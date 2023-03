Người đàn ông bị lừa gần 140 triệu đồng khi mua sắm qua mạng xã hội

Ngày 30/01, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hải Phòng tiếp nhận đơn trình báo của anh H.N. (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) về việc bị lừa đảo số tiền 139 triệu đồng khi thực hiện giao dịch mua bán điện thoại qua mạng xã hội.

Nguyễn Mạnh Tuấn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác minh đối tượng có hành vi lừa đảo là Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 2003, thường trú tại Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình). Xác định đối tượng đang ở Đà Nẵng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng Hải Phòng đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng truy tìm và triệu tập Nguyễn Mạnh Tuấn đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Mạnh Tuấn đã thừa nhận hành vi tạo tài khoản mạo danh trang facebook bán hàng của các cửa hàng điện thoại có thật, kết bạn trao đổi thông tin với các khách hàng có nhu cầu, tương tác với những người làm nghề mua bán điện thoại để lấy lòng tin, sau đó rao bán điện thoại với giá rẻ. Khi người mua chuyển tiền thì Tuấn sẽ chặn liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Công an Hải Phòng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt là khi mua bán hàng hóa qua mạng; kiểm tra kỹ thông tin trước khi giao dịch; phòng ngừa thủ đoạn sử dụng mạng xã hội như Facebook, zalo, tiktok... mạo danh các trang bán hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.