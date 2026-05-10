Thời gian này, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một người đàn ông phá hoại bảng thông báo số đường dây nóng, số cứu hộ, sửa chữa đặt bên cao tốc. Theo nội dung đoạn clip, sự việc xảy ra vào khoảng 9h03' sáng ngày 3/5.

Thời điểm đó, người đàn ông ngồi trên ô tô mang BKS: 73C-009.xx, bên ngoài xe có dòng chữ “Lốp ô tô H.L.”. Người đàn ôngnhoài ra từ ghế phụ, dùng công cụ cạo số điện thoại đường dây nóng. Sau đó, người này xuống xe, xoá thêm số điện thoại sửa chữa lốp, cứu hộ. Hành vi này khiến các số điện thoại trên bảng thông báo không còn nhận diện được. Sau đó, chiếc xe rời đi.

Cạo số điện thoại đường dây nóng trên cao tốc

Chiều ngày 9/5, Dân Việt thông tin ông Lê Văn Huấn ( trú xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) - chủ gara ô tô H.L, xác nhận người đàn ông xóa số điện thoại trong đoạn clip trên là nhân viên của ông Huấn. Theo chia sẻ của ông Huấn trên Dân Việt thì vào ngày 3/5, có một số điện thoại gọi đến ông nói xe hỏng trên cao tốc cần sửa chữa. Khi đến nơi, nhân viên ông Huấn điện lại thì đầu dây bên kia nói chiếc xe đã rời đi. Khi thấy biển hiệu bên cao tốc của một gara ô tô khác, nhân viên ông Huấn đã có hành động như trong clip.

Theo ông Huấn, trước đó biển hiệu làm lốp, sửa chữa ô tô ghi số điện thoại gara ô tô H.L của ông bị “đối thủ” xóa, phá hoại. Vì bức xúc, nhân viên của ông đã “đáp trả”. Ông Huấn cho biết, Công an xã Quảng Ninh đã mời ông làm việc.

Cùng ngày, PLO thông tin Văn phòng Quản lý đường bộ II.4- Khu Quản lý đường bộ II thuộc Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng điều tra hành vi phá hoại tài sản là kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.