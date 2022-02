Người dân TP.HCM xúng xính áo dài xuống phố khai xuân trong cái nóng oi ả, trái ngược hẳn với Hà Nội

Khác với dáng vẻ nhộn nhịp và xô bô thường ngày, ngày mùng 1 Tết, TP.HCM vắng lặng và bình yên, nhiều tuyến đường trung tâm như: vòng xoay Lăng Cha Cả (quận Tân Bình), đường Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn (Quận 1), ... khá vắng xe cộ qua lại. Từ sáng sớm, nhiều người dân TP đã nô nức đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ để tham quan, chụp ảnh.

Chị Nguyễn Thị Kim Thanh – Ngụ quận 1, TP.HCM cho biết: “Năm nay chị thấy rất vui vì đường phố trang hoàng rất đẹp, rực rỡ, thấy đường phố mình nhộn nhịp thế này làm mình cảm giác như TP đã hồi sinh, mặc dù đông nhưng mọi người đều đeo khẩu trang làm mình cảm thấy rất vui”.

“Năm mới mình mong đất nước mình sẽ được yên bình, những khó khăn đều đã qua rồi và mình mong mọi người luôn vui vẻ, mạnh khoẻ, hạnh phúc, năm mới có những hy vọng mới”, chị Thanh nói thêm.

Ghi nhận tại Pháp viện Minh Đăng Quang, chùa Thiền Tôn 2 (TP. Thủ Đức) ngày mùng 1 Tết, đã có rất nhiều người bắt đầu đến để cầu bình an trong ngày đầu năm mới. Tại đây mọi người dâng nén tâm hương cầu nguyện an lành đầu năm Nhâm Dần 2022 và lưu lại những tấm hình hạnh phúc của gia đình nhân dịp đầu năm mới.

“Theo tôi đi chùa vào đầu năm thì nó mang cho mình cái sự nhẹ nhõm trong người mình, rồi nó sẽ vui vẻ trong 1 cái năm mới. Còn chọn ngày hôm nay để đi á là có nghĩ là thường ông bà ta có 1 cái câu là “Đầu năm đi viếng lễ phật nó tốt cho mình, nó đem lại sự may mắn, vui vẻ, thoải mái trong người của mình.”, Chị Phạm Thị Hiếu Hạnh - Ngụ Quận 1, TP.HCM chia sẻ.

Không chỉ tại TP.HCM, sau một năm dài giãn cách do dịch bệnh COVID-19, Đồng Nai đã được công nhận là vùng xanh vào cuối tháng 1. Ghi nhận tại Chùa Phước Minh – huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, ngày đầu năm, người dân nô nức đi đến chùa vào sáng sớm để gửi trao những ước nguyện đầu năm.

Cô Nguyễn Thị Nhung – Ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai nói: “Một năm làm ăn thì cũng mong một năm mới thì đầu năm đi lễ chùa cho nó mong sang năm là có nhiều điều tốt đẹp hơn, đem đến bình an cho gia đình. Mọi năm thì cũng đông vui mà chắc là năm nay do bệnh cho nên là cũng vắng vắng hơn mọi năm. Nhưng mà vẫn thấy ấm cúng, cũng thấy vẫn có không khí của ngày lễ đầu năm”.

Trước đó, đêm giao thừa Tết Nhâm Dần 2022, TP.HCM không tổ chức bắn pháo hoa, song nhiều người dân vẫn xuống phố, đi lễ chùa đón mừng năm mới.



Theo PV ghi nhận bắt đầu từ 18 giờ đêm giao thừa, các tuyến đường lối vào trung tâm TP.HCM trở nên đông đúc hơn, hàng chục ngàn người đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ để đón Giao thừa. Các gian hàng ăn vặt, tiểu cảnh chụp hình đông kín du khách.



Anh Nguyễn Văn Bon, TP Thủ Đức, TP.HCM cho biết: “Thường Tết năm nào tụi anh cũng đi phố đi bộ, không bắn pháo hoa nhưng anh vẫn đi, hầu như năm nào ở Sài Gòn anh đều đi. Năm nay do dịch nên anh thấy tổ chức ít hơn, mọi năm người dân cũng đông nhưng năm nay còn hạn chế, anh cảm thấy rất vui khi tham gia những hoạt động như vậy, anh muốn lúc nào Sài Gòn cũng vui nhộn như vậy”.

Đến 23 giờ đêm giao thừa, dòng người tại trung tâm vắng dần, đường phố thưa thớt người qua lại. Và ngay sau thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nhiều người đã cùng nhau tới chùa thắp hương lễ Phật. Ghi nhận tại Chùa Vĩnh Nghiêm (phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM), đêm giao thừa có rất đông người dân đến đây thắp hương cầu an, chúc phúc cho gia đình và hái lộc đầu năm.

Chị Yến Nhi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM: “Mình cảm thấy rất phân khởi khi được tận hưởng không khí Tết như thế này, tất nhiên là cũng lo lắng tình hình dịch bệnh nhưng việc duy nhất mình có thể làm làm tuân thủ nguyên tắc 5K và mình mong mọi người khi đến nơi đông người cũng vậy để bảo vệ sức khoẻ cho mình và cộng đồng.

“Đêm giao thừa mình đi chùa để cầu cho gia đạo bình an, may mắn cũng như sau khi trải qua đại dịch COVID-19 thì năm nay sẽ không còn mất mát đau thương như những năm vừa rồi nữa, một năm mới an lành”, chị Nhi nói thêm.

Chị Thảo Duyên - Ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM tâm sự: “Năm nào mình cũng đi chùa cùng gia đình, nó cho mình không khí Tết rất ấm cúng, vui vẻ, năm nay thì không có đốt pháo hoa nhưng đi đến đây là đã thấy không khí Tết rồi. Mình rất vui mừng khi thấy cuộc sống trở lại bình thường, hy vọng sau Tết mọi thứ sẽ vào guồng quay của nó”.

