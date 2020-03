Người dân sinh sống quanh khu cách ly đường Nguyễn Văn Cừ vẫn lạc quan: "Chỉ cần giữ đúng nguyên tắc của Nhà nước, không việc gì phải hoang mang, lo lắng"

Cách ly ngõ 162 đường Nguyễn Văn Cừ nơi bệnh nhân thứ 59 thường trú

Sau khi Bộ y tế công bố ca mắc Covid-19 thứ 59 là tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ Vương Quốc Anh về Việt Nam vào ngày 2-3-2020, khu vực ngõ 162 đường Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội, nơi bệnh nhân sinh sống đã được cách ly với tổng cộng 42 nhân khẩu.

Sự phối hợp và hợp tác giữa chính quyền địa phương và người dân góp phần tích cực trong công cuộc phòng chống lây nhiễm trong khu vực cách ly

Ngay sau khi khu vực này được cách ly, quận Long Biên đã chỉ đạo các cán bộ y tế phường Bồ Đề tiến hàng phun thuốc khử khuẩn, điều tra dịch tễ, đo thân nhiệt hằng ngày những người dân có liên quan.

Đồng thời, cơ quan có chức năng liên tục cung cấp các suất ăn ngày 3 bữa cho người dân trong khu vực cách ly.

Ngõ 162 đường Nguyễn Văn Cừ - khu vực cách ly.

Bên cạnh đó, để đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch, hằng ngày, những vật tư y tế cơ bản như khẩu trang, nước sát khuẩn cũng liên tục bổ sung. Tính đến thời điểm hiện tại, sức khoẻ của tất cả các trường hợp cách ly tại chỗ đều bình thường và liên tục được kiểm tra hằng ngày.

Do thời tiết những ngày gần đây liên tục có mưa do thất thường, 1 chiếc lều dã chiến đã được dựng lên ngay tại đây cho các cán bộ làm nhiệm vụ. Lực lượng công an, dân phòng đã kết hợp với các các bộ y tế của quận Long Biên để túc trực 24/24h để đảm bảo cho công tác cách ly phòng dịch.

Khu vực cách ly với tổng cộng 42 nhân khẩu.

Điều đáng nói, tại khu vực cách ly tại chỗ này, sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và người dân đã góp phần không nhỏ trong công cuộc phòng chống dịch. Mặc dù ban đầu, khá nhiều người lo sợ với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tuy nhiên, sau khi nghe hướng dẫn cụ thể của chính quyền, người dân đã tích cực hợp tác với các cán bộ có chức năng.

Ông Phạm Trọng Hảo - Chủ tích UBND phường Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội cho biết:

"Đặc biệt trong thời gian cách ly này, người rất đã rất chủ động hợp tác. Trong quá trình tổ chức cách ly, chúng tôi thấy rằng không có trường hợp nào chống đối, người dân chấp hành rất tốt".

Các cán bộ y tế và chính quyền địa phương túc trực 24/24h.

Người dân lạc quan, chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch, không hề hoang mang lo lắng

Việc cách ly phần nào khiến lượng người qua lại tại đây giảm bớt, suốt 2 ngày qua, cuộc sống của người dân tại ngõ 162 Nguyễn Văn Cừ này dường như chậm lại, con phố cũng trở nên vắng vẻ hơn ngày thường.

Liên tục bổ sung thực phẩm cho người dân trong khu cách ly.

Bên cạnh đó, 1 số hàng quán cũng tạm dừng hoạt động, tuy nhiên, các kiot, cửa hàng tạp hoá tại đây vẫn liên tục mở cửa để phục vụ nhu cầu thiết yếu của bà con.

Mặc dù sống ngay sát khu vực cách ly, nhưng hầu hết người dân tại đây rất bình tĩnh đối phó với dịch bệnh, không hề có tâm ly hoang mang lo lắng.

Thời điểm bắt đầu cách ly cũng là lúc thời tiết liên tục mưa gió thất thường, đây cũng là lý do khiến người dân trong khu vực hạn chế ra đường hơn. Mặc dù vậy, các hoạt động buôn bán, sinh sống vẫn diễn ra bình thường dưới sự hỗ trợ của chính quyền địa phương.

Người dân lạc quan đối phó với dịch bệnh.

Một người dân tại đây chia sẻ về 2 ngày từ khi ngõ 162 phố Nguyễn Văn Cừ được cách ly để phòng tránh dịch bệnh.

"Từ ngày cách ly thì cuộc sống vẫn bình thường, các cô ở đây thiếu thực phẩm đến đâu đi mua đến đấy. Có cái là mình phải giữ được đúng nguyên tắc của nhà nước cũng như Bộ y tế đã nêu ra mà thôi. Gia đình cô ở ngay sát khu vực cách ly nên thực hiện đúng quy tắc ăn chín uống sôi, nhà cửa phóng khoáng sạch sẽ, rửa tay đủ 5 bước... Đã nắm được thì cứ thế mà thực hiện thì không việc gì phải nao núng, sợ sệt".