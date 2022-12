Người đàn ông cụt chân lái xe ô tô gây tai nạn sẽ bị xử phạt thế nào?

Trên mạng xã hội lan truyền clip liên quan vụ va chạm giao thông giữa 2 ô tô xảy ra tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh vào sáng 12/12. Mặc dù vụ va chạm không gây thiệt hại lớn về tài sản và người, song lại thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng vì người được cho là điều khiển ô tô bị cụt một chân.



Liên quan vụ việc này, luật sư Nguyễn Văn Nguyên - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội - cho rằng, vụ việc cần phải xem xét tỉ mỉ, khách quan các vấn đề để có cơ sở xử lý đúng.

Theo luật sư Nguyên, người đàn ông này có giấy phép lái xe ô tô hay không? Xe ô tô ông điều khiển là loại xe số tự động hay số sàn. Hậu quả của vụ tai nạn đến đâu? Những vấn đề trên cần phải có kết luận của cơ quan chức năng điều tra giải quyết.

Người đàn ông cụt chân lái xe ô tô gây va chạm giao thông được cho là xảy ra ở thành phố Bắc Ninh

Tuy nhiên, về pháp luật cần phân biệt, đối với người khuyết tật đủ điều kiện sức khỏe vẫn được đào tạo và thi sát hạch để cấp giấy phép lái xe ô tô hạng B1 dưới 9 chỗ ngồi và ô tô tải số tự động có trọng tải dưới 3,5 tấn. Vấn đề này được quy định tại Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/04/2017 quy chế đào tạo và sát hạch lái xe đối với một số trường hợp đặc biệt.

Nếu cơ quan chức năng xác định người đàn ông khuyết tật không có bằng lái xe ô tô mà điều khiển xe ô tô gây tai nạn hoặc có bằng lái xe nhưng điều khiển không đúng xe được quy định trong giấy phép lái xe thì người này sẽ bị xử phạt theo quy định.

Cụ thể, tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt (được sửa đổi tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP). Mức xử phạt tiền từ 10 - 12 đồng. Ngoài ra còn bị tước 1-3 tháng hoặc tịch thu giấy phép lái xe theo quy định.

Theo luật sư Nguyên, nếu vụ tai nạn gây hậu quả thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản đủ để xem xét trách nhiệm hình sự thì có thể bị xử lý theo Điều 260, Bộ luật hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh, người đàn ông cụt chân gây va chạm giao thông ở thành phố Bắc Ninh chưa được cấp giấy phép lái xe ô tô. Việc xử phạt do Cơ quan Công an điều tra, xử lý theo quy định. Trong khi đó, đại diện Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, cơ quan này đang xác minh vụ việc để có căn cứ xử lý.