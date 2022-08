Người dân Hồ Tràm hào hứng với đại lộ mua sắm quốc tế vừa xuất hiện

Nếu như trước đây Hồ Tràm chỉ có lác đác một số điểm mua sắm, ăn uống tự phát, quy mô nhỏ tại một số khu dân cư thì giờ đây, một đại lộ shophouse vừa mới ra mắt tại NovaWorld Ho Tram đem lại cho người dân địa phương những trải nghiệm mua sắm đẳng cấp ngay tại Hồ Tràm mà không cần phải đi lên những thành phố lớn.



Hàng loạt những thương hiệu thời trang, ẩm thực đẳng cấp quốc tế quen thuộc đã và đang sắp xuất hiện tại đại lộ shophouse, thu hút hơn 5.000 lượt khách ghé đến mua sắm và trải nghiệm mỗi ngày.

Đại lộ shophouse được thiết kế theo phong cách Mỹ phóng khoáng và Tropical với những gam màu nóng, hiện đại

Tại đây, các thương hiệu thời trang thể thao, phụ kiện nổi tiếng thế giới như Nike, Fila, New Balance, Skechers, Crocs, Skechers, Havaianas……lần lượt có mặt mặt tại các cửa hàng Mega Sport, Lazy & Comfy với đa dạng phong cách, nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người dân địa phương và du khách.

Các thương hiệu quốc tế Skechers, Nike, Fila, New Balace tại cửa hàng Mega Sports với những sản phẩm hợp thời trang dễ dàng cho bạn chọn lựa và rinh ngay về nhà

Ngay khi xuất hiện, cửa hàng Mega Sports đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của khách hàng địa phương bởi những thương hiệu quốc tế nổi tiếng như Nike, Fila, New Balance, Skechers

Nếu trước kia các tín đồ làm đẹp phải đi lên những thành phố lớn để tìm mua những loại mỹ phẩm chính hãng thì giờ đây, họ có thể tìm thấy những thương hiệu danh tiếng như The Face Shop, Club Clio…với các dòng sản phẩm từ dưỡng da đến trang điểm, đáp ứng mọi nhu cầu làm đẹp.

Thỏa mãn nhu cầu làm đẹp với phong cách chuẩn Hàn, các thí sinh của cuộc thi HHCDTVN đã mua sắm các sản phẩm mỹ phẩm chính hãng tại The Face Shop & Club Clio

Ngoài ra, các fashionista sẽ càng trông sành điệu, quyến rũ hơn giữa phố biển nhộn nhịp với các cặp kính mát từ các thương hiệu Guess, Timberland, Jill Stuart, Adidas, Nike…tại cửa hàng Eyewear & Accessories. Vừa qua, top 3 Hoa hậu các Dân Tộc Việt Nam cũng đã ghé qua đây và có trải nghiệm mua sắm thú vị cho chuyến đi biển.

Top 3 Hoa Hậu Các Dân tộc Việt Nam đã có dịp đến cửa hàng Eyewear & Accessories và sở hữu cho mình những cặp kính mát hàng hiệu sành điệu và sang trọng

Sẽ thật thiếu sót nếu không ghé qua những dãy cửa hàng thời trang và phụ kiện biển từ Xuân Thu – Aquamarine, Koski… giúp bạn trở nên quyến rũ và sang trọng hơn với những bộ ‘outfit of the day’ khi dạo biển. Với bộ outfit chất lừ, cặp mắt kính thời thượng, du khách có thể lưu lại ngay những bức ảnh check-in ‘triệu view’ trên đại lộ shophouse này, hoặc tại nhà hàng The Shark.

Thời trang và phụ kiện biển từ Xuân Thu – Aquamarine và Koski giúp bạn trở nên quyến rũ và sang trọng hơn khi dạo biển

Ngoài ra, tại đây du khách có thể tìm thấy những cửa hàng với phong cách thiết kế rất ấn tượng như cửa hàng trang phục, phụ kiện và mỹ phẩm Tiki Store với phong cách "jungle" độc đáo; cũng như các cửa hàng đồ chơi như Kid Toys với đa dạng các món đồ chơi từ các thương hiệu lớn cho trẻ em như Lego, Playdoh…

Theo một số cảm nhận từ người dân nơi đây, đây là một điểm đến mới, đáp ứng nhu cầu mua sắm hiện đại cho người dân địa phương, thay vì việc phải đi lên những thành phố lớn như trước kia.

Bên cạnh đó, cung đường này còn có đầy đủ các thương hiệu ẩm thực quốc tế đa dạng. Ở vị trí liền kề là công viên giải trí Tropicana Park – giai đoạn 1 tại phân kỳ The Tropicana, NovaWorld Ho Tram vừa mới khai trương, mỗi ngày đón hơn 3.000 lượt khách đến vui chơi trải nghiệm. Chính vì vậy, nơi đây cũng rất phù hợp để gia đình và nhóm bạn có những trải nghiệm vui chơi, giải trí cùng nhau.

Du khách đến vui chơi tại công viên giải trí Tropicana Park – giai đoạn 1 tại phân kỳ The Tropicana, NovaWorld Ho Tram tại NovaWorld Ho Tram

Với chuỗi tiện ích dịch vụ đẳng cấp, đại lộ shophouse tại NovaWorld Ho Tram không chỉ là tiện ích chiều lòng tín đồ shopping mà còn góp phần thúc đẩy du lịch địa phương, kích cầu tiêu dùng cũng như tạo thêm việc làm cho lực lượng lao động bản địa.

Chuỗi cửa hàng thời trang, mỹ phẩm và phụ kiện nêu trên được phát triển và vận hành bởi Nova Fashion Retail, một thành viên của Nova Service thuộc NovaGroup. Trong quý III và quý IV năm 2022, hàng loạt thương hiệu và cửa hàng thời trang nổi tiếng sẽ tiếp tục được Nova Fashion Retail "trình làng" tại Hồ Tràm nói riêng và các điểm đến của NovaGroup nói chung, hứa hẹn đáp ứng tối đa nhu cầu mua sắm của người dân tại mỗi địa phương và các khu vực lân cận.

Hiện tại, Nova Fashion Retail đã đưa vào hoạt động 11 cửa hàng thời trang, phụ kiện và mỹ phẩm tại NovaWorld Ho Tram đường ven biển, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham khảo các thông tin chi tiết các thương hiệu tại đây: https://novaservice.com.vn/chi-tiet-bus/nova-fashion-retail.

