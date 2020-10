Người đẹp bê bối nhất nhì showbiz Hàn: Chồng tự sát sau 4 năm vợ Á hậu dính ồn ào bán dâm 3 lần đổi lấy 1 tỷ đồng

Năm 1994 có lẽ là “năm hạn” của làng Hoa hậu Hàn khi cả Hoa hậu và Á hậu của cuộc thi năm ấy đều vướng vào ồn ào bán dâm.



Sung Hyun Ah sinh năm 1975, đoạt danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1994. Cùng năm, cô giành giải Người đẹp ăn ảnh tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế.

Không sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào nhưng Sung Hyun Ah gây chú ý với thân hình nóng bỏng cùng vẻ ngoài cá tính gợi cảm. Sau cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc, Sung Hyun Ah lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất.

Cô từng xuất hiện trong các bộ phim như See and See Again (Can't Take My Eyes Off You), Hur Jun, Tình yêu và sự dối trá (Bad Woman, Good Woman)...

Năm 2002, sau 8 năm đăng quang, Sung Hyun Ah bị bắt và kết án vì dùng ma túy.

Sau khi thụ án, Sung Hyun Ah quay lại làng giải trí và gắn bó với công việc diễn xuất dù chỉ là các vai phụ. Ngay sau ồn ào dùng chất gây nghiện, showbiz Hàn lại xôn xao với thông tin bộ sách ảnh 150 tấm ảnh nude lại bị rò rỉ.

Scandal sách ảnh của Sung Hyun Ah vấp phải làn sóng phản đối gay gắt từ người hâm mộ. Nhiều người cho rằng một người đẹp xuất thân từ cuộc thi Hoa hậu Hàn lại có đời sống cá nhân phức tạp và bê bối là điều không thể chấp nhận được.

Năm 2007, cô lấy một doanh nhân, nhưng hai người chia tay sau 3 năm gắn bó. Sau 3 tháng ly hôn, Sung Hyun Ah tái hôn với một doanh nhân và hạ sinh con trai đầu lòng vào 2 năm sau đó. Khi con trai vừa tròn 1 tuổi, scandal bán dâm bắt đầu xôn xao làng giải trí Hàn Quốc và Sung Hyun Ah là cái tên được nhắc tới.

Theo cáo buộc của cảnh sát, Sung Hyun Ah bị nghi ngờ bán dâm cho một thương nhân A. thông qua môi giới. Nhiều bằng chứng cho thấy Sung Hyun Ah và đại gia có ký kết một hợp đồng "tài trợ" giao dịch thể xác. Cảnh sát cho hay, từ tháng 2 đến tháng 3/2010, Sung Hyun Ah nhận 500 triệu won (khoảng 1 tỷ đồng) và cả hai 3 lần quan hệ tình dục.

Sau đó vụ việc được chuyển sang phía công tố viên và tiến hành khởi tố. Trả lời cáo buộc từ phía cảnh sát, Sung Hyun Ah cho biết cô và doanh nhân A có quan hệ tình cảm trên nền tảng tiến tới hôn nhân chứ không phải bán dâm.

Tháng 4/2014, tại phiên tòa cuối cùng, Sung Hyun Ah bị cáo buộc bán dâm và yêu cầu nộp phạt 2 triệu won.

Sau đó, phía Sung Hyun Ah kháng án và 2 năm sau (2016) được phán quyết vô tội do phía viện kiểm sát không đủ bằng chứng. Tuy nhiên có nhiều thông tin cho rằng Sung Hyun Ah đã dùng khá nhiều tiền để mua chuộc “kẻ trung gian” để được trắng án.

Năm 2017, 1 năm sau khi Sung Hyun Ah được phán xét trắng án, chồng của cô - ông Choi đã tự sát trong xe hơi đậu tại một điểm đỗ ở Gyeonggi, Hàn Quốc.

Theo thông báo từ cảnh sát, ông Choi đã tự tử bằng khí than trong xe ô tô. Cảnh sát cũng cho biết, có khả năng ông Choi tự sát vì những áp lực khi điều tra tội danh tham nhũng. Về phía mình, Sung Hyun Ah khẳng định cả hai đã ly thân từ nhiều năm trước sau khi có những ồn ào về bán dâm.

Sung Hyun Ah và con trai.

Đi qua những ồn ào, Sung Hyun Ah nỗ lực quay trở lại showbiz nhưng không thành công. Cô nhận phải những chỉ trích thậm tệ mỗi khi xuất hiện. Năm 2019, Sung Hyun Ah xuất hiện trên một số chương trình truyền hình và kể về những biến cố trong cuộc đời. Sung Hyun Ah cho biết scandal năm xưa đã khiến cuộc sống của cô sụp đổ hoàn toàn.

Cô chia sẻ: "Chỉ trong 3 năm tôi gần như mất tất cả. Nhưng rồi, tôi đã cố gắng hết sức để tiếp tục sống vì con trai. Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền trong khoảng thời gian còn làm việc ngành giải trí nhưng sau scandal, tôi chỉ còn 7 triệu won tiền gửi trong ngân hàng. Tôi đã ngồi trên vệ đường và khóc. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ có lúc khó khăn đến thế".

Thế nhưng, thay vì nhận được sự cảm thông từ dư luận thì Sung Hyun Ah lại tiếp tục bị chỉ trích. Ở tuổi 45 khi nhan sắc lộng lẫy xưa kia đã tàn phai, con đường trở lại showbiz của Sung Hyun Ah càng ngày càng hẹp lại.