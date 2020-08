"Người ấy là ai": Vừa mới hẹn hò, Hương Giang đã có động thái giận dỗi chàng CEO Singapore ra mặt

Tối 7/8, chuyện Hương Giang trao hoa cho nam chính Matt Liu tại chương trình Người ấy là ai khiến dân tình rần rần thích thú. Sau khi thất bại 1 lần ở ghế nữ chính, nay Hương Giang trở lại và đã tìm được "chân ái" là chàng CEO người Singapore Matt Liu.

Hương Giang - Matt Liu.

Sau khi chính thức công khai chuyện tình cảm, Hương Giang và Matt Liu liên tục tung ra những bức ảnh, cùng những câu nói vô cùng ngọt ngào khiến biệt đội Giang - Liu liên tục "đẩy thuyền". Thế nhưng hẹn hò chưa được bao lâu, Hương Giang lại gây chú ý bởi dòng trạng thái "giận hờn" Matt Liu.

Cụ thể sau khi kết thúc chương trình, Hương Giang đã đăng tải bức ảnh công khai mối quan hệ với Matt Liu. Sau đó sáng nay, anh chàng cũng đã khoe ảnh đầy ngọt ngào với cô. Vốn là 1 Hoa hậu, ca sĩ nổi tiếng và được quan tâm rất nhiều hiện nay, thế nhưng Hương Giang lại "chịu thua" Matt Liu về số lượng tương tác.

Chỉ sau 7 giờ đăng tải, bài đăng của Matt Liu đã đạt hơn 354 nghìn lượt like, trong khi đó bài đăng của Hương Giang đã trải qua hơn 20 giờ nhưng chỉ có 231 nghìn like, khiến cô nàng để lại 1 bình luận đáng yêu dưới bài đăng của Matt Liu: "Ủa, nhiều like hơn em là sao?".

Bài đăng của Hương Giang trong vòng 20 giờ chỉ đạt hơn 231 nghìn lượt like...

... trong khi đó, bài đăng của Matt Liu chỉ trong 7 giờ đã "vượt mặt" con số của cô.

Hương Giang liền để lại dòng bình luận tỏ vẻ trách hờn Matt Liu.

Chỉ một dòng bình luận ngắn ngủi của Hương Giang nhưng cũng đủ khiến dân mạng rần rần bởi màn tung thính đầy ngọt ngào của cả hai.

Trải qua một vài mối tình đậm sâu, Hương Giang từng cho biết cô không dám yêu vì sự tự ti về giới tính của mình, nhưng ngày hôm nay chứng kiến sự chân thành mà anh chàng Matt Liu dành cho nàng Hậu, khán giả hoàn toàn tin tưởng vào một cái kết đẹp cho cả hai.