Người đẹp chuyển giới Trúc Ly: Một trong những hình mẫu nghị lực trong cộng đồng LGBT

Trúc Ly sinh ra và lớn lên tại An Giang. Chào đời vào năm 1992, Ly không may mắn khi sinh ra trong gia đình không hạnh phúc. Ly lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà ngoại và các dì. Ngay từ nhỏ, Ly đã bộc lộ tính cách khác lạ so với các bé trai cùng tuổi. Lớn lên một chút, Ly thể hiện rõ sở thích mặc đồ con gái và chơi với các bạn nữ. Chính vì thế, cậu bé Trúc Ly thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán, chế giễu của nhiều người trong xóm.



Trúc Ly và bà ngoại tham gia chương trình Come Out – Bước ra ánh sáng.

Khi đến tuổi đi học, Trúc Ly nhận thức rõ con người bên trong của mình. Cậu bé dần bộc lộ sự nữ tính và tỏ ra yếu đuối như các bé gái khác. Có những hôm ở nhà một mình, Ly chỉ thích lấy đồ con gái ra mặc, soi gương nhìn thấy mình trong hình hài con gái mà Ly vui vô cùng. Từ đó, ước mơ được trở thành con gái của Trúc Ly được nhen nhóm. Thế nhưng, nghịch cảnh xã hội lại khiến Trúc Ly nhận về không ít đau thương, tủi hổ. Càng thể hiện mình giống một cô gái, Trúc Ly lại càng bị lời dèm pha, chế giễu. Tuổi thơ của cậu bé chỉ là những ngày đen tối và thường xuyên âm thầm khóc một mình mà không biết tâm sự cùng ai.

Tuổi thơ gắn liền với những chuỗi ngày bị xem thường, dè bỉu, trở thành tâm điểm chế giễu của mọi người, Trúc Ly gần như sống ngày càng khép mình hơn, cô âm thầm khóc một mình nhiều hơn. Những chuỗi ngày đen tối như càng tối hơn khi Trúc Ly ở độ tuổi đôi mươi. Cũng giống các cô gái khác, Trúc Ly mong muốn được yêu thương, nhưng hạnh phúc lại không dễ dàng đến với chàng trai này. Tuyệt vọng về cuộc sống, Trúc Ly nhiều lần muốn tự vẫn. Ly từng dùng mảnh trai tự cứa tay để kết liễu cuộc đời mình, nhưng được dì cứu kịp thời.

Hiện tại, Trúc Ly đang là biểu tượng về sự mạnh mẽ, nghị lực được giới LGBT ngưỡng mộ.

Trúc Ly nhớ lại lúc cô tìm đến cái chết, hình ảnh bà ngoại ngất lên ngất xuống hiện trong đầu khiến cô đau xót vô cùng. Sau này Ly không tìm đến cái chết nữa. Cô thương bà ngoại rất nhiều và quyết định thay đổi suy nghĩ. Ly muốn sống thật với chính mình, Ly muốn thành công để chăm lo cho ngoại. Từ đó, Ly sắp xếp lại kế hoạch của cuộc đời mình. Ly dần trở nên mạnh mẽ và biết yêu thương bản thân nhiều hơn.

Đến một ngày, Ly gặp được tình yêu chân thành của mình. Đây cũng chính là thời điểm cô khao khát trở thành phụ nữ hơn bao giờ hết. Từ đó, Ly lao vào công việc để kiếm tiền nhằm thực hiện ước mơ sang Thái Lan phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Trong suốt quãng thời gian này, Ly chăm chỉ làm nhiều công việc chân chính nhằm tích góp đủ số tiền cần có. Sau một thời gian kiên trì làm việc, Trúc Ly lần nữa một mình đối diện với những nỗi đau thể xác chưa từng có trong đời.

Khi kể lại lúc bản thân một mình sang Thái Lan, một mình đến bệnh viện, cảnh tượng mình nằm trên bàn mổ chịu bao đau đớn, nước mắt cô dâng trào: "Thời điểm đó Ly nhắc nhở bản thân phải thật mạnh mẽ để vượt qua tất cả, bởi đây là cơ hội duy nhất để Ly được sống là chính mình, được xã hội công nhận mình là phụ nữ, nên có đau đớn bao nhiêu Ly cũng chịu đựng được".

Trải qua nhiều biến cố, Trúc Ly giờ đây đã có được cuộc sống hạnh phúc bên bà ngoại và ba con.

Cũng giống như nhiều người, Trúc Ly trải qua nhiều mối tình. Mối tình đầu không thành vì về sau cô nhận ra người ta không thật lòng với mình, nhưng đó lại là những cảm xúc thật nhất của Trúc Ly nên cô vẫn luôn trân trọng quãng thời gian đã qua. Khi được sống với thân phận là phụ nữ, Trúc Ly mới cảm nhận ý nghĩa của cuộc sống nhiều hơn. Cô dần mạnh dạn hơn trong công việc và tự tin hơn trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mình.

Trúc Ly cho biết công việc kinh doanh ổn định, Ly tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn.

Hiện tại, Trúc Ly đang có một gia đình hạnh phúc cùng bà ngoại và ba người con. Cô có công việc kinh doanh ổn định, mang về thu nhập khá giả. Ngoài kinh doanh, Ly còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Nhìn lại hành trình quá khứ, Trúc Ly cho biết cô phải cảm ơn những ngày đã qua đã cho cô những bài học đắt giá, cám ơn bản thân vì đã không gục ngã, đã mạnh mẽ và chưa bao giờ bỏ cuộc trên con đường tìm lại chính mình.