"Người ấy là ai?": Trấn Thành bật khóc khi chia tay show, nói câu khiến ai cũng bất ngờ về dàn trai xinh gái đẹp

Ekip sản xuất chương trình truyền hình Người ấy là ai? vừa tung ra trailer hé lộ nội dung tập 13 sắp lên sóng. Trong đoạn clip này, đáng chú ý có cảnh Trấn Thành bật khóc nức nở khi chia sẻ về hành trình gắn bó với chương trình này.

Đồng hành cùng Người ấy là ai? ở vai trò MC suốt 3 mùa, Trấn Thành có khá nhiều cảm xúc và kỷ niệm về chương trình thực tế này.

Trước dàn khách mời quen thuộc Gil Lê, Ngô Kiến Huy, Đức Phúc, Hòa Minzy, MC Trấn Thành bất ngờ xúc động chia sẻ khi chương trình đi đến hồi kết sau 13 tập phát sóng. Chồng Hari Won nói: "Nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn là một nghệ sĩ. Chắc chắn là như vậy".

Trailer tập 13 Người ấy là ai?: Trấn Thành bật khóc nức nở khi chia tay chương trình.

Tiếp đến, Trấn Thành gửi lời cám ơn đến chương trình, đồng thời anh cũng khẳng định Người ấy là ai? chẳng phải show thực tế chỉ toàn mang đến câu chuyện của dàn trai xinh gái đẹp có ngoại hình vừa nhìn vào là đã muốn yêu. Với Trấn Thành, Người ấy là ai? đã mang đến ý nghĩa rất lớn, nó vượt qua định nghĩa về show hẹn hò thông thường: "Chương trình mang đến cho Việt Nam chúng ta bộ mặt mới".

Ngoài ra, Trấn Thành cũng đánh giá những khách mời đến với Người ấy là ai? đều là người Việt văn minh. Họ cần 1 sân chơi uy tín để chia sẻ, gửi gắm những tâm tư thầm kín của mình. Ai cũng có thể là "người ấy" nhưng đủ can đảm để come out hay sống thật với giới tính của mình hay không còn phụ thuộc vào lựa chọn của từng người. Đi qua nhiều câu chuyện, Trấn Thành cho rằng ekip sản xuất Người ấy là ai? vẫn quyết giữ gìn uy tín cho từng người tham gia.

Chứng kiến cảnh Trấn Thành xúc động chia sẻ, các nghệ sĩ còn lại đều rưng rưng theo. Đây có thể xem như 1 trong những lời bộc bạch truyền cảm hứng nhất mà Người ấy là ai? mang đến. Khi nói ra câu: "Kiếp sau tôi vẫn muốn là một nghệ sĩ", Trấn Thành đã gợi nhắc đến nhiều scandal không vui mà anh từng mắc phải trong quá khứ. Từ chuyện phát ngôn vạ miệng cho đến cưới Hari Won rồi gây hấn với các đồng nghiệp khác, tất cả những ồn ào này đều làm Trấn Thành lao đao suốt thời gian dài.

Dẫu vậy, với tài năng và sự thông minh, duyên dáng của mình, Trấn Thành đã từng bước vượt qua sóng gió, đồng thời khẳng định vị thế ngôi sao hạng A trên bản đồ showbiz Việt.