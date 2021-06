Người đàn ông tử vong bất thường sau khi vào nhà nghỉ cùng bạn gái

Chiều 25-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của anh P.H.S. (42 tuổi), trú xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Theo thông tin ban đầu, sáng nay (ngày 25/6), anh S. cùng chị T.T.H. (37 tuổi, trú xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cùng nhau thuê phòng tại nhà nghỉ X4 (xã Hoa Thành, huyện Yên Thành).

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành nơi anh S. được đưa đến cấp cứu.

Đến 9h sáng cùng ngày, chị H. phát hiện anh S. sức khoẻ yếu, thở gấp, chân tay lạnh, có dấu hiệu bất tỉnh nên gọi chủ nhà nghỉ cùng người dân gần đó hỗ trợ đưa anh S. đến Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành cấp cứu.

Tuy nhiên, dù được cấp cứu kịp thời nhưng anh S. cũng không qua khỏi.

Nguyên nhân cái chết của anh S. đang được công an điều tra, làm rõ.