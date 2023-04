Người dân TPHCM đi làm dưới nắng nóng hơn 40 độ: "Uống nước thôi chứ ăn không nổi"

Một tuần qua người dân TPHCM phải hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất lên đến 40 độ. Ở những khu vực bê tông hoá, thưa cây xanh và mật độ xe đông đúc, nhiệt độ thực tế có thể trên 43 độ C.

"Uống nước thôi chứ ăn không nổi"

Theo ghi nhận tại ngã tư Hàng Xanh vào thời điểm 13 giờ, nhiều người tham gia giao thông phải chọn nơi có bóng râm để dừng xe. Một số tài xế phải tìm đến chỗ trú mát dưới chân cầu vượt Hàng Xanh để nghỉ ngơi, lấy sức chạy những cuốc xe kế tiếp.

"Năm nay nóng ngang ngửa 6 - 7 năm trước. Uống nước nhiều hơn ăn, ít ăn hơn, nắng nóng ăn cũng không vô. Tôi vẫn chạy xe bình thường nhưng có điều không có khách mấy. Đói quá phải ra đường đi làm kiếm được cuốc nào hay cuốc đó. Sáng ra đã chảy mồ hôi rồi", ông Nguyễn Thiên Cung (một tài xế xe ôm ngụ Bình Thạnh) chia sẻ.

Ông Cung (tài xế xe ôm) phải trú tạm trong hiên của một cửa hàng trên đường điện Biên Phủ lúc không có khách.

Nhiệt độ tại ngã tư Hàng Xanh lên đến 39 độ C.

Không riêng gì ông Cung, nhiều tài xế xe ôm cũng phải tăng năng suất lao động 200% công sức dưới thời tiết nắng nóng sát 40 độ C.

Một số tài xế xe ôm còn mang theo nhiều bình nước nhất có thể, họ treo cạnh sườn xe 2 - 3 chai nước suối chuẩn bị sẵn để tránh mất nước, ngoài ra kem chống nắng, kính bảo hộ, áo khoác, găng tay cũng trở thành vật bất ly thân không chỉ với riêng chị em phụ nữ mà cả cánh đàn ông.

"Tôi phải thấm nước cho ướt nón rồi đội lên để đỡ nắng"

Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Vui - một tài xế xe ôm công nghệ cho biết, vì trời quá nóng cứ chạy được 1 đến 2 cuốc xe là anh phải tấp vào chỗ mát nghỉ một lần.

"Nói chung là đi làm nóng chịu không nổi. Có khách thì chạy thôi chứ không thì vô mát đứng, chỉ có uống nước chứ ăn là ăn không nổi rồi đó, uống nước nhiều hơn ngày bình thường. Không biết những ngày tới có mưa không. Nói chung nóng chạy xe hơi nóng nó hất vào mặt khó chịu cực kỳ. Không uống nước là mệt lắm.

Chạy về nhà cái đầu nó nhức giật lên, tài xế nào cũng than chứ không phải là riêng mình tôi. Nắng quá có hôm tôi phải thấm nước ướt hết cái nón vải để đội lên đầu cho đỡ nắng nhưng chạy chút xíu là nắng nó khô cả cái nón. Mồ hôi chảy cũng không nổi."

Chạy vài cuốc xe, anh Nguyễn Văn Vui lại tìm chỗ nghỉ mát để lấy lại sức.

Nhiều người lao động cho biết vì miếng cơm manh áo, họ chấp nhận đi làm dưới thời tiết khắc nghiệt này.

Nhiều ngày không ra đường, bà Hà có chút bỡ ngỡ khi thời tiết thành phố nóng hừng hực, ai nấy đều than trời.

"Sáng tôi đi là phải cầm theo một bình nước với thêm 2 chai nước suối. Ai cũng than trời nắng. Vừa cúp điện và vừa nắng nóng, tôi thấy khó chịu lắm", bà Nguyễn Thị Hà (ngụ quận Bình Thạnh) chia sẻ.

Người lao động ở TPHCM đang hứng chịu cái nóng gay gắt những ngày cuối tháng 4.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, khu vực Nam Bộ nói chung và TP.HCM nói riêng đang trải qua đợt nắng nóng trên diện rộng.



Nhiệt độ cao nhất trên khu vực dao dộng từ 35 - 38 độ C. Tại TP.HCM, nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 38 độ C. Thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài từ 12h trưa đến 16 giờ chiều. Chỉ số tia UV ở mức 8 - 9, mức cảnh báo nguy hại rất cao.

Nhiệt độ thực tế đo được ở ngã tư Hàng Xanh vào thời điểm 14h.

Đơn vị này dự báo, 24 - 48 giờ tới, nắng nóng diện rộng trên khu vực Nam bộ vẫn còn duy trì nhưng có xu hướng giảm dần về cường độ. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 – 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40 – 55%.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ đồng thời cũng cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.