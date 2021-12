Người đàn ông bị ung thư gan giai đoạn cuối, hối hận vì không làm một việc, nếu bạn thấy 2 dấu hiệu nhất định phải đi khám ngay

Ông Liu thành lập công ty riêng, ở tuổi 38, ông đã đạt được những thành tựu không nhỏ trong sự nghiệp của mình. Gia đình ông cũng vô cùng hạnh phúc.



Tuy nhiên, vì công việc, ông Liu thường xuyên phải giao tiếp khách hàng và không tránh được việc phải ăn nhậu. Mặc dù đã được chẩn đoán mắc bệnh viêm gan cách đây vài năm, nhưng do không có biểu hiện gì khó chịu nên ông Liu cũng không quá để tâm. Hàng ngày, ông vẫn "lao" vào công việc và những cuộc tiếp khách, giao tiếp xã hội bên bàn tiệc vẫn đều đặn diễn ra.

Vào tháng 3 vừa rồi, ông Liu cảm thấy đau bụng và sắc mặt trở nên rất vàng. Cho rằng nguyên nhân là do mình không nghỉ ngơi đầy đủ, ông vẫn chủ quan không đến bệnh viện khám. Cho đến một buổi sáng, ông Liu bị đau bụng, không đứng thẳng đượ thì mới quyết định đi khám. Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết phát hiện có khối u trên gan của ông. Các kiểm tra sâu hơn cho thấy ông đã bị ung thư gan đã ở giai đoạn cuối. Kết quả này như một tiếng sét ngang tai ông Liu và cả gia đình ông.

Đáng buồn hơn, bác sĩ cho biết: Căn bệnh ung thư gan của ông Liu thực sự đã có những dấu hiệu cảnh báo sớm, nhưng ông đã không chú ý đến nó nên đã dẫn đến kết quả này. Nghe được điều này, ông Liu đã vô cùng hối hận. Ông tiết lộ với bác sĩ, nếu được quay lại, ông đã đi khám sớm hơn.

Gan của chúng ta thực sự là một cơ quan không có dây thần kinh ngoại vi, nó tương đối không nhạy cảm với cơn đau, và nó còn được gọi là "cơ quan câm".

Tại sao nhiều bệnh nhân ung thư gan khi phát hiện ra thì đã ở giai đoạn nặng?

Bởi vì gan của chúng ta thực sự là một cơ quan không có dây thần kinh ngoại vi, nó tương đối không nhạy cảm với cơn đau và nó còn được gọi là "cơ quan câm". Gan cũng có khả năng bù trừ rất mạnh, dù có 1/3 lá gan vẫn có thể hoạt động bình thường. Vì vậy, sau khi gan có khối u, nhìn chung giai đoạn đầu không đau và không có triệu chứng rõ ràng, khi có triệu chứng đi khám thường đã ở giai đoạn muộn.

Mặc dù các triệu chứng ban đầu của bệnh ung thư gan không rõ ràng nhưng vẫn có những "dấu vết" có thể theo dõi. Chỉ cần bạn chú ý hơn đến những biểu hiện bất thường trên cơ thể là có thể phát hiện ra bệnh kịp thời.

2 triệu chứng sớm của bệnh ung thư gan là gì?

1. Chóng mặt và mệt mỏi

Nhiều bệnh nhân ung thư gan giai đoạn đầu sẽ có những biểu hiện như chóng mặt, mệt mỏi, tuy nhiên những triệu chứng này rất dễ khiến người bệnh lầm tưởng là do không được nghỉ ngơi đầy đủ. Tình trạng này được gọi là ung thư gan cận lâm sàng, nếu không được chú ý điều trị kịp thời thì ung thư gan sẽ tiếp tục phát triển.

2. Khó chịu đường tiêu hóa

Ở giai đoạn đầu của bệnh ung thư gan sẽ xảy ra hầu hết các bệnh về hệ thống đường ruột, thường gặp là chán ăn, tiêu chảy... đặc biệt ăn không ngon và thường xuyên bị đầy bụng là những triệu chứng điển hình nhất. Chán ăn là do gan bị to ra hoặc chức năng gan có vấn đề, còn chướng bụng do đầy hơi khó tiêu.

Xét nghiệm chức năng gan không thể phát hiện có ung thư gan hay không. Muốn phát hiện sớm ung thư gan thì phải phối hợp với các khám chẩn đoán hình ảnh và tầm soát chống ung thư khác để đưa ra những phán đoán toàn diện.

Xét nghiệm chức năng gan có thể kiểm tra ung thư gan không?

Xét nghiệm chức năng gan không thể phát hiện có ung thư gan hay không, vì xét nghiệm chức năng gan là kiểm tra các chỉ số liên quan của gan bằng cách lấy máu. Gan đã từng bị viêm nhưng vấn đề không nổi bật hoặc biến mất khi lấy máu.

Hơn nữa, ngay cả khi ung thư gan phát triển đến giai đoạn giữa và giai đoạn cuối, các chỉ số có thể bình thường hoặc tăng nhẹ, và kết quả xét nghiệm thường cho thấy bình thường.

Muốn phát hiện sớm ung thư gan thì phải phối hợp với các khám chẩn đoán hình ảnh và tầm soát chống ung thư khác để đưa ra những phán đoán toàn diện. Những xét nghiệm này cần dựa vào vào tình trạng của mỗi người. Hãy chọn loại phù hợp với bạn dưới sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên môn nhé.