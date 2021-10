Người bố quyền lực của MC Anh Tuấn vừa qua đời, hàng loạt các MC, người nổi tiếng gửi lời chia buồn là ai?

Tối ngày 26/10 vừa qua, MC Anh Tuấn đã thông báo tin buồn trên trang cá nhân. Theo đó, bố ruột của anh là NGND Vũ Hướng đã qua đời ở tuổi 88.

Đăng tải hình ảnh bố trên chiếc xe đạp cùng cây đàn, nam MC viết: "Tạm biệt Bố - Nhà giáo nhân dân Vũ Hướng. Goodbye Dad - Love you so much (dịch: Tạm biệt bố - Yêu bố nhiều). 26/10/2021".

Dưới bài đăng, nhiều anh em, bạn bè, nghệ sĩ và khán giả gửi lời chia buồn sâu sắc đến MC Anh Tuấn và gia đình.

- Nhà báo Lại Văn Sâm: "Thành kính phân ưu cùng em và gia đình".

- MC Lê Anh: "Thật buồn anh trai ah, em xin chia sẻ với anh và gia đình! Mong bác phù hộ cho các con cháu".

- MC Hạnh Phúc: "Em xin chia buồn cùng anh và gia đình ạ".

- Ca sĩ Bằng Kiều: "Kính tiễn bác về nơi an lạc vĩnh hằng , nhà giáo nghệ sĩ hiền hậu nhất mà cháu may mắn được biết . Chia buồn với mày và gia đình nhé".

Được biết, bố MC Anh Tuấn là Nhà Giáo Nhân Dân Vũ Hướng sinh năm 1934, quê ở Hà Nội. Ông nguyên là Phó giám đốc Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt nam). Ông được phong danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và đã nghỉ hưu năm 1988.

Tiếng đàn của ông được người thưởng thức đánh giá cao khi độc tấu, hòa tấu cùng dàn nhạc lớn, nhỏ trong nước và ngoài nước. Trong hơn 30 năm qua, ông đã đào tạo được nhiều nghệ sĩ violoncelle thành đạt. Ông đã thu thanh nhiều tác phẩm độc tấu, hòa tấu cho Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam.