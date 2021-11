Người đàn ông phóng hỏa đốt cửa hàng Điện Máy Xanh có bệnh sử tâm thần, gây thiệt hại hơn 100 triệu

Vụ việc một người đàn ông bất ngờ châm lửa đốt cửa hàng Điện máy xanh vào ngày 11/11 vừa qua đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng đã xác định được người phóng hỏa và lập hồ sơ xử lý.

Người đàn ông châm lửa đốt cửa hàng Điện máy xanh

Theo đó, Nguyễn Văn Út Em (SN 1984), ngụ xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh được xác định là người gây ra vụ hỏa hoạn trên. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Càng Long đã lập hồ sơ xử lý đối với Nguyễn Văn Út Em về hành vi hủy hoại tài sản.

Tuy nhiên, ông Em sau đó đã được gia đình bảo lãnh tại ngoại vì có tiền sử tâm thần phân liệt.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, khoảng 8h sáng ngày 11/11, Em đã mua 10 lít xăng và bất ngờ mang đến trước cửa hàng Điện máy xanh ở xã Bình Phú. Sau khi đổ xăng tràn ra trước cửa hàng, Em châm lửa đốt. Lực lượng Công an đã phối hợp, sử dụng bình chữa cháy mini khẩn trương dập lửa.

May mắn thời điểm xảy ra vụ việc, cửa hàng đang tạm ngừng hoạt động do liên quan đến F0. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã làm hư hỏng nhiều tài sản. Ước tính thiệt hại do vụ cháy gây ra khoảng 100 triệu đồng.