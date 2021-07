Người đàn bà cô đơn trong căn nhà trống: Biệt thự triệu đô thênh thang, hồ bơi xịn xò, gara 9 chỗ... mà thiếu 1 thứ!

Tin vợ chồng chàng ca sĩ nổi tiếng ly hôn sau 8 năm khiến nhiều người sốc. Nhưng nếu nhìn lại hành trình hôn nhân của họ thì dường như cũng không có gì lạ.

Hóa ra tiền có thể mua được 1 căn biệt thự triệu đô sang chảnh rộng rãi, nhưng tiền không mua được tình yêu, được hơi ấm để phủ đầy lên. Nó khiến người đàn bà ấy dù rạng rỡ khoe căn biệt thự tiện nghi, xa xỉ nhưng giấu nhẹm bên trong là 1 "bà mẹ đơn thân có chồng" dùng vật chất với mong muốn lấp đầy sự cô đơn.

Căn biệt thự của vợ chồng Đan Trường - Thủy Tiên

Căn biệt thự của chị phải mất hơn 3 năm xây dựng với giá trị ước tính khoảng 5,58 triệu USD (128,4 tỷ đồng) trên nền đất tổng diện tích lên tới hơn 4.000m2, cùng nội thất vô cùng sang trọng. Riêng khu nhà ở có diện tích 1.500 m2, 5 phòng ngủ, 7 phòng tắm, 1 phòng tập thể thao, 1 văn phòng mini, 1 phòng giải trí và bể bơi rộng ngoài trời...

Không gian bên trong theo lối kiến trúc hiện đại, nội thất sang trọng kiểu châu Âu. Gara ô tô có thể chứa tới 9 chiếc xe hơi cùng lúc. Có phòng chiếu phim riêng và một giàn bếp riêng để phục vụ cho tiệc nướng BBQ ở ngoài trời... Các phòng đều chỉn chu với nội thất hiện đại xịn xò đặt hàng theo thiết kế riêng và chỉn chu đến mức không chê vào đâu được.

Nhưng vào thời khắc "tưởng như đang hạnh phúc" ấy, chị vẫn chỉ có 1 mình hoặc đang ôm con để khoe phòng này, phòng kia như để "giấu" đi sự cô đơn của 1 căn nhà to thiếu bóng dáng 1 người đàn ông và tiếng cười hạnh phúc.

Bếp này, tủ rượu này, phòng lớn, phòng bé này... nhưng người để làm "sống" những căn phòng đó thì đâu nhỉ? Trong lúc dường như vui thế mà chị lại để lộ ra "trong nhà còn rất nhiều chỗ trống" với vẻ mặt buồn xo.

Nhiều phòng như thế khiến chị phải chạy từ phòng này sang phòng khác để ngủ rải chút hơi ấm của chính mình. Khiến chị phải lấp đầy bằng đồ đạc, bằng quần áo sang chảnh và đồ hiệu của mình để nó đỡ trống. Nhưng 4000m2 và nhiều phòng đến thế, hồ bơi rộng và tiệc BBQ để làm gì nếu chỉ có 1 mình hoặc chỉ có 2 mẹ con? Thà chăng 1 căn nhà nhỏ có lẽ đã đỡ hiu quạnh với... vật chất hào nhoáng nhường kia, để chị đỡ phải gồng mình cố làm cho căn nhà to trở nên ấm áp.

Chồng chị bận công việc riêng nên lâu lâu mới về nhà, mỗi người ở 2 nửa trái đất. Đó là khoảng cách địa lý, nhưng thực ra còn những khoảng cách khác mà chị không nói ra.

Trước đó đã có chuyện lùm xùm bị khui ra sau đám cưới bạc tỷ. Một fan hâm mộ từng là người tình bí mật của chồng chị đã viết bức thư dài hơn 3000 chữ tố cáo nam ca sĩ bắt cá hai tay, lợi dụng tiền bạc, nợ nần chồng chất và khẳng định chồng chị... không phải trai thẳng.

Chị lại phải đứng ra diễn vai mỹ nhân cứu anh hùng. Dù cách chị xử lý thông tin 1 cách khôn ngoan. Chị không phủ nhận sạch trơn mọi tin đồn để cố giữ hình ảnh cho chồng, chị cũng thừa nhận cả việc bỏ ra 40 ngàn đô trả cho người cũ của chồng. Chị nói rằng mình biết tất cả mọi chuyện từ chuyện nợ nần đến giới tính của anh.

Sau này là vợ chồng họ rất tôn trọng cuộc sống riêng của nhau. Đó là điều cuộc hôn nhân nào cũng cần, 1 khoảng không cho mỗi người.

Nhưng...

Riêng tư đến mức mỗi người theo đuổi 1 việc, mỗi người ở 1 quốc gia. Phòng tắm, phòng ngủ cũng riêng... Riêng đến mức thú nhận chị đã sống một mình từ khi kết hôn, một năm chỉ gặp chồng đôi ba lần. Riêng đến mức chị phải thốt lên: "Nếu nói không buồn, không cô đơn là tôi nói xạo. Nhưng tôi nghĩ thế này, nếu không thể làm gì khác được thì phải học cách chấp nhận".

Thứ duy nhất dường như họ có chung thực sự là đứa con nhờ những lần "thỉnh thoảng" là vợ chồng đúng nghĩa trong 8 năm. Và cuối cùng thì nó cũng vỡ.

Có người phụ nữ nào mà chịu đựng được mãi, dù trước đó họ đã yêu và tôn thờ hay thần tượng chồng đến mấy và nghĩ rằng có được người đàn ông ấy là chồng, là cha của con mình là đủ. Nhưng sự thực có đủ được không khi khoảng trống trong căn nhà to, tiện nghi dường kia càng ngày như càng rộng ra. Biết đâu chị đã ước giá mình ở căn nhà bé hơn để đỡ thấy chống chếnh, chênh vênh.

Chúng ta chưa có nhà thì mơ có 1 căn nhà của riêng mình, bé thôi cũng được. Nhưng đến lúc có nhà bé lại muốn nhà to hơn. Có nhà to hơn lại muốn căn nhà tiện nghi, có hồ bơi, có sân nướng BBQ và gara rộng rãi. Lúc đó chúng ta không nghĩ rằng hơi ấm mới thực là điều quan trọng. Nhà to nhà bé dù thế nào cũng cần hơi ấm.

Nói thế, không phải người 1 mình không biết tạo ra hơi ấm. Nhưng 1 mình với cô đơn thì khác, người phụ nữ cô đơn càng khác... Rõ ràng họ đã mong chờ việc mình có đôi có cặp, đặc biệt với người đàn ông mình mong muốn. Nhưng liệu chăng họ quên hỏi ngược rằng: "Người ấy có thực sự có muốn mình không, hay chỉ vì muốn thứ khác?".

Hạnh phúc sẽ không bao giờ là con đường 1 chiều. Đích đến bạn có thể đi được nhưng chưa chắc đã tới được.

Và cuối cùng chuyện thực tế thế nào cũng chỉ có người trong cuộc hiểu. Nhưng có 1 nguyên lý đơn giản này thì khó sai. Phụ nữ muốn có đôi có cặp không khó, chiếm được người đàn ông mình muốn cũng không hẳn quá khó. Nhưng chọn đúng người mình yêu và người ta cũng yêu mình là chuyện rất cần thiết, một "tấm vé khứ hồi" nghe có vẻ lý thuyết nhưng thực tế hôn nhân luôn cần.

Bởi đạt được mục đích để làm gì nếu đi 1 chặng đường "bên nhau" không ngắn, con cái gắn kết cũng đủ cả, tiền không thiếu mà... vẫn cô đơn. Cô đơn trong 1 căn nhà sang trọng xa xỉ mà trống rỗng, trống không, trống vắng thì càng quá trống trải...