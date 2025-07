Khoảng 0h00 ngày 19/7, đám cháy lớn bất ngờ xảy ra tại một khu nhà xưởng trong ngõ 389 Trương Định (phường Tương Mai, TP. Hà Nội) khiến nhiều người lo lắng, hoảng sợ.

Theo người dân chia sẻ, thời điểm trên, họ nghe thấy tiếng nổ lớn. Một vài người nhanh chóng chạy ra ngoài xem thì phát hiện có cháy bên trong khu nhà xưởng liền hô hoán; đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội kèm theo cột khói bay hàng chục mét

Vừa trở về nhà được khoảng 10 phút, chị Huyền (cư dân sinh sống gần khu nhà xưởng) giật mình khi nghe thấy tiếng nổ lớn ở bên ngoài. Lúc đầu, tưởng có vật gì rơi nên chị không để ý, nhưng ngay sau đó là tiếng hô lớn “có cháy, có cháy”.

“Nghe thấy bên ngoài họ hô có cháy, tôi hoảng hốt đứng dậy đi ra ngoài xem tình hình thì thấy lửa bốc cháy dữ dội ở bên trong khu nhà xưởng kèm theo cột khói bay cao hàng chục mét. Lúc này, tôi cảm thấy lo lắng vì chợt nhớ ra chiếc xe ô tô của mình vừa đỗ ở trong đó”, chị Huyền nói.

Ngay sau đó, chị chạy thật nhanh vào bên trong để quan sát tình hình. “Rất may xe ô tô của tôi đỗ ở ngoài, ngọn lửa chưa cháy lan tới. Thấy có thể lái xe ra ngoài an toàn, tôi liền lao lên xe khởi động và đánh xe ra ngoài. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng chỉ trong vòng 1 phút. Khi tôi vừa đưa xe ra ngoài an toàn cũng là lúc xe cứu hoả đến”.

Chị Huyền cho biết thêm, khi chạy vào bên trong, chị nhìn thấy những người công nhân làm việc tại đây đang nhanh chóng tháo chạy ra ngoài để thoát thân. Một số người dân cố gắng dập lửa những bất thành.

Rất đông người đứng ngóng xem diễn biến vụ việc

Là một trong số những người thoát nạn trong vụ cháy, anh Thanh (tên theo PV) vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc.

Theo lời chia sẻ của anh Thanh, khu vực xảy ra cháy được nhiều bên thuê lại để làm kho, xưởng in ấn và khu vực trông giữ xe. Thường ngày, anh và một người nữa được giao nhiệm vụ trông coi 6 xưởng in tại đây.





“Chúng tôi phải thay nhau túc trực xuyên đêm để tránh tình huống xấu bất ngờ xảy ra”, anh Thanh cho biết.

Một chiến sĩ bị ngạt khói được đưa rời khỏi hiện trường

Vào khoảng 0h05 ngày 19/7, trong lúc đang ngủ, anh giật mình tỉnh giấc sau khi được bảo vệ ở cổng đánh thức. “Tôi mệt quá, bác bảo vệ ở cổng gọi mãi không được. Phải đến khi bác ấy vỗ vào mặt tôi hai cái, tôi mới mơ màng tỉnh giấc, đầu óc lúc ấy còn choáng váng.

Bác bảo tôi “có cháy, dậy ngay đi”. Tôi không rõ cháy lớn hay không, vội vàng chạy ra ngoài xem tình hình”, anh Thanh nhớ lại.

Khi chạy ra ngoài, anh Thanh nhìn thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội ở một kho xưởng ngay đó. Sau đó là tiếng nổ lớn khiến ai nấy cũng cảm thấy sợ hãi. Thấy vậy, anh vội vàng quay lại cầm cái túi để sẵn đồ cùng chiếc điện thoại lao ra ngoài thoát thân.

"Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang các kho xưởng khác, đồng nghiệp của tôi cùng một vài người cố gắng dập lửa nhưng không được", anh Thanh kể lại.

Lúc 2h00, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ

Ghi nhận lúc 2h00 sáng, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt chám cháy. Nhiều người dân vẫn đứng ở ngoài để xem diễn biến vụ việc. Một vài người có mặt tại đây với vẻ mặt lo lắng vì xe ô tô của họ để ở bên trong, chưa rõ có bị ảnh hưởng không.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra và làm rõ.