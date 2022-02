Người đàn ông qua đời sau khi ăn thức ăn thừa từ tủ lạnh, 5 món ăn tuyệt đối không nên ăn qua đêm dù là được bảo quản trong tủ lạnh

Một người đàn ông 45 tuổi ở Giang Tô (Trung Quốc) bị tiêu chảy nặng sau khi ăn các món ăn nguội để trong tủ lạnh qua đêm. Thời gian đầu bị tiêu chảy 4-5 lần mỗi ngày, sau đó, khi bị tiêu chảy hơn chục lần trong ngày thì anh ta nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề nên đã đến bệnh viện để truyền dịch.

Tuy nhiên, ngay trong lúc đang truyền dịch, người đàn ông đột ngột ngất xỉu, cuối cùng nhịp tim ngừng đập. Anh ta đã tử vong cho dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa.

Các bác sĩ phân tích, người đàn ông này bị tiêu chảy nặng, nguyên nhân có thể liên quan đến việc ăn các món nguội để trong tủ lạnh qua đêm, gây ra bệnh viêm ruột cấp tính. Tiêu chảy thường xuyên có thể gây rối loạn điện giải trong cơ thể, dẫn đến nhiễm toan nặng, tăng kali máu và cuối cùng là tử vong.

Bạn có thể tử vong do thức ăn thừa không? Nói chung, khả năng tử vong do ăn thức ăn thừa là rất nhỏ nhưng không có nghĩa là không có. Thức ăn thừa có thể có nhiều vi khuẩn khác nhau, có thể gây nhiễm khuẩn sau khi ăn và gây tiêu chảy nặng. Trong số 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do WHO công bố năm 2019, bệnh tiêu chảy đứng thứ 8.

Tiêu chảy thôi mà tại sao nghiêm trọng đến vậy?

Tiêu chảy cũng là một bệnh phổ biến trong cuộc sống. Nhiều người có thể không coi trọng bệnh này, cho rằng nó không quá nghiêm trọng và không nguy hại tính mạng. Trên thực tế, tiêu chảy có thể giết chết bạn trong vài phút.

Có 2 loại tiêu chảy chính:

Tiêu chảy mãn tính: Thường gặp trong viêm teo dạ dày mãn tính, viêm loét đại tràng, viêm túi mật mãn tính.

Tiêu chảy cấp: Chủ yếu liên quan đến nhiễm trùng do vi khuẩn, virus hoặc nấm do ăn thức ăn lạnh hoặc bị hỏng. Ngoài ra còn liên quan đến việc lạm dụng thuốc kháng sinh, ngộ độc thực phẩm asen, chì và thủy ngân.

Tình trạng tiêu chảy gây tử vong thường gặp trong bệnh tiêu chảy cấp. Tiêu chảy cấp chủ yếu là tiêu chảy xuất tiết, phân nhiều nước, có thể tới khoảng 3000ml. Trong những trường hợp bình thường, chất lỏng trong cơ thể nam giới chiếm 60% trọng lượng cơ thể, và chất lỏng cơ thể nữ giới chiếm 40% trọng lượng cơ thể, mỗi ngày cần bổ sung 2000-2500ml nước, sau đó bài tiết qua mồ hôi, nước tiểu, phân... để đạt được sự cân bằng.

Do đó, khi bị tiêu chảy cấp, một lượng lớn nước và chất điện giải trong cơ thể sẽ bị mất đi. Nếu không được bổ sung kịp thời sẽ dẫn đến mất nước và mất cân bằng điện giải, gây ra các rối loạn như rối loạn ý thức, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, thậm chí tử vong trong trường hợp nghiêm trọng.

Đối với người cao tuổi, cần đặc biệt chú ý đề phòng tiêu chảy cấp. Vì người cao tuổi nói chung thường có "tam cao" (huyết áp cao, mỡ máu cao, đường huyết cao) nên khi bị tiêu chảy cấp sẽ tăng nguy cơ biến chứng như hạ đường huyết và các bệnh tim mạch, mạch máu não, nguy hiểm đến tính mạng.

Ngoài ra, nó có thể gây rối loạn nhịp tim. Trong quá trình tiêu chảy, cơ thể không chỉ mất một lượng lớn nước mà còn có một lượng lớn natri, kali, canxi, magiê và các nguyên tố khác trong cơ thể. Vai trò của các yếu tố này chủ yếu là duy trì sự cân bằng axit-bazơ trong máu, chức năng dẫn truyền thần kinh và nhịp tim. Nếu hao hụt quá nhiều sẽ gây rối loạn nhịp tim với người già mắc các bệnh về tim mạch, mạch máu não cũng nguy hiểm đến tính mạng.

Những thức ăn nào không được để qua đêm

Các thí nghiệm đã chứng minh rằng một số món để qua đêm có thể ăn được, nhưng nên ăn càng ít càng tốt. Ngoài ra, cần lưu ý không được ăn những món để qua đêm sau đây:

1. Rau xanh để qua đêm

Hàm lượng nitrat trong rau lá rau xanh tương đối cao. Nitrat sau khi để một thời gian sẽ bị khử thành nitrit, có thể gây ung thư cho con người.

2. Trứng lòng đào để qua đêm

Trứng lòng đào chưa được tiệt trùng hoàn toàn, nếu để lâu rất dễ sinh vi khuẩn, sau khi ăn rất dễ khiến bé bị tiêu chảy. Nếu là trứng luộc, hãy bảo quản trong hộp kín ở nhiệt độ thấp và tốt nhất không nên ăn sau khi đã để qua đêm.

3. Sữa đậu nành để qua đêm

Hạn sử dụng của sữa đậu nành rất ngắn, không nên bảo quản trong thời gian dài. Nói chung, không uống sữa đậu nành đã được bảo quản trong hơn 12 giờ.

4. Hải sản

Hải sản dễ tạo ra các sản phẩm phân giải protein trong một đêm, ăn nhiều không chỉ gây hại cho sức khỏe của gan và thận, mà còn đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của chính bạn. Vì vậy, dù rất thích loại thực phẩm này bạn cũng không nên tiết kiệm mà để qua đêm rồi ăn tiếp.

5. Nấm

Giá trị dinh dưỡng của nấm rất cao. Nhờ rất giàu vitamin mà ăn nấm sẽ mang lại nhiều lợi ích nhất định đối với sức khỏe. Tuy nhiên, nếu là món nấm để qua đếm thì bạn nên bỏ đi vì lúc này chúng sản sinh rất nhiều dư lượng nitrat, ăn quá nhiều sẽ dễ gây nguy hiểm cho sức khỏe.

