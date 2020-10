Người đàn ông bị thanh niên chặn đường đánh đập, dùng dao dọa giết trong đêm vì can ngăn cặp vợ chồng đánh nhau

Ngày 14/10 lãnh đạo xã Nam Xuân (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) cho biết, ban công an xã đang hoàn thiện hồ sơ để gửi Công an huyện Nam Đàn để điều tra, làm rõ việc người đàn ông tố cáo bị một thanh niên trong xã đánh đập dã man, cầm dao doạ giết.

CLIP: Người đàn ông bị nam thanh niên đánh dập, dọa giết vì can ngăn đánh vợ trước đó.

Theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Vinh Thái (66 tuổi, trú xóm 1, xã Xuân Nam), khoảng 23 giờ, ngày 8/10 ông Thái nhận được điện thoại của Nguyễn Đình H. (trú xóm 2, xã Xuân Nam) với nội dung hẹn gặp để nói chuyện.

Ông Thái sau đó điều khiển xe máy ra gặp H. Trên đường đi, ông Thái bất ngờ bị H. chặn đường kè dao vào cổ ép dừng xe lại. Tiếp đó thanh niên này dùng tay, chân đánh đập khiến ông Thái gục tại chỗ.

Sau khi đánh ông Thái, H. lên xe bỏ đi. Ông Thái sau đó điện thoại cho người thân đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương ở người và mặt.

Cũng theo ông Thái, nguyên nhân xảy ra sự việc là do trước đó thấy H. đánh đập vợ, ông Thái đã đến can ngăn. Cũng vì vậy mà H. bực tức, thù hận.

Ông Thái bị thương nhiều nơi ở người, mặt và phải nhập viện cấp cứu.

Toàn bộ sự việc diễn ra đã được camera an ninh của nhà dân gần đó ghi lại.

Sau khi vụ việc xảy ra, ông Thái đã làm đơn trình báo công an.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làn rõ.