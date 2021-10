Người bạn thân hé lộ nguyên nhân bất ngờ khiến "Hoàng tử gió" treo cổ tự tử?

Liên quan đến vụ "Hoàng tử gió" - Hoàng Đức Nhân treo cổ tử vong trong một căn chung cư ở Hà Nội, lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đơn vị tiếp tục điều tra vụ việc.

Mới đây trong một lần livestream trên MXH, một người chị thân thiết với "Hoàng tử gió" xác nhận nguyên nhân khiến anh tự tử là do trầm cảm. Theo đó, từ năm ngoái, Hoàng Tử Gió đã có dấu hiệu của căn bệnh này. Anh được gia đình người chị này đưa về nhà chăm sóc, uống, truyền thuốc và tư vấn với bác sĩ tâm lý. Sau một thời gian sức khoẻ "Hoàng tử gió" dần ổn định. Sau đó, "Hoàng tử gió" tiếp tục đi làm tại Đà Nẵng, TP.HCM.

Khi dịch Covid-19 tái bùng phát, gia đình người chị này đã ra sân bay đón "Hoàng tử gió" về nhà ở cùng để tiện chăm sóc.

"Hoàng tử gió" treo cổ tử vong trong chung cư ở Hà Nội khiến ai cũng bàng hoàng

Người chị này cho rằng: "Mình khẳng định, em của mình không phải vì nợ nần hay vì chơi bời, nghiện ngập hay chơi chất cấm mà bị như thế này. Hoàn toàn là do em mình bị trầm cảm".

Ngoài ra, báo Đất Việt cũng cho hay, người chị thân thiết của Đức Nhân cũng hé lộ loạt chi tiết rùng mình thời điểm Hoàng Tử Gió qua đời. Vài ngày trước thời điểm tử vong, anh đã tới Bắc Ninh để ở nhà bạn có tên Q.T. Sau đó đến khu chung cư cao cấp ở Gia Lâm (Hà Nội) ở 2 ngày để bàn chuyện làm ăn với người bạn tên Đ.

Bạn của Hoàng Tử Gió kể lại, lúc này anh thường xuyên có những biểu hiện tâm lý lạ, hay buồn và cuống lên, thậm chí là gặp ác mộng.

Được biết, vào hôm xảy ra sự việc, Đ. - bạn của Hoàng Tử Gió ra ngoài tập thể dục từ lúc 5 giờ chiều trong khi anh chàng và em của Đ. ở trong nhà. Vào thời điểm "Hoàng tử gió" treo cổ, anh có đập đồ đạc, gây ra tiếng ồn. Tuy nhiên, vì em của Đ. ở ngoài nên không phát hiện ra, đến khi biết được thì đã quá muộn.

Về thông tin trên mạng xã hội cho rằng "Hoàng Tử Gió" tự tử do nợ một khoản tiền lớn, lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm cho biết công an vẫn đang xác minh thông tin này.

Còn lãnh đạo UBND xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm) cho biết, nguyên nhân tử vong ban đầu là chết trong tư thế treo cổ. Tại hiện trường không tìm thấy thư tuyệt mệnh.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.