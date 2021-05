Người đàn ông ở Hà Nội sốc khi phát hiện mắc bệnh sau một lần "tìm của lạ" khi đi massage

Rước bệnh từ thú vui trong phút chốc

Bệnh nhân N.V.T (45 tuổi, ở Hà Nội) đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec cơ sở 2 khám do tiểu buốt. Khi đến khám, bệnh nhân cho biết đã 10 ngày nay xuất hiện triệu chứng tiểu buốt, tiểu rắt, kèm chảy dịch mủ vàng đục ở niệu đạo. Bệnh nhân tự ra hiệu thuốc mua thuốc về uống và thấy đỡ ít nên đi khám.

BSCKI Đoàn Như Hoa - Chuyên khoa Tiết niệu và Nam học của bệnh viện đã trực tiếp khám cho bệnh nhân. Theo chia sẻ của bệnh nhân, hiện tại các thành viên gia đình anh đều khỏe mạnh và chưa có ai phát hiện bệnh lý bất thường. Cá nhân anh có đi massage và được oral sex (quan hệ đường miệng) 3 ngày trước, về nhà tự nhiên có xuất hiện những triệu chứng này.

Khi thăm khám, bệnh nhân tỉnh, tim, phổi, huyết áp và nhiệt độ bình thường. Tuy nhiên vùng quy đầu nề đỏ, chảy dịch mủ vàng. Với những triệu chứng điển hình của viêm niệu đạo. Bác sĩ Hoa có chỉ định bệnh nhân làm xét nghiệm máu, nước tiểu, soi tươi dịch niệu đạo và 12 tác nhân lây truyền qua đường tình dục.

Kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy bạch cầu, hồng cầu tăng.

Xét nghiệm 12 tác nhân lây truyền qua đường tình dục và soi tươi dịch niệu đạo thấy có Neisseria gonorrhoeae (vi khuẩn lậu cầu) và nấm.

Cùng với thăm khám lâm sàng và kết quả xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhân ngã ngửa khi có chẩn đoán viêm niệu đạo cấp do lậu vì thú vui trong phút chốc.

Sau đó, bác sĩ cho bệnh nhân điều trị thuốc tiêm và thuốc uống. Một tuần tái khám, các triệu chứng bất thường, khó chịu như tiểu buốt, quy đầu nề đỏ, chảy dịch mủ vàng đã hết hẳn.

Viêm niệu đạo lây qua những con đường nào?

Viêm niệu đạo là hiện tượng viêm nhiễm ở niệu đạo, bệnh có thể xảy ra ở cả nam và nữ trong nhiều độ tuổi, nhưng tỷ lệ mắc cao nhất là trong độ tuổi sinh sản.

Nguyên nhân chủ yếu do các tác nhân lây truyền qua đường tình dục gây ra. Những tác nhân gây bệnh viêm niệu đạo cấp gồm: Vi khuẩn (lậu, giang mai, Chlamydia, Ureaplasma, Mycoplasma…), virus (HPV, HSV), ký sinh trùng (Trichomoniasis, ghẻ, rận mu) và nấm (Candida albican).

Theo BS Hoa, bệnh này lây nhiễm qua 3 đường chính sau:

- Con đường lây truyền qua đường tình dục: Lây qua tiếp xúc bộ phận sinh dục; Tiếp xúc miệng - bộ phận sinh dục; Tiếp xúc bộ phận sinh dục - hậu môn, hôn.

- Lây truyền qua đường tiếp xúc gần cơ thể: Rận mu, ghẻ, u mềm lây.

- Lây từ mẹ sang con trước hoặc trong khi sinh (giang mai, Herpes, Chlamydia, lậu, HIV, HPV).

Trường hợp bệnh nhân N.V.T có đi massage và tìm cảm giác mới lạ qua oral sex, đây cũng một trong những con đường lây truyền các bệnh đường tình dục.

Dấu hiệu cảnh báo viêm niệu đạo

Ở giai đoạn đầu của bệnh các triệu chứng thường không rõ ràng, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác nên người bệnh dễ chủ quan.

Nam giới mắc viêm niệu đạo nếu không được chẩn đoán, điều trị sớm có thể gây những biến chứng như viêm thận - bể thận, viêm tuyến tiền liệt, viêm đường dẫn tinh… và nguy hiểm hơn là ảnh hưởng tới chức năng sinh sản của nam giới như gây vô sinh.

Vì vậy, bác sĩ Hoa lưu ý nếu xuất hiện những triệu chứng bất thường nên đi khám ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, gồm:

– Hội chứng niệu đạo (Tiểu khó, tiểu buốt, tiểu rắt, tiết dịch, mủ niệu đạo, ngứa rát dọc niệu đạo),

– Loét bộ phận sinh dục, đau khi quan hệ tình dục;

– Xuất hiện các nốt bất thường;

– Một số trường hợp thường thấy như buồn nôn, nổi hạch, sưng khớp, sốt từ nhẹ đến cao...

Ngoài ra, nam giới nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần để kiểm soát các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt là các trường hợp có yếu tố nguy cơ cao như: Quan hệ tình dục không an toàn, có nhiều bạn tình để phát hiện sớm mầm bệnh, từ đó được bác sĩ tư vấn điều trị hoặc có các biện pháp bảo vệ an toàn.

Cách phát hiện và phòng bệnh viêm niệu đạo

Tuy là bệnh lý phổ biến và rất dễ mắc hiện nay, nhưng bệnh dễ dàng phát hiện sớm, chính xác qua các kỹ thuật chẩn đoán hiện đại.

Thông thường để chẩn đoán viêm niệu đạo, bệnh nhân được bác sĩ chỉ định là các kỹ thuật như: Xét nghiệm nước tiểu, soi tươi dịch niệu đạo, PCR dịch niệu đạo (12 tác nhân gây bệnh đường tình dục), nuôi cấy dịch niệu đạo, cấy nước tiểu làm kháng sinh đồ, siêu âm ổ bụng, siêu âm tinh hoàn và các xét nghiệm khác: HBsAg, HCV, HIV, HPV…

Sau khi có kết quả, bác sĩ sẽ tư vấn hướng điều trị, phòng bệnh.

Tuy nhiên, BS Hoa lưu ý với cánh mày râu, hiện chuyên khoa Nam học và chuyên khoa Tiết niệu của bệnh viện thường xuyên gặp các trường hợp đến khám và phát hiện các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nguyên nhân chủ yếu do quan hệ tình dục không lành mạnh. Đáng lo lắng là đa số các trường hợp đến khám khi bệnh nặng do tự ý điều trị, nhưng nguy hiểm hơn có thể dẫn đến kháng thuốc. Hoặc có những trường hợp đến đi khám muộn do chủ quan hoặc tự ti.

Về nguyên tắc điều trị, bệnh nhân bị viêm niệu đạo cần điều trị sớm, điều trị đúng phác đồ và điều trị cả đối tác.

Bên cạnh đó, người bệnh cần tuân thủ chế độ điều trị: Không quan hệ tình dục, không làm thủ thuật tiết niệu trong thời gian điều trị.

Phòng tránh bệnh viêm niệu đạo ở nam giới nên thực hiện các bước sau đây:

– Quan hệ tình dục an toàn, lành mạnh: Chung thủy một vợ một chồng, sử dụng bao cao su khi quan hệ.

– Vệ sinh bộ phận sinh dục sạch sẽ trước và sau quan hệ.

– Có lối sống lành mạnh: Ăn uống, nghỉ ngơi, rèn luyện thể chất đầy đủ để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

– Uống đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể mỗi ngày (tối đa 2 lít nước): Nước giúp cơ thể bài tiết nước tiểu, loại bỏ vi khuẩn có trong niệu đạo và ngăn ngừa nguy cơ viêm đường tiết niệu.

– Hạn chế nhịn tiểu: Nhịn tiểu nhiều có thể gây ảnh hưởng đến bàng quang và có thể gây bệnh viêm nhiễm niệu đạo.

– Mặc đồ rộng rãi, thoải mái và thoáng; không nên chọn chất liệu bí bách, chật hẹp.

– Kiểm tra sức khỏe tình dục định kỳ 6 tháng/lần.