Người chồng bị tố đánh vợ con nhập viện

Chị N.T.T. (34 tuổi, trú thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) vừa gửi công an huyện tố cáo việc bản thân và 2 con nhỏ bị chồng N.H.C. (35 tuổi) thường xuyên đánh đập.

Chị T. và anh C. kết hôn được 12 năm, có với nhau 2 người con trai. Quá trình chung sống, vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn. Theo chị T., người chồng rất cộc cằn, nóng tính, gia trưởng và thường nhậu nhẹt. Mỗi lần nóng giận, người chồng đánh vợ, thậm chí đánh cả con.

Hình ảnh người chồng cầm ghế tấn công vợ

Gần đây, tối 21/10, người con trai 11 tuổi đã bị ông C. tát mạnh vào mặt, đầu vào nhiều vị trí khác. Chị T. đưa con đến Trung tâm Y tế huyện Ea Kar điều trị và được chẩn đoán đa chấn thương vùng đầu do bị đánh.

Trước hành động vũ phu trên của chồng, chị T. làm đơn tố cáo lên cơ quan công an. Sau đó, Công an thị trấn Ea Kar đã mời chị T. lên làm việc, lấy lời khai và chuyển hồ sơ đến Công an huyện.

Cũng theo chị T., những lần người chồng đánh chị và con đều có camera trong nhà ghi lại. Chị đã cung cấp những video này cho cơ quan công an.

Hiện chị T. và ông C. đang làm thủ tục ly hôn. Chị đã thuê nhà để ở với con, tránh bị chồng đánh.

Phía Công an huyện Ea Kar xác nhận, đang thụ lý vụ việc chị T. tố cáo bị chồng hành hung.