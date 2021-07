Người đàn ông 37 tuổi thức dậy và tự nhiên trở thành "người của 20 năm trước", manh mối được hé lộ khi đi gặp bác sĩ

Hóa ra anh bị mất trí nhớ và nghĩ rằng mình mới 16 tuổi, đang sống ở những năm 1990.



Tự nhiên trở thành "người của 20 năm trước"

Vào tháng 7 năm ngoái, Daniel Porter, một chuyên gia thính giác từ Texas, thức dậy trên giường của mình như bao buổi sáng khác. Nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra có điều gì đó... không ổn. Một người phụ nữ lạ hoắc mà anh chưa từng thấy bao giờ đang ngủ bên cạnh, rồi khi nhìn vào gương anh lại thấy một người đàn ông "già và béo" đang nhìn lại mình. Là anh đây sao? Daniel thức dậy và cứ nghĩ rằng đã đến giờ đi học nhưng rồi chuyện gì đã xảy ra vậy?

Hóa ra, Daniel đã tốt nghiệp trung học gần hai thập kỷ trước, và người phụ nữ lạ trên giường chính là vợ anh, anh còn có một cô con gái 10 tuổi nữa. Nhưng anh đã quên tất cả những điều này. Trước khi đi ngủ, anh vẫn còn là người đàn ông 37 tuổi, vậy mà khi thức dậy là có tư duy của một cậu học sinh trung học 16 tuổi, không có bất kỳ hồi ức nào về cuộc sống của mình như một người đàn ông của gia đình. Thậm chí Daniel còn cho rằng mình bị người lạ mặt bắt cóc tới đây.

Daniel Porter và vợ

Vợ anh, Ruth đã phải trấn an anh và giải thích rằng cô là vợ anh và anh không bị một kẻ lạ mặt nào bắt cóc. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng đó là một trải nghiệm đáng sợ đối với cả hai người.

"Anh ấy thức dậy vào một buổi sáng và không biết tôi là ai, mình đang ở đâu. Anh ấy rất bối rối. Tôi dám chắc anh ấy không nhận ra căn phòng. ANh ấy nghĩ rằng mình đã say rượu và theo một người phụ nữ lạ về nhà hoặc là đã bị bắt cóc. Rõ ràng anh ấy đang tìm đường thoát thân", Ruth nói.

Sau đó cặp đôi đã đến nhà bố mẹ của Daniel và họ phải thuyết phục con trai rằng anh được an toàn. Tuy nhiên, Daniel không nhận ra con gái Libby và sợ 2 con chó cưng của gia đình. Thậm chí anh không nhận ra mình khi nhìn vào gương.

Nghi ngờ tác dụng phụ của sự căng thẳng cảm xúc

Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán Daniel Porter mắc chứng đãng trí toàn cầu thoáng qua - một chứng bệnh làm gián đoạn trí nhớ ngắn hạn một cách tạm thời và ngắn hạn. Họ nói với anh rằng anh sẽ trở lại "con người cũ" trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, một năm sau khi tỉnh dậy mà không có chút hồi ức nào về 20 năm qua, người đàn ông 37 tuổi vẫn không thể nhớ được gì về cuộc sống của mình sau khi tốt nghiệp trung học.

Daniel Porter không chỉ không nhớ ra vợ và con gái, thú cưng của họ, mà những người bạn anh đã kết giao trong hai thập kỷ qua cũng không may mảy xuất hiện trong kí ức của anh. Thậm chí Daniel còn quên hết kiến thức của một chuyên gia thính giác vốn có. Ruth đã phải đưa chồng đi khắp nơi, giới thiệu với anh những người bạn cũ, với hy vọng giúp chồng mình hồi phục trí nhớ. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả.

Mọi thứ đã trở nên khó khăn đối với vợ và con gái của Daniel trong năm qua, khi họ phải vật lộn để đối mặt với tình trạng "bí ẩn" của Daniel. Anh không chỉ thiếu một phần lớn ký ức của mình, mà còn thực sự trở thành một con người khác, từ sở thích ăn uống khác nhau đến thái độ sống. Ví dụ, bây giờ anh thích đi chơi, trong khi trước đây thì không.

"Thật kỳ lạ vì tôi đang ở trong một mối quan hệ cũ và anh ấy đang ở trong một mối quan hệ mới", Ruth nói.

Các bác sĩ không biết chính xác điều gì đã kích hoạt chứng hay quên trầm trọng của Daniel Porter, nhưng họ nghi ngờ rằng đó là tác dụng phụ của sự căng thẳng cảm xúc.

Anh ấy bắt đầu bị co giật do căng thẳng vào tháng 1 năm 2020, sau khi mất việc, phải bán nhà và một số tài sản của mình, và bị trượt đĩa đệm cột sống. Các bác sĩ không biết chính xác điều gì đã kích hoạt chứng hay quên trầm trọng của Daniel Porter, nhưng họ nghi ngờ rằng đó là tác dụng phụ của căng thẳng cảm xúc. Anh ta bắt đầu bị co giật do căng thẳng vào tháng 1 năm 2020, sau khi mất việc, phải bán nhà và một số tài sản của mình, và bị trượt đĩa đệm cột sống. Tháng họ dọn về nhà bố mẹ đẻ của anh ấy để "đứng lại trên mặt đất", anh ấy bắt đầu bị những cơn co giật không phải dạng động kinh này.

"Nó giống như thể bộ não của anh ấy không muốn làm điều đó nữa nên xóa đi 20 năm ký ức. Tôi biết khi ai đó trải qua chấn thương, họ có thể quên mất những ký ức gây nên chấn thương đó, nhưng tôi không ngờ rằng nó có thể xóa đi ký ức 20 năm", vợ của Daniel nói.

Daniel hiện tiếp tục được trị liệu để cố gắng vượt qua chấn thương. Tuy nhiên, không ai biết liệu anh có thể khôi phục được ký ức đã mất hay không.

Theo Oodditycentral