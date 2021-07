Người đàn ông thuận tay phải suýt mất mạng vì bị đột quỵ ngay sau khi "tự sướng"

Theo một báo cáo trường hợp y tế được công bố vào đầu năm nay trên Tạp chí Đột quỵ và Bệnh mạch máu não, một người đàn ông 51 tuổi thuận tay phải (giấu tên) đến từ Nhật Bản được cho là có thói quen thủ dâm nhiều lần trong ngày.



Thật không may, một ngày nọ, thói quen của anh ấy đã dẫn đến chứng xuất huyết dưới nhện có khả năng gây chết người - khi một mạch máu trong não bị vỡ.

Ảnh chụp CT cho thấy người đàn ông bị chảy máu não. Mũi tên chỉ ra chứng phình động mạch của bệnh nhân.

Không tiết lộ rõ ràng, người đàn ông chỉ cho biết ông lập tức bị đau đầu dữ dội sau khi đạt được khoái cảm, sau đó dẫn đến nôn mửa. Lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình, người đàn ông đã tự đến Bệnh viện Đại học Thành phố Nagoya để được cấp cứu. Các bác sĩ đã tiến hành một loạt xét nghiệm và phát hiện ông bị tụt huyết áp và lú lẫn, mất phương hướng. Hình ảnh chụp CT xác nhận ông bị đột quỵ, cụ thể là xuất huyết dưới nhện, nguyên nhân là do mạch máu trong não bị vỡ và có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Sau 2 tuần nằm viện điều trị, người đàn ông thuận tay phải này đã được ra viện trong tình trạng phục hồi hoàn hoàn.

Theo các bác sĩ, người đàn ông nay đã rất may mắn vì chứng phình động mạch não bị vỡ dẫn đến tử vong ở 40% trường hợp các trường hợp đột quỵ, 2/3 số người sống sót rơi vào tình trạng ảnh hưởng thần kinh nghiêm trọng.

Đây cũng không phải là trường hợp đầu tiên gặp sự cố về mạch máu trong khi đang "tự sướng". Năm 2016, theo nguồn tin từ phía cảnh sát, một nhân viên bệnh viện Bronx cũng được cho rằng đã chết vì đau tim khi thủ dâm tại nơi làm việc.

Theo thông tin mà Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) đưa trên trang DailyMail thì tình trạng đột quỵ như người đàn ông phải chịu đựng có thể bắt nguồn từ việc quan hệ tình dục, ho và thậm chí đi vệ sinh. Ở Anh, xuất huyết dưới màng nhện chiếm khoảng 1/20 ca đột quỵ hàng năm và thường không có dấu hiệu cảnh báo.

Các triệu chứng bao gồm đau đầu dữ dội, mờ mắt và nhạy cảm với ánh sáng.

Tiến sĩ Daniel Walsh, chuyên gia tư vấn giải phẫu thần kinh mạch máu não tại Bệnh viện King's College NHS Foundation Trust, nói với MailOnline rằng các loại hoạt động tình dục khác nhau, bao gồm cả thủ dâm, có liên quan đến 14% tổng số trường hợp xuất huyết dưới nhện. Nhà tâm lý học thần kinh lâm sàng Tiến sĩ Amee Baird, tác giả của cuốn sách "Sex in the Brain: How Your Brain Controls Your Sex Life" (Tình dục trong não: Bộ não kiểm soát đời sống tình dục của bạn như thế nào) (Nhà xuất bản Đại học Columbia, 2020), nói rằng "nguy cơ tử vong do đột quỵ có thể tăng lên khi dùng cocaine hoặc Viagra trước khi có quan hệ tình dục".

Loại đột quỵ này phổ biến nhất ở những người từ 45-70 tuổi. Tình trạng đột quỵ có thể giảm được bằng cách ngừng hút thuốc, tránh các loại thuốc kích thích và quản lý huyết áp.

Theo Tiến sĩ Walsh, những biện pháp này thường hiệu quả hơn nếu kiêng quan hệ tình dục hoặc thủ dâm.

F.A.S.T: Dấu hiệu nhận biết sớm nguy cơ đột quỵ 1. Face (Khuôn mặt): Gương mặt có dấu hiệu mất cân đối khi cười, nhe răng hay nói chuyện. Nếp mũi và một bên mặt bị xệ xuống

2. Arm (Tay): Tay yếu và có dấu hiệu bị liệt, không thể giơ đều hai tay hoặc một bên tay không thể giơ lên được. 3. Speech (Lời nói): Nói lắp, nói không rõ lời, lời nói khó hiểu hoặc không nói được. 4. Time (Thời gian): Nếu xuất hiệu 3 dấu hiệu trên, cho thấy bệnh nhân có nguy cơ đột quỵ cao, cần khẩn trương gọi xe cấp cứu, đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế sớm nhất. Đột quỵ (tai biến mạch máu não) thường gặp là tình trạng não bộ bị tổn thương nghiêm trọng, xảy ra khi dòng máu cung cấp cho não bị gián đoạn hoặc có một mạch máu trong não bị vỡ. Khi đó, lượng oxy và dinh dưỡng nuôi các tế bào não bị giảm đáng kể. Trong vòng vài phút, các tế bào não bắt đầu chết dần và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.

Theo Metro, MailOnline