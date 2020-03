Theo đó, ngày 7/3, Nguyễn Văn An (SN 1975, trú tại tổ 15, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đã đến trụ sở Công an huyện Sóc Sơn đầu thú.

Tại cơ quan Công an, An khai nhận đã cùng Trần Văn Khang (SN 1979, trú tại khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn) đốt pháo tại đám cưới ở xã Phù Lỗ. Sau đó An trở về nhà ở TP Lào Cai. Khi biết lực lượng công an đang điều tra vụ việc, An đã trốn khỏi nơi ở.

Đối tượng đã ra đầu thú

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn An về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 4/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, điều tra vụ các đối tượng đốt pháo trong đám cưới xảy ra ngày 1/3 trong một đám cưới tổ chức tại xã Phù Lỗ.

Công an huyện Sóc Sơn đã thực hiện quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Khang (SN 1979, trú tại khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn) để điều tra về hành vi 'Gây rối trật tự công cộng'".