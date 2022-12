Người đàn ông bán muối dạo tử vong dưới hố sâu ven đường

Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 12h ngày 18/12, anh Phan Văn C. (SN 1990, trú xóm Vạn Nam, xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, Nghệ An) trong quá trình đi bán muối dạo tại xóm 1, xã Thanh Khê (huyện Thanh Chương, Nghệ An) thì không may bị ngã, xe chở muối đè lên người ở hố sâu có nước ven đường.

Do buổi trưa, vắng người qua lại nên không có ai ứng cứu. Khi người dân phát hiện và kéo anh C. ra khỏi hố nước thì nạn nhân đã tử vong.

Được biết, anh C. đã có vợ và 2 người con nhỏ, hoàn cảnh rất khó khăn. Chiều cùng ngày thi thể nạn nhân đã được đưa về quê để tiến hành các thủ tục mai táng.