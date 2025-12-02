Người đàn ông 59 tuổi tử vong khi chạy bộ lúc 4 giờ sáng theo cách "khó hiểu"

Mới đây, một người đàn ông 59 tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc đột ngột tử vong ngay sau buổi chạy bộ buổi sáng, dù trước đó luôn duy trì lối sống lành mạnh, chạy bộ mỗi ngày suốt nhiều năm, không có tiền sử bệnh mãn tính.

Khi người đàn ông 59 tuổi qua đời, người thân của ông đau xót nói: "Ngày nào ông ấy cũng chạy bộ, thể trạng tốt, không cao huyết áp, không tiểu đường. Sao lại nói đi là đi như vậy?".

Được biết, trước khi tử vong người đàn ông này không có bất kỳ bệnh lý nền nào như huyết áp cao, tiểu đường, hay bệnh tim mạch. Trong cuộc sống thường nhật, ông rất chú trọng đến việc rèn luyện sức khỏe, đặc biệt là thói quen chạy bộ mỗi sáng, điều ông duy trì liên tục suốt nhiều năm trời.

Người nhà nạn nhân chia sẻ với Sohu vào ngày xảy ra sự việc, ông vẫn như thường lệ hoàn thành buổi chạy sáng, không có dấu hiệu bất thường hay mệt mỏi đáng kể nào. Tuy nhiên, sau khi về nhà, ông cảm thấy hơi mỏi, rồi bất ngờ ngã gục và tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi rà soát lại bệnh án, các bác sĩ phát hiện trong quá trình chạy bộ hằng ngày, người đàn ông này đã mắc phải một số sai lầm nghiêm trọng, khiến tim phải chịu áp lực quá lớn trong thời gian dài, từ đó dẫn đến đột tử do suy tim cấp tính.

Dù ông không mang bệnh nhưng việc tập thể dục không đúng cách, thiếu kiểm soát và không theo dõi sức khỏe định kỳ đã trở thành "kẻ giết người âm thầm".

Người đàn ông trên có thói quen chạy bộ vào mỗi sáng sớm khi chưa ăn sáng, tưởng như vô hại, nhưng về lâu dài lại gây gánh nặng nghiêm trọng cho tim.

3 sai lầm dễ gây đột quỵ khi tập thể dục buổi sáng sớm

Tập luyện cường độ cao: Trước khi luyện tập không khởi động mà bước vào tập luyện cường độ cao ngay có thể gây đột quỵ. Đây là lỗi nhiều người hay mắc phải, đặc biệt là những người đã có thói quen chạy bộ lâu năm. Họ nghĩ rằng cơ thể đã quen với việc chạy nên không cần khởi động. Tuy nhiên, bắt đầu vận động mạnh mà không khởi động kỹ là cực kỳ nguy hiểm.

Đặc biệt, với người lớn tuổi, điều này dễ gây tổn thương cơ, khớp, thậm chí ảnh hưởng đến hệ tim mạch. Sáng sớm, tuần hoàn máu còn chậm, cơ, khớp, dây chằng còn kém linh hoạt, nếu không khởi động, máu và oxy khó lưu thông kịp thời đến toàn thân. Khi vận động đột ngột, cơ thể dễ gặp tình trạng quá tải tim, chuột rút, chấn thương cơ bắp. Với người lớn tuổi, hệ tim mạch đã suy yếu, dễ dẫn đến loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim, đột tử.

Theo đó trước khi tập thể dục nên khởi động sẽ giúp đánh thức hệ vận động, tăng nhịp tim dần, thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp cơ bắp và khớp vận hành trơn tru hơn, giảm nguy cơ chấn thương.

Không lắng nghe tín hiệu cơ thể: Nhiều người cho rằng tập càng lâu, càng nhiều mới tốt, thậm chí mỗi ngày phải cố gắng vượt qua giới hạn bản thân thì mới khỏe hơn... nhưng suy nghĩ này có thể gây hại.

Đặc biệt, với người trung niên và cao tuổi, tập luyện quá sức sẽ làm tim bị quá tải, dễ dẫn đến suy tim, bệnh tim mạn tính trở nặng. Ngoài ra, khớp gối, cổ chân… cũng dễ bị tổn thương, nếu chạy bộ với cường độ cao, lâu dài sẽ khiến khớp bị mòn, dẫn đến thoái hóa khớp sớm.

Dừng vận động đột ngột: Thông tin trên Sức khỏe & Đời sống , nhiều người chạy xong thấy mồ hôi ướt đẫm người thường ngồi xuống hoặc nằm nghỉ ngay, vì cho rằng như vậy sẽ nhanh phục hồi... nhưng cách làm này cực kỳ sai lầm, đặc biệt với hệ tim mạch và cơ bắp.

Việc dừng vận động đột ngột khiến tuần hoàn máu bị gián đoạn, máu có thể ứ đọng ở chi dưới, gây chóng mặt. Người lớn tuổi sau khi vận động không nên nghỉ ngơi ngay hoặc để cơ thể lạnh đột ngột, dễ gây rối loạn tuần hoàn, cảm lạnh, làm giảm miễn dịch, tăng nguy cơ nhiễm bệnh.



