBD 035), Lưu Thanh Phương (SBD 215), Hồ Thị Yến Nhi (SBD 392), Nguyễn Thị Thu Hằng (SBD 433). Trong đó, Yến Nhi và Minh Châu sở hữu chiều cao "khủng" không kém Bảo Ngọc, lần lượt là 1m80 và 1m77. Các người đẹp đã chia sẻ về hành trình nhân ái đầy ý nghĩa mà mình đã thực hiện tại Miss World Vietnam 2022 cũng như trước khi đến với cuộc thi.

Thí sinh Yến Nhi, Minh Châu, Thu Hằng, Thanh Phương và Bảo Ngọc (từ trái qua phải) cùng nhóm thi.

Điển hình như Yến Nhi - cô gái đến từ Huế, tâm sự từng tự ti và luôn đi khom lưng để che vóc dáng. Sau đó, Yến Nhi tham gia lớp học catwalk để luyện dáng đi. Được sự động viên từ những người xung quanh, cô quyết định đăng ký tham gia sân chơi sắc đẹp. Yến Nhi chia sẻ sự tự tin, năng lượng tích cực của Bảo Ngọc đã tiếp thêm động lực cho cô.

Tại cuộc thi Minh Châu đã học được cách chăm sóc và nuôi dưỡng vẻ đẹp bên trong để hoàn thiện hơn từng ngày. Cô gái sống nội tâm khép kín Thanh Phương đã mở lòng hơn khi đến với Miss World Vietnam. Cô đang ấp ủ dự án giúp đỡ các vật nuôi bị bỏ rơi đặc biệt là chó, mèo.

"Bạn chỉ sống một lần trên đời " là câu châm ngôn sống của thí sinh Thu Hằng. Cứ sống hết mình theo đuổi đam mê để khi nhìn lại không cảm thấy hối tiếc.