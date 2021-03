Người dân Hương Sơn phấn khởi chờ đón thời khắc Chùa Hương mở cửa trở lại: "Với chúng tôi bây giờ mới là Tết"

Trưa ngày 11/3, tại chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) càng gần ngày mở cửa trở lại không khí nơi đây cũng trở nên nhộn nhịp, tươi vui hơn hẳn sau thời gian dài "đóng băng" bởi dịch Covid-19.

"Bây giờ mới là Tết"

Ngày 13/3, chùa Hương mở cửa đón khách trở lại sau thời gian dài đóng băng bởi dịch Covid-19.

Hàng trăm chiếc thuyền sau nhiều ngày phơi mưa phơi nắng đã được sơn lại và hạ thủy xuống suối Yến. Cùng với đó, mấy ngày qua sau khi được sự cho phép của Ban quản lý, nhiều người dân đã bắt đầu vận chuyển hàng hoá vào trong chùa Hương.

Anh Nguyễn Văn Chất (39 tuổi) làm nghề buôn bán ở chùa Hương vô cùng vui mừng khi biết tin nơi đây sắp được mở cửa trở lại.

Anh Nguyễn Văn Chất vui mừng cho biết với người dân xã Hương Sơn bây giờ mới thật sự là Tết.

“Những ngày vừa qua chùa Hương đóng cửa mọi người cũng nghỉ bán hàng quán hết. Ai ai cũng mong đợi dịch bệnh được đẩy lùi để người dân yên tâm đi lễ chùa. Chúng tôi được phục vụ nhân dân. Chùa Hương được mở cửa trở lại với người dân xã Hương Sơn chúng tôi giờ mới thực sự là Tết.

Việc buôn bán đối với chúng tôi cũng rất quan trọng nhưng không bán lúc này thì bán lúc khác. Quan trọng nhất đó là dịch bệnh không còn thì đó mới là điều vui sướng nhất”, anh Chất chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hương (45 tuổi, người dân xã Hương Sơn) phấn khởi khi hạ thuyền xuống dòng suối Yến bởi kể từ khi chùa Hương tạm đóng của phòng, chống dich người phụ nữ này mới lại được làm công việc chèo thuyền chở khách đi tham quan.

Đang rục rịch hạ thuyền xuống suối Yến, bà Nguyễn Thị Hương (45 tuổi, người dân xã Hương Sơn) cho biết nghe tin chùa Hương được mở cửa trở lại, người dân trong xã ai nấy đều phấn khởi.

"Hơn 20 năm tôi và những người phụ nữ khác trong xã Hương Sơn sống nhờ từ công việc lái đò chở du khách đi vãn cảnh, làm lễ chùa Hương.

Năm nay do ảnh hưởng của dịch lễ hội tạm đóng cửa. Người dân chúng tôi đành dựng thuyền trên bãi. Khi nghe tin chùa Hương được mở cửa trở lại tôi cùng mọi người rất phấn khởi. Đi làm được thấy không khí tấp nập tôi cùng những người lái đò đều rất vui”, bà Hương chia sẻ.

Theo bà Hương, 3 tháng chính hội là thời gian những người dân xã Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) kiếm sống bằng nghề lái đò, buôn bán. Nên khi khu di tích tạm đóng cửa, cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng rất nhiều.

"Bình thường không vào thời gian lễ hội, người dân chúng tôi phải sinh nhai bằng nhiều nghề khác nhau. Như gia đình tôi thì trồng cây ăn quả, chăn nuôi thêm ở trên nuôi, rồi trồng lúa. Nói chung là làm hết để trang trải cuộc sống.

Như đợt này có mình tôi xuống đây chèo thuyền còn chồng phải ở lại trên núi để trông nom tài sản trên đó. Bởi vậy, ở đây hầu hết những người chèo thuyền hầu hết đều là phụ nữ.

Năm ngoái đóng cửa vì dịch, cuộc sống của chúng tôi thật sự gặp nhiều khó khăn. Năm nay tuy muộn nhưng chùa Hương được mở cửa chúng tôi như đang khát nước mà gặp cơn mưa vậy", bà Hương chia sẻ.

Mong muốn lớn nhất là sự an toàn

Để chuẩn bị tốt cho việc đón khách trở lại, UBND huyện Mỹ Đức, Ban tổ chức lễ hội cũng đã xây dựng phương án cụ thể, chi tiết, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra an toàn, hiệu quả.

Ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng ban quản lý khu di tích chùa Hương cho biết, tất cả các du khách đến với Chùa Hương buộc phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn 5K của Bộ Y tế.

Người dân khi đến tham quan chùa Hương phải thực hiện quét mã QR để khai báo y tế.

"Mong muốn lớn nhất của chúng tôi đó là sự an toàn. Chủ đề Lễ hội năm 2021 đó là Chùa Hương điểm đến an toàn, thân thiện. Do vậy khuyến cáo du khách chủ động thiết bị thiết yếu cho mình khi thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch.

Du khách khi đến với chùa Hương đặc biệt phải tuyệt đối chấp hành việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, khai báo y tế bằng việc quét mã QR, hạn chế tập trung đông người.

Chúng tôi yêu cầu nhưng người kinh doanh vận chuyển đò, thuyền chỉ chở 6 người trở xuống đối với thuyền nhỏ, thuyền to tối đa 12 người. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tuyên truyền du khách khi di chuyển du khách không cười đùa, nói chuyện to trên thuyền nhằm phòng chống dịch tốt nhất”, ông Hiển cho biết.