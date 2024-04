Người đàn ông giật túi xách khi đi mua cháo cho con

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 25 phút ngày 13-4, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (34 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đang chạy xe máy trên đường số 4 KCN Hòa Khánh thì bất ngờ bị một nam thanh niên áp sát, giật 1 túi xách.

Sau khi trấn tĩnh, chị Hằng đến Đồn Công an khu Công nghiệp Hòa Khánh trình báo.

Phạm Văn Hoàng bị bắt giữ khẩn cấp sau khi cướp giật túi xách

Nhận tin báo vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Liên Chiểu phối hợp với Đồn Công an KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu làm việc với bị hại và truy dấu các thông tin liên quan.

Qua trình làm việc với cơ quan công an, chị Hằng vẫn còn hoảng sợ do sự việc diễn ra quá bất ngờ, đối tượng cướp giật manh động. Khu vực xảy ra vụ việc vắng người qua lại, hệ thống camera giám sát an ninh chưa được trang bị, gây khó khăn cho công tác điều tra tại hiện trường.

Đến 17 giờ 30 ngày 15-4, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu đã làm rõ và tiến hành bắt giữ Phạm Văn Hoàng (20 tuổi, quê ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; tạm trú tại K297 Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu).

Bước đầu, Hoàng thừa nhận đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản nêu trên.

Theo đó, khoảng 12 giờ 25 phút ngày 13-4, sau khi ăn trưa ở chợ Hòa Khánh Bắc (đường Âu Cơ), Hoàng đi tìm tiệm cháo dinh dưỡng để mua về cho con.

Đến đường số 4 KCN Hòa Khánh, Hoàng thấy chị Hằng đi trên đường, lơ là mất cảnh giác nên nảy sinh ý định giật túi xách.

Tranh thủ lúc đường vắng người, Hoàng lập tức thực hiện vụ cướp giật và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Kiểm tra tài sản cướp giật được, Hoàng thấy có khoảng 800.000 đồng và một số giấy tờ tùy thân. Số tiền trên Hoàng tiêu xài hết còn giấy tờ thì giữ lại. Cơ quan chức năng sau đó đã thu giữ được toàn bộ số giấy tờ của nạn nhân.